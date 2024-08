OH v Paříži, den devátý: Finále stovky ovládl Lyles, Mahučichová nejlepší výškařkou

Olympijské hry v Paříži za sebou mají úvodních sedm soutěžních dnů a prvními medailemi se může pyšnit i česká výprava. O tu první se nečekaně postarali čeští kordisté, kteří urvali bronz. Olympijské zlato pak přidalo tenisové duo Kateřina Siniaková a Tomáš Macháč ve smíšeném mixu. V neděli se ale na tyto úspěchy nikomu z Čechů navázat nepodařilo. Hlavní události OH sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje veškeré dění na 33. letní olympiádě.

Boj o bronz nevyšel českým tenistkám Karolíně Muchové a Lindě Noskové, které nestačily španělské duo Cristina Bucsaová, Sara Sorribesová. V Paříži končí i beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, kteří prohráli osmifinále s Nizozemci.

21:57 – Běh na 100 metrů vyhrál Noah Lyles z USA v osobním rekordu 9,79. Druhý byl Jamajčan Kishane Thompson ve stejném čase.

21:46 – Soutěž kladivářů rozhodl Kanaďan Ethan Katzberg hned prvním hodem, při němž poslal své náčiní do vzdálenosti 84,12 metru.

21:35 – Soutěž výškařek vyhrála největší favoritka Jaroslava Mahučichová z Ukrajiny výkonem 200 centimetrů. Stejnou výšku zdolala i Australanka Nicola Olyslagersová, ale až na třetí pokus, zatímco vítězka uspěla hned napoprvé.

Mahučichová získala zlato. Enetpulse

21:26 – Obhájce olympijského zlata ve skoku do výšky Gianmarco Tamberi musel kvůli nemoci odložit odlet do Paříže. Italský atlet, který se před třemi lety v Tokiu podělil o první místo s Mutazem Issou Baršimem z Kataru, má horečky a podezření na ledvinové kameny.

20:41 – Belgičané nenastoupí v pondělí do smíšené triatlonové štafety na olympijských hrách v Paříži poté, co účastnice středečního závodu žen Clair Michelová onemocněla. Jestli její zdravotní stav souvisí s plaváním v Seině, není jasné. Podle agentury AP onemocněl i švýcarský triatlonista Adrien Briffod.

20:31 – V semifinále stovky v Paříži zaběhli nejlepší časy Jamajčané Kishane Thompson (9,80) a Oblique Seville (9,81). Postoupili i největší favorit Američan Noah Lyles a italský obhájce zlata Marcell Jacobs, i když ten až z třetího místa díky času. Finále je na programu ve 21:50.

19:46 – Olympijský triumf Novaka Djokoviče nad Carlosem Alcarazem nebyl jen souboj těžkých vah s rozdílem 16 let. Pro již legendárního Srba totiž zlato z Paříže znamená zkompletování sbírky největších herních ocenění, díky čemuž posílil status nejlepšího mužského hráče všech dob. Četností úspěchů i vytrvalostí tak překonal kolegy z pomyslné velké trojky, Rafaela Nadala a Rogera Federera. Více informací v článku.

Djokovič vyhrál těsnou bitvu. AFP

19:41 – V závěrečné plavecké disciplíně, polohové štafetě žen, padl čtvrtý světový rekord. Vítězné Američanky ho překonaly o 77 setin sekundy.

19:29 – Zlato v tenisové čtyřhře získaly Italky Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová. Ve finále zdolaly Andrejevovou a Šnajderovou 2:6, 6:1, 10:7.

19:27 – Matěj Krsek obsadil v rozběhu na 400 metrů poslední místo v čase 45,71 sekundy a půjde do oprav.

19:20 – Julien Alfredová vyhrála v sobotu běh na 100 metrů a pro karibský ostrov Svatá Lucie získala první olympijskou medaili. A takto to v tu chvíli vypadalo v její domovině.

