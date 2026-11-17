Základní informace
Termín: 24. listopadu – 29. listopadu 2026
Místo konání: Boloňa, Itálie
Povrch: tvrdý / hala
Los čtvrtfinále
Formát
Každý zápas se hraje na dva vítězné body. V případě vyrovnaného stavu 1:1 po dvouhrách dojde na rozhodující čtyřhru, která se stejně jako dvouhra hraje klasicky na dva vítězné sety bez super tie-breaku.
Kompletní program
Čtvrtfinále: Česko – Kanada (úterý 24. listopadu, 16:00)
Čtvrtfinále: Itálie – Jižní Korea (středa 25. listopadu, 16:00)
Čtvrtfinále: Rakousko – Španělsko (čtvrtek 26. listopadu, 10:00)
Semifinále: Česko/Kanada – Itálie/Jižní Korea (pátek 27. listopadu, 16:00)
Semifinále: Velká Británie/Německo – Rakousko/Španělsko (sobota 28. listopadu, 12:00)
Finále: (neděle 29. listopadu, 15:00)
Kde sledovat živě
Zápasy českých tenistů a finále můžete sledovat na televizní stanici ČT sport. Využít můžete také live streamy sázkových kanceláří.
Nominace jednotlivých týmů
Česko (kapitán Tomáš Berdych)
Jiří Lehečka (14. ve dvouhře / 361. ve čtyřhře), Jakub Menšík (15./579.), Tomáš Macháč (60./245.), Patrik Rikl (-/36.), Adam Pavlásek (-/41.)
Félix Auger-Aliassime (17./574.), Liam Draxl (165./417.), Alexis Galarneau (190./297.), Duncan Chan (672./250.), Keegan Rice (614./1585.)
Flavio Cobolli (6./363.), Luciano Darderi (21./191.), Lorenzo Musetti (27./213.), Andrea Vavassori (597./7.), Simone Bolelli (-/10.)
Soonwoo Kwon (156./52.), Hyeon Chung (607./-), Uisung Park (806./265.), Seong-Chan Hong (800./-), Ji-Sung Nam (929./123.)
Velká Británie (Leon Smith)
Arthur Fery (32./-), Cameron Norrie (52./-), Henry Patten (-/1.), Neal Skupski (-/3.)
Alexander Zverev (1./108.), Jan-Lennard Struff (39./214.), Yannick Hanfmann (67./281.), Kevin Krawietz (-/11.), Tim Pütz (-/12.)
Jurij Rodionov (121./-), Lukas Neumayer (153./677.), Joel Schwärzler (169./476.), Neil Oberleitner (966./13.), Lucas Miedler (-/16.)
Carlos Alcaraz (3./-), Rafael Jódar (10./357.), Daniel Mérida (42./-), Pedro Martínez (120./364.), Marcel Granollers (-/6.)