Poslední sprint sezony formule 1 opanoval v Brazílii Verstappen před Norrisem

Poslední sprint sezony formule 1 v Brazílii vyhrál jistý trojnásobný mistr světa Max Verstappen (26). Nizozemský jezdec Red Bullu porazil na trati v Sao Paulu o více než čtyři vteřiny Brita Landa Norrise (23) z McLarenu, třetí dojel Verstappenův týmový kolega Mexičan Sergio Pérez (33). Hlavní závod se uskuteční v neděli od 18:00.

Verstappen triumfoval ve čtvrtém z šesti letošních sprintů. Před Brazílií uspěl rovněž v USA, Rakousku a Belgii. Rodák z Hasseltu může o víkendu získat 52. vítězství v F1, kterým by se osamostatnil na čtvrtém místě historického žebříčku od legendárního Francouze Alaina Prosta. V závodě, do nějž odstartuje z pole position, zaútočí také na sedmnácté vítězství v sezoně, kterým by posunul vlastní rekord.

Verstappen rozhodl o triumfu ve sprintu hned po startu. V první zatáčce se dostal před vítěze kvalifikace Norrise a vedení kontroloval až do konce. Norris se později propadl za krajana George Russella, nakonec se ale na druhé místo v průběhu zkráceného závodu na 24 kol vrátil. Russell skončil čtvrtý.

"Bylo důležité se dostat hned po startu do čela. Samotný úvod nebyl nijak úžasný, ale druhá část startu už byla velmi dobrá," řekl po závodě před televizními kamerami Verstappen. "Na této trati navíc odchází pneumatiky velmi rychle, takže 24 kol na jedné sadě je hodně. Snažili jsme se o udržení vyrovnaných časů na kolo a myslím, že jsme to zvládli celkem dobře," doplnil Verstappen.

Bodově si ve sprintu pomohl třetí Pérez, který si upevnil druhé místo v průběžném pořadí šampionátu. Před Britem Lewisem Hamiltonem z Mercedesu má náskok 24 bodů. Sedminásobný mistr světa Hamilton byl sedmý.

"Pochopitelně je to důležité, ale ještě důležitější je, abych si tohle momentum udržel. Celkově jsme dnes měli velmi úspěšný den," dodal Pérez.