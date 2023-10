Mexiko v režii Red Bullu? Verstappen může zaútočit na Prosta, Pérez cílí na domácí triumf

Již jistý mistr světa Max Verstappen (26) bude v nedělní Velké ceně Mexika usilovat o 51. vítězství ve formuli 1, kterým by se vyrovnal francouzské legendě Alainu Prostovi (68) na čtvrtém místě historické statistiky. Pilot Red Bullu se může stát také prvním jezdcem v historii, který vybojuje v jedné sezoně šestnáct výher. Vedle specifických podmínek se ale musí vypořádat s bouřlivým prostředím, které bude podporovat jeho týmového kolegu a domácího jezdce Sergia Péreze (33).

"Je to Checův (Pérezův) domácí závod, takže to pro nás bude něco velkého. Atmosféra je tu vždy úžasná. Mexiko má trať v nejvyšší nadmořské výšce v sezoně. Z hlediska vozů a techniky je to náročnější. Náš RB19 ale byl zatím spolehlivý, takže se těším, co předvedeme," řekl Verstappen.

Nizozemský pilot může v Mexiku triumfovat potřetí za sebou, vyhrál zde čtyři z posledních pěti závodů. Vedle útoku na rekordní šestnáctý triumf v sezoně může vyrovnat i vlastní maximum 18 pódiových umístění z roku 2021.

Rodák z Hasseltu si ale po vítězství v předchozí Velké ceně USA vyslechl na stupních vítězů bučení. Pro závod v Mexiku mu proto stáj Red Bull přidělila bodyguardy. "Nemyslím si, že se Max se dočká v Mexiku zrovna nejvřelejšího přivítání," uvedl šéf týmu Christian Horner.

V úplně opačné roli bude Pérez, který se může stát prvním Mexičanem, který by domácí závod F1 vyhrál. Naposledy ale triumfoval v dubnové Velké ceně Ázerbájdžánu a v posledních čtrnácti závodech skončil hůře než Verstappen. Rodák z Guadalajary si chce upevnit druhé místo v šampionátu, před třetím Lewisem Hamiltonem z Mercedesu má náskok 39 bodů.

"Závod v Mexiku je pro mě nejdůležitější v sezoně. Už se nemůžu dočkat," podotkl Pérez, který do závodu vyrazí i se speciální helmou. "Udělali jsme s vozem posun, ale minulý víkend jsme zvolili špatné detaily v nastavení. Před tímto víkendem jsem optimistický. Víme, jakým směrem se vydat, a snad to i ukážeme," doplnil Pérez.

Šanci na úspěch cítí také další závodníci. Brit Lando Norris z McLarenu může vyrovnat rekord v počtu pódiových umístění bez vítězství. Na stupních vítězů zatím stanul dvanáctkrát, aniž by vyhrál, více takových umístění má jen Němec Nick Heidfeld se třinácti. Další Brit Hamilton se pokusí zapomenout na zklamání z USA, kde sice dojel do cíle druhý, ale kvůli porušení předpisů o podlahové desce byl později diskvalifikován.

Do tréninků zasáhne řada nových jmen. V Alpine bude zkoušet vůz Australan Jack Doohan, AlphaTauri dá šanci Francouzi Isacku Hadjarovi a další Francouz Théo Pourchaire se objeví v kokpitu Alfy Romeo. George Russella nahradí v Mercedesu Dán Frederik Vesti a Brit Oliver Bearman pojede v Haasu první trénink místo Kevina Magnussena.

Velká cena Mexika začne na okruhu bratrů Rodríguezových ve výšce 2285 metrů nad mořem dvěma pátečními tréninky. Po sobotním třetím se pojede od 23:00 kvalifikace. Závod odstartuje v neděli od 21:00 SEČ.