19:07 – Závod kraulařů na 1500 metrů vyhrál ve světovém rekordu obhájce tokijského zlata Bobby Finke. Americký plavec dohmátl v čase 14:30,67 a dvanáct let starý rekord Číňana Sun Janga překonal o 35 setin sekundy.

Obhájce Finke vítězem. Enetpulse

18:48 – Na krátkou dovolenou přiletěla domů do Česka olympijská vítězka ve smíšené čtyřhře Kateřina Siniaková. V rozhovoru s novináři na pražském letišti česká tenistka prohlásila, že triumf pod pěti kruhy v Paříži, jehož dosáhla společně s Tomášem Macháčem, jí dojde později. Nyní se těší na čas strávený s rodinou. Více informací v článku.

18:20 – Silniční závod cyklistek vyhrála s takřka minutovým náskokem Američanka Kristen Faulknerová. Stříbro vybojovala v těsném spurtu tří závodnic Nizozemka Marianne Vosová před Belgičankou Lotte Kopecky. Jediná Češka na startu Julia Kopecký, která brzy oslaví teprve dvacetiny a byla nejmladší účastnicí závodu na 158 kilometrů, obsadila 36. místo. Na Faulknerovou ztratila při své olympijské premiéře v závodě s hromadným startem přes sedm a půl minuty.

Konečné umístění. Enetpulse

17:54 – Olympijský turnaj golfistů ovládl první hráč světa Američan Scottie Scheffler. Na pařížském hřišti National porazil o jednu ránu Brita Tommyho Fleetwooda. Třetí skončil Japonec Hideki Macujama, který měl ještě o jeden úder více. Více informací najdete v článkunajdete v článku.

17:19 – Vodní slalomářky Antonie Galušková a Tereza Fišerová nepostoupily do čtvrtfinále kayakcrossu.

17:17 – Gymnasta Carlos Yulo den po triumfu v prostných ovládl v Paříži i soutěž v přeskoku a získal pro Filipíny třetí zlato v historii.

Yulo slaví další zlato. Enetpulse

17:11 – Srbský tenista Novak Djokovič vyhrál v Paříži dvouhru a zkompletoval kariérní Golden Slam. Španěla Carlose Alcaraze zdolal dvakrát 7:6. Více informací v článku.

16:35 – Evropské šampionky z Belgie se po výhře 85:58 nad japonskými basketbalistkami na závěr skupinové fáze kvalifikovaly do čtvrtfinále. Strůjkyní potřebné výhry právě o 27 bodů a prvního úspěchu na pařížských hrách byla hvězda týmu Emma Meessemanová, která zaznamenala 30 bodů a 11 doskoků. Postup si dnes vybojovaly také nigerijské basketbalistky. Jejich vítězství nad Kanadou 79:70 znamená premiérovou účast jakéhokoliv afrického celku v ženské i mužské kategorii ve čtvrtfinále olympijského turnaje.

Statistiky utkání. Livesport

16:20 – Vodní slalomáři Jiří Prskavec a Lukáš Rohan postoupili do pondělního čtvrtfinále kayakcrossu. V dnešních rozjížďkách byli shodně druzí.

15:55 – Dvojice stolních tenistek si užije pařížskou atmosféru pod pěti kruhy naplno až do konce. Brazilku Brunu Alexandreovou a Australanku Melissu Tapperovou totiž po olympijském startu čeká ještě nadcházející paralympiáda. Australanka si přitom stejný double vyzkoušela už v roce 2016 v Riu de Janeiro i před třemi lety v Tokiu.

15:45 – Čínský stolní tenista Fan Čen-tung porazil ve finále dvouhry v Paříži Švéda Trulse Möregaardha 4:1 na sety a po stříbru z Tokia získal nejcennější medaili. Pro svou zemi vybojoval třetí zlato z dosavadních tří možných. V utkání o bronz si sedmnáctiletá domácí naděje Félix Lebrun k velké radosti publika hladce poradil s Brazilcem Hugem Calderanem.

