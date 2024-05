Kvalifikace nám vychází, potřebujeme tempo i v závodech, ví Staněk. Letos v F2 bodoval dvakrát

Třetina sezony utekla a v motoristickém seriálu F2 nastala třítýdenní pauza. Italské stáji Trident, ve které jezdí i český pilot Roman Staněk (20), se zatím nedaří. V poháru konstruktérů patří formaci z Piedmontu zatím 10. místo. Mladý český jezdec přitom už dokázal vyhrát sprintový závod v Austrálii a na body dosáhl i při poslední Velké ceně Monte Carla.

Velké ambice měl mladík, který vyrůstal v Zašové u Valašského Meziříčí hlavně v Imole, která je jeho oblíbenou destinací. Vyhrál v ní hlavní závod ve formuli 3 a předtím i závody Euroformule a formule 4.

"Navíc je to jedna ze dvou Velkých cen, které se konají v Itálii, kde momentálně žiju. Byl to pro mě prostě speciální víkend. Ve formuli 2 jsem tam nikdy nezávodil, protože loni byl víkend kvůli povodním zrušen. Teď jsem si nechal udělat novou helmu, na které mám spoustu symbolů, které charakterizují Itálii a také mapu s pro mě důležitými místy," vyprávěl.

Imola ale body nepřinesla, v kvalifikaci skončil Staněk sedmý a i když do sprintového závodu vyjel ze čtvrtého místa, po kontaktu s Francouzem Hadjarem pro něj závod skončil v první zatáčce. V hlavním závodě poté Staněk nedokázal na tvrdší sadě pneumatik držet tempo s ostatními piloty a cílem projel až jako osmnáctý.

Roman Staněk se svou novou přilbou. Joan Codina

"Byl to těžký víkend. Měli jsme velká očekávání, ale auta kolem byla o dost rychlejší a nám to vůbec nejelo. Musíme se na to podívat. Pozitivum je kvalifikace, která nebyla špatná," okomentoval český závodník čtvrtý díl formule 2.

Monte Carlo na bodech ve sprintu

Právě na umístění v nejlepší desítce v kvalifikaci chtěl Staněk navázat v pátém kole šampionátu, které se konalo hned týden poté v ulicích Monte Carla, kde je právě kvalifikace klíčová. "Prakticky se tady nedá předjíždět, takže být v TOP 10 v kvalifikaci je extrémně důležité. Je to tady jako jezdit v obýváku na kole," věděl Staněk.

Startovní pole bylo pro monackou kvalifikaci rozděleno do dvou skupin po jedenácti pilotech podle čísel jejich monopostů. Staněk se díky svému číslu 23 dostal do skupiny s ostatními piloty s lichým číslem, která papírově vypadala jako ta silnější. Mezi jeho soupeři byli například Barbadosan Zane Maloney, Estonec Paul Aron nebo Brit Oliver Bearman, který letos debutoval v Saúdské Arábii ve formuli 1.

Staněk začínal na čtvrté pozici, poté dlouho vedl, ale při svém posledním měřeném kole udělal chybu a dotkl se zdi. Dostali se před něj Francouz Martins a také Estonec Aron. "Měl jsem dnes rychlost na to kvalifikaci vyhrát. Každý tady jede úplnou hranu. Třeba v šikaně u bazénu jsem se dotknul zdi asi třikrát. V posledním kole, které bylo moje nejrychlejší, jsem se opět dotknul, ale rozbil jsem si řízení, takže pole position mi nevyšla. Mrzí mě to, ale na takové trati to tak je. Auto bylo dnes skvěle připravené, takže musím všem v týmu poděkovat," uvedl Staněk po kvalifikaci.

Podařenou kvalifikaci pak přetavil v šesté místo a získal tři body do celkového pořadí. Jednalo se o jeho druhé letošní umístění na bodech.

Hlavní závod sliboval zajímavější podívanou, protože jezdci mají povinnost minimálně jednou vyměnit pneumatiky. Staněk startoval šestý, ke svým mechanikům zamířil jako první ze všech, kteří startovali na tvrdší směsi, ale jediný Čech v doprovodných sériích slavné formule 1 se propadl pořadím a cílem projel až jako šestnáctý.

Roman Staněk v Monte Carlu. Joan Codina

"Naše strategie byla špatná, neměl jsem rychlost a deformace pneumatik na mém autě byla obrovská na obou směsích. Takže další těžký hlavní závod. Kvalifikace se nám daří, už třikrát v řadě jsme byli mezi nejlepšími deseti, ale v závodech se stále hledáme a naše tempo není dobré," ví Staněk.

Další závod se jede za tři týdny v Barceloně. Staňkovi patří 19. místo se ziskem 13 bodů, po Monaku se do čela seriálu posunul Estonec Paul Aron se ziskem 80 bodů.