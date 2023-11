Město hříchu se těší na F1, Vegas chystá velkou show. Nuda, oponuje mistr světa Verstappen

Po více než čtyřech dekádách se formule 1 vrací do Las Vegas. Jeden z posledních večírků sezony se koná na nově postaveném okruhu a klání nejrychlejších monopostů se chystá sledovat jedna celebrita vedle druhé. Jen Max Verstappen (26) tak trochu hodil organizátorům amerického závodu svým vyjádřením do projektu pomyslné vidle.

Když v dubnu prezentoval Greg Maffei, generální ředitel vlastníka F1 – společnosti Liberty Media, návrat do Las Vegas, rozplýval se nadšením. "Vracíme se do místa, které je v USA naším nejdůležitějším sponzorským trhem. Noční závod na Stripu bude ikonický a čekám zájem nových sponzorů," řekl.

První pokus dostat F1 do Vegas přitom v letech 1981 a 1982 úspěšně nedopadl. Po dvou edicích závod v "Sin City" z kalendáře F1 zmizel. Těsně před letošním návratem pronikly do médií rozpačité reakce o nízkém zájmu publika, které byly indikovány rapidním snížením cen vstupenek i hotelů. Jenže řeč byla spíš o normálních diváckých místech. Ve VIP a partnerských zónách je už dávno vyprodáno.

Na seznamu společností, které si rezervovaly místa v luxusních apartmá okolo 6,1 km dlouhého okruhu, jsou prestižní značky American Express, Heineken, Hilton Grand Vacations, MGM Resorts International a mnohé další. V Bellagio Fountain Clubu, v srdci již zmíněného Stripu, kde je umístěno i pódium vítězů a bude se tam konat pozávodní ceremonie, stály nejlevnější vstupenky 11 247 dolarů. A zaprášilo se po nich.

Sázet se bude málo

Ferrari, Mercedes, Aston Martin i všichni ostatní se tentokrát snaží pro své sponzory připravit tu nejlepší zábavu a od partnera mistrovské stáje Red Bull zní pochvala, že se po tradiční evropské destinaci Monte Carlu otevřely možnosti i v zámořské metropoli hazardu. "Monako je pro nás vždy důležitým termínem v kalendáři, kvůli jeho vazbám na herní průmysl i na naší značkovou sérii European Poker Tour. Máme své aktivity v Monte Carlu a aktuální návrat Grand Prix do Las Vegas je pro nás další prioritou," říká Rebecca McAdam Willetts ze společnosti Poker Stars. Je zřejmé, že vstup F1 do epicentra pokeru, kasina a sportovních sázek, perfektně zapadá do sponzorského konceptu.

Jenže paradoxně se na Velkou cenu Las Vegas podle všeho bude navzdory okázalým kulisám sázet málo. Ne že by snad bylo málo movitých, problémem je spíš jasná suverenita Maxe Verstappena. Ten je tak velkým favoritem, že se neřeší, zda vyhraje, ale spíše jak.

A právě Holanďan závod v Las Vegas tak trochu degradoval i svým prohlášením, ve kterém demonstroval svůj typický přístup. "Když vidím profil tratě, myslím, že to bude z 99 % show a jedno procento závodění. Ten okruh není vůbec zajímavý, není tam moc zatáček. Já na to moc nejsem. Spíš se pokusím udělat svou práci a zase jet co nejlépe. Vždycky říkám to, co cítím, ať už je to pozitivní nebo negativní, takový prostě jsem," sdělil již jistý mistr světa, který v sezoně vyhrál 17 z dosavadních 20 závodů.

Beckham za 7000 dolarů

Formule 1 je již dlouho magnetem na celebrity a slavnost v Las Vegas ještě umocňuje možnosti. Za 7000 dolarů se prodávají vstupenky do zóny, kde můžete potkat Davida Beckhama nebo Shaquilla O'Neala, kteří přislíbili účast na sobotní noční party magazínu Sports Illustrated v plaveckém SI Clubu. V nabídce je i možnost sledovat závod společně s populárním americkým hercem a producentem Markem Wahlbergem, který pro změnu našel své zázemí v Drai's Beach Clubu. Právě tam přichystala svou zážitkovou akci stáj McLaren.

Na rozdíl od Verstappena většina pilotů, která dorazila na místo konání, neskrývala nadšení. "Je to nádherné! Asi jsem podcenil, jak velké to tu bude. Všude jsou lidi. A ta Sphere? Nemůžu z ní spustit oči," uvedl pilot Pierre Gasly z Alpine. Řada týmů a jezdců vyrazí do Velké ceny se speciálně zbarvenými kombinézami a vozy.

Noc a zimní podmínky

Koneckonců i samotný závod bude hodně specifický. Poprvé od Velké ceny Jižní Afriky v roce 1985 se závod F1 nepojede v neděli. Uskuteční se už v sobotu ve 22 hodin tamního času. "Je to kompromis. Díky časovému posunu bude tou dobou v Evropě sedm hodin ráno a závod tak uvidí i tamní fanoušci, kteří budou vstávat," říká ředitel GP Renee Wilm. Při pozdějších časech se jezdci a vozy budou muset vyrovnat s nižšími teplotami na trati.

"Pojedeme v noci, kdy bude teplota zřejmě v jednociferných hodnotách. Profil tratě je neobvyklý díky řadě pomalých zatáček a dlouhých rovinek. Bude to pro všechny velká výzva," uvedl šéf Mercedesu Toto Wolff. Nejchladnějším podnikem formule 1 historie je říjnová Velká cena Kanady v roce 1978. Tehdy spadly v Montrealu teploty na pět stupňů Celsia.