15:40 – Pistoláři Matěj Rampula a Michal Podhráský nepostoupili z kvalifikace rychlopalby. Na střelnici v Chateauroux měl blíž k šestičlennému finále čtyřiadvacetiletý Rampula, ale na 14. místě jej od postupu dělily čtyři body. Čtyřicetiletý Podhráský při návratu do soutěží pod pěti kruhy po 12 letech obsadil 27. pozici a poté oznámil, že na mezinárodní akci startoval naposledy.

15:00 – Sportovní střelkyně Barbora Šumová do finále ve skeetu nepostoupila. Česká reprezentantka obsadila po druhé části kvalifikace konečné 22. místo. Na střelnici v Chateauroux dnes minula šest terčů, celkem udělala jedenáct chyb a od rozstřelu o poslední postupovou šestou příčku ji dělilo šest zásahů.

14:20 – Německá jezdkyně Jessica von Bredowová-Werndlová vyhrála po týmové i individuální soutěž v drezuře a stejně jako před třemi lety získala pod pěti kruhy dvě zlaté medaile. Stříbrem ve Versailles napodobila výsledky z Tokia i její krajanka Isabell Werthová. Třetí skončila mistryně světa Charlotte Fryová.

13:40 – Beachvolejbaloví mistři světa Ondřej Perušič a David Schweiner prohráli v osmifinále s Nizozemci Stefanem Boermansem a Yorickem de Grootem 18:21, 16:21 a obsadili dělené deváté místo. Perušič se Schweinerem postoupili do play off s bilancí dvou výher a jedné porážky ze druhé příčky ve skupině, zatímco Nizozemci dosud pod Eiffelovou věží neztratili ani set. Turnajové čtyřky oplatily Čechům semifinálovou porážku z červnového turnaje ve Starých Jablonkách a bilanci vzájemných zápasů snížily na 2:4. Více informací najdete v článku.

13:35 – Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková v Paříži bronz ve čtyřhře nezískaly. V dnešním utkání o třetí místo prohrály na antukovém dvorci Philippea Chatriera se španělskou dvojicí a nasazenými osmičkami Sarou Sorribesovou a Cristinou Bucsaovou dvakrát 2:6. Druhou tenisovou medaili a třetí pro českou výpravu v Paříži nepřidaly. Více informací najdete v článku.

Muchová s Noskovou medaili nezískají. Profimedia

12:40 – Také Lin Jü-tching z Tchaj-wanu, druhá z boxerek, jejichž start v Paříži vzbuzuje kontroverze, postoupila do semifinále a má jistou medaili. Osmadvacetiletá bývalá mistryně světa porazila v dnešním čtvrtfinále kategorie do 57 kg jednoznačně 5:0 na body Svetlanu Kamenovovou Stanevovou z Bulharska.

12:00 – Sen španělské badmintonistky Caroliny Marínové o druhém olympijském zlatu ukončilo v Paříži zranění. Šampionka z Ria de Janiero 2016 musela vzdát nadějně rozehrané semifinále proti Číňance Che Ping-ťiao kvůli poranění již jednou operovaného pravého kolena.

11:35 – Dálkař Radek Juška v kvalifikaci v Paříži přesně splnil limit pro účast v olympijském finále skokem dlouhým 815 centimetrů. Své letošní maximum z halové sezony vylepšil o 12 centimetrů. Dál skočil jen obhájce zlata Miltiadis Tentoglu z Řecka, nikdo další limit nesplnil. Druhý český zástupce v soutěži Petr Meindlschmid olympijskou premiéru v Paříži nezvládl. Po prvním skoku dlouhém jen 697 cm dvakrát přešlápl a obsadil až 30. místo.

