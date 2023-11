Dozvuky GP Brazílie: Verstappen, Norris a ti další. Šampion překonal Prostův rekord

Dvacátý závod letošní sezony formule 1 nabídl dramata na začátku i na konci, jedno však zůstalo stejné – pozice vítěze i post nejvážnějšího pronásledovatele. Max Verstappen (26) vyjel sedmnáctý triumf v sezoně a překonal rekord Alaina Prosta, Lando Norris (23) po skvělém startu dokázal poskočit na druhé místo a byl mu sebevědomým soupeřem.

Cílové manko osmi sekund připomnělo Grand Prix Velké Británie, kde McLaren představil velký balík úprav a kde Norris získal své druhé kariérní druhé místo. Od té doby jich přidal pět a v tabulce se přiblížil na rozdíl tří bodů od Fernanda Alonsa. Ten sice po prvním startu přišel o druhé místo, po restartu vynuceném kolizí Kevina Magnussena a Alexandra Albona už ale pozici držel a nakonec si v těsném finiši dojel pro třetí místo a připomněl fanouškům, že se s Astonem Martin musí stále počítat.

KRÁL VÍKENDU – Fernando Alonso

Zpočátku sezony hovořil o ambici získat po deseti letech vítězství v závodě, jenže série špatných víkendů dala na tento sen zapomenout. Proto když se v Sao Paulu konečně podařilo vyladit změny představené o dva závody nazpět v Austinu, zelené monoposty hýřily rychlostí a nakonec Alonso vyjel body, které zatím stačí na čtvrté místo mezi jezdci. Pravda, hlasování diváků po celém světě už potřetí v řadě vyhrál Lando Norris, ale Alonso minimálně na místě ukradl s náskokem 53 tisícin sekundy před Segiem Pérezem show pro sebe.

PLUSOVÉ BODY – Sergio Pérez

Je třeba pochválit alespoň dílčí úspěch Mexičana, který stále (navzdory veřejně deklarovanému sebevědomí) trne, jak to bude s jeho budoucností. Ačkoliv Christian Horner a Helmut Marko údajně nelpí na postu vicemistra, Pérez musí registrovat návrat Daniela Ricciarda do popředí zájmu a každý bod na Lewise Hamiltona se počítá. Mercedes zažil nejhorší závod sezony obecně a Hamilton nakonec dojel osmý, což v kombinaci se sprintem znamená 12 bodů k dobru.

POTLESK PUBLIKA – Pierre Gasly

Jak minule předjížděl Lando Norris, tak tentokrát zářil Pierre Gasly. Alpine zpackal změnu v pravidlech na výjezdu z boxové uličky a jeho jezdci dostali za blokování penalizaci dvou míst na roštu, takže Gasly startoval nakonec až patnáctý. V cíli z toho bylo sedmé místo, a to zásluhou dvou dobrých startů a především zodpovědné práce s pneumatikami.

SMOLAŘ VÍKENDU – Charles Leclerc

Měl startovat jako druhý, ale už během zahřívacího kola najel do bariéry a po pár dalších metrech skončil. Monačan sice nejprve hlásil problémy s hydraulikou, která jeho monopost poslala nekontrolovaně mimo trať, později se ukázalo, že na vině byl s největší pravděpodobností software, respektive elektronika. Vypadalo to, že s poškozeným křídlem by ještě mohl zkusit pokračovat, ale restart očividně zlepšení nepřinesl, a tak z toho bylo čtvrté odstoupení v roce.

MANÉVR VÍKENDU – Sergio Pérez vs. George Russell

Dvě zóny DRS za sebou byly pro mnohé frustrujícím zážitkem, kdy se po zisku pozice na cílové rovince hned ocitli pod palbou v zóně následující, ale ve čtrnáctém kole se Sergio Pérez dokázal dostat před George Russella a navíc pozici na ostré lokty udržel. Později se ukázalo, že Russell tou dobou přišel o DRS od kolegy Lewise Hamiltona, takže jeho ztráta na "kopci" byla příliš velká na to, aby hned zkoušel útočit nazpátek.