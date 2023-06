Dominance Red Bullu ve formuli 1? Chápu, že to lidi trochu nudí, prohlásil Verstappen

Max Verstappen (25) je v současnosti neohroženým vládcem formule 1. Nizozemský pilot získal dva tituly mistra světa za sebou a pokud se nestane něco mimořádného, získá i třetí.

Dokazuje to na trati i v aktuální sezoně, kde dominuje nejen Verstappen, ale i Red Bull jako takový. Holanďan má v čele pořadí jezdců pohodlný náskok 69 bodů před svým týmovým kolegou Sergiem Pérezem.

Dvojnásobný šampion vyhrál šest z osmi závodů, ve zbývajících dvou uspěl již zmíněný Mexičan. Navzdory skvělým výkonům Fernanda Alonsa a Lewise Hamiltona je na trati obrovský rozdíl. A to udává trend v soutěži.

"Samozřejmě chápu, že lidi trochu nudí, když dominuje jen jeden tým. V minulosti jsme to viděli u Mercedesu nebo Ferrari. Teď to tak má Red Bull," řekl Verstappen.

Verstappen, Alonso a Hamilton na stupních vítězů v Kanadě AFP

Max Verstappen, který se k Red Bullu připojil v roce 2016, upozorňuje, že tým musel po změně pravidel mnohem více pracovat, aby dosáhl svých cílů. "Je to o tvrdé práci a já si vážím toho, co zaměstnanci týmu dělají. To, co musíte dělat, je snažit se neustále pracovat a pokusit se být lepší a lepší," dodal Nizozemec.

