Druhý nejlepší výsledek v sezoně: Salač byl v kvalifikaci na VC San Marina jedenáctý

NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Filip Salač odstartuje do nedělní Velké ceny San Marina ze čtvrté řady.

Filip Salač (22) obsadil v kvalifikaci na nedělní Velkou cenu San Marina 11. místo a do závodu Moto2 odstartuje ze čtvrté řady. Český jezdec při druhém nejlepším výsledku v sezoně zaostal o 612 tisícin sekundy za kolegou z týmu Elf Marc VDS Tonym Arbolinem (24) z Itálie. Letos měl Salač lepší výchozí pozici jen v květnu v Le Mans. Arbolino ve své čtvrté sezoně v Moto2 vybojoval premiérovou pole position.

"Byla to pro nás dobrá sobota," konstatoval na týmovém webu Salač. V ranním tréninku se sice nevešel mezi 14 přímo postupujících finalistů kvalifikace, ale účast v ní si zajistil třetím časem v první části bojů o pozice na startu. "Ve druhé kvalifikaci jsem měl jen jednu sadu pneumatik, přesto to stačilo na jedenácté místo. Druhá nejlepší pozice letos, to nám dost ulehčí práci v neděli. Nemůžu se dočkat," pochvaloval si.

Kvalifikaci MotoGP vyhrál v rekordu trati 1:30,304 Francesco Bagnaia a v první řadě na startu doplnili úřadujícího mistra světa další Italové Franco Morbidelli a Marco Bezzecchi. V následném sprintu ale domácím jezdcům vypálil rybník lídr mistrovství světa Jorge Martín ze Španělska.

Po bleskovém startu ze čtvrtého místa se hned v první zatáčce dostal do čela, vedení udržel celých 13 kol a po třech druhých místech za sebou se ve sprintu dočkal pátého vítězství v sezoně.

Bagnaia skončil druhý před Morbidellim a jeho ztráta na Martína narostla na druhém místě celkové klasifikace na 26 bodů. Bezzecchi upadl, ale zastoupil ho další Ital Enea Bastianini. Až za ním projel cílem jako pátý suverén předchozího závodního víkendu Marc Márquez ze Španělska.

Šestinásobný mistr světa MotoGP, který minule v Alcaňizu poprvé v kariéře ovládl sprint a pak se po téměř třech letech dočkal vítězství i v hlavním závodě, měl pád v kvalifikaci a startoval až z devátého místa. Na třetím místě v pořadí MS má nyní stejně bodů jako Bastianini, oba zaostávají za Martínem už o 77 bodů.

V Misanu nestartoval exmistr světa Joan Mir. Šampion z roku 2020 už kvůli žaludečním problémům chyběl v pátečním programu, a protože se jeho stav nezlepšil, španělský jezdec další účast vzdal.

Na italské trati se dnes také rozhodlo o novém mistru světa v kategorii elektrických strojů MotoE. Ještě před nedělním závěrečným závodem sezony se jím stal Španěl Héctor Garzó.