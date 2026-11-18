Hlavní zprávy
14:15 – Aryna Sabalenková prožila sezonu, na která rozhodně nepatřila mezi její nejlepší. Běloruská tenistka přišla o post světové jedničky, nezískala žádný grandslamový titul a v důležitých zápasech se opakovaně bojovala s vlastními emocemi. Podle bývalé první hráčky světa Kim Clijstersové je jeden z hlavních problémů především v psychice. Zároveň připustila, že za jejím útlumem mohou stát také okolnosti, o kterých veřejnost zatím nemá tušení.
08:15 – Carlos Alcaraz si dnes může zajistit semifinále na Turnaji mistrů v Turíně. Španěla čeká druhý zápas ve skupině Ivana Lendla a pokusí se navázat na předchozí drtivé vítězství. Jeho soupeřem bude bývalý šampion závěrečného podniku sezony, grandslamový vítěz a někdejší první hráč světa Daniil Medveděv. Alcaraz vede ve vzájemné bilanci 7:3 a vyhrál i poslední souboj před pár týdny v hale ve Vídni.
Další události
15:49 – Matthew Donald si zahraje na challengeru v Métách druhé kolo. V tom prvním si jako lucky loser poradil se Španělem Carlosem Tabernerem, který se do hlavní soutěže také dostal jako šťastný poražený, 6:3, 2:6 a 6:4. Dalším soupeřem českého tenisty bude korejský tenista Soonwoo Kwon.
15:41 – Měl to být pro Carlose Alcaraze mnohem složitější duel než v jeho úvodním vystoupení na Turnaji mistrů, kde z kurtu vyhnal Francese Tiafoeho po výsledku dvakrát 6:2. Ani jeho druhý soupeř Daniil Medveděv však Španěla moc nepotrápil. Prohrál ve dvou setech 2:6, 4:6 a světová trojka tak má prakticky jistou účast v semifinále. Více informací najdete v článku.
09:25 – Kateřina Siniaková znovu potvrdila, že ve čtyřhře patří mezi naprostou světovou špičku. Společně s Američankou Taylor Townsendovou ovládla Turnaj mistryň v Indian Wells a zakončila tak pro mnohé nejlepší sezonu kariéry. Výjimečné výkony deblové královny ocenily v talk show KANÁR+ na televizní stanici CANAL+ Sport také dvě bývalé české hráčky Klára Koukalová a Lucie Šafářová. Obě se shodly, že její úspěchy si zaslouží ještě větší uznání. Více informací najdete v článku.
08:00 – Ben Shelton prožívá svou nejlepší sezonu, během níž se poprvé probojoval do grandslamového finále a vybojoval čtyři turnajové tituly. Přesto má před sebou ještě jeden velký úkol – začít pravidelně porážet nejlepší hráče světa. Proti čtveřici největších současných hvězd má totiž mimořádně nepříznivou bilanci. Právě s tím by mu měl pomoci nový trenér Juan Carlos Ferrero, který se k jeho týmu připojil už na probíhajícím Turnaji mistrů v Turíně.