10:35 – Trenér basketbalistů Jižního Súdánu Royal Ivey se po sobotní porážce od Srbska 85:96 a vyřazení z olympijského turnaje zlobil na rozhodčí. Obvinil je ze zaujatosti a poukázal při tom zejména na velký rozdíl v počtu nařízených trestných hodů (31:6). Šéf federace a bývalý hráč NBA Luol Deng vznesl požadavek, že by na velkých mezinárodních turnajích měli působit také afričtí sudí více znalí afrického způsobu hry. Více informací najdete v článku.

Kouč basketbalistů Jižního Súdánu po vyřazení z OH vinil rozhodčí ze zaujatosti. Profimedia

09:45 – O držitelích olympijských medailí v surfingu se na Tahiti rozhodne až v pondělí. Podle předpovědi dnes nebudou na pláži Teahupo'o ideální vlny a pořadatelé proto v předstihu vyvrcholení soutěže odložili. Podle nového harmonogramu se semifinálové rozjížďky uskuteční v pondělí od 19:00. Finále mužů je na programu od 22:46, finále žen ve 23:27.

09:25 – Pondělním semifinálem boulderingu zahájí soutěž ve sportovním lezení česká medailová naděje Adam Ondra. V Paříži by rád vylepšil šesté místo z lezecké premiéry pod pěti kruhy v Tokiu. Zatímco před třemi lety byla součástí kombinace rychlost, nyní bude Ondra závodit jen v boulderingu a obtížnosti, v nichž má dohromady na kontě čtyři tituly mistra světa. Finále pro osmičku nejlepších je na programu v pátek. Více informací najdete v článku.

Adam Ondra bude v Paříži bojovat o medaili. Profimedia

09:20 – Triatlonisté se na olympijských hrách v Paříži nedočkají tréninku v Seině ani před závodem smíšených štafet, který je na programu v pondělí. Po deštích v řece opět stouply hodnoty znečištění nad povolenou hranici a pořadatelé ho v zájmu zdraví sportovců zrušili. O odvolání tréninku rozhodli organizátoři v předstihu už v sobotu pozdě večer. "V příštích hodinách očekáváme zlepšení podmínek, ne však natolik, aby se mohl uskutečnit seznamovací trénink plánovaný na zítřek (neděli)," uvedli pořadatelé v prohlášení.

08:15 – Český jachting chce využít cenných zkušeností mladých závodnic, jež získaly na olympijské regatě v Marseille, a na příštích hrách v Los Angeles v roce 2028 už hodlá atakovat medailové příčky. Windsurfařka Kateřina Švíková obsadila při olympijské premiéře kategorie iQFoil deváté místo, Zosia Burska a Sára Tkadlecová skončily devatenácté ve třídě 49erFX. Místopředseda Českého svazu jachtingu a lídr výpravy Štěpán Novotný hodnotí vystoupení reprezentace velmi pozitivně.

07:30 – Přestože nejvíce cenných kovů (61) mají na svém kontě Spojené státy americké, co do počtu zlatých medailí vévodí čínští sportovci, kteří jich v Paříži vybojovali již šestnáct. Skvěle si vede také domácí výprava Francie, které patří průběžné třetí místo.

Medailové pořadí. Enetpulse

07:00 – Na olympijských hrách v Paříži se v neděli 4. srpna bude rozdávat 20 sad medailí. Nejsledovanější finále se odehrají na hřišti Le Golf National, v tenisovém areálu Roland Garros a večer při sprintu mužů na Stade de France. Xander Schauffele má velkou šanci na obhajobu golfového zlata z Tokia, triumf z hladké stovky chce úřadující mistr světa Noah Lyles a poslední šanci zkompletovat svou sbírku titulů má Novak Djokovič, v cestě mu ale stojí Carlos Alcaraz.

06:30 – Pořadatelé letních olympijských her v Paříži slibovali, že to budou hry nejšetrnější k životnímu prostředí v dějinách. Týden po zahájení her se ale množí zprávy o častém používání půllitrových plastových lahví a dokonce i o tom, že prodejci jejich obsah přelévají do zálohovaných plastových kelímků. