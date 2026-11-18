Kde sledovat zápas Procházka – Stirling živě v TV?
V kleci UFC se Procházka představí poprvé od dubna, kdy v souboji o titul padl se Stirlingovým krajanem Carlosem Ulbergem. Nyní českého bijce přezdívaného BJP čeká jubilejní desátý souboj v UFC, bilanci má 6:3.
O pět let mladší Stirling v kleci vyhrál všech šest duelů prestižní organizace, celkově drží sérii 11 výher. Podle odborníků je favoritem, dokonce se psalo o tom, že Procházka půjde na popravu.
BJP, jenž v červnu 2022 získal jako první Čech v UFC titul v polotěžké váze, momentálně figuruje na třetím místě žebříčku, vyzyvateli Stirlingovi patří sedmé. Jejich souboj můžete sledovat v sobotu 21. listopadu na stanici Nova Sport 6 od 21:30, přenos samotného turnaje startuje na obrazovkách už v 19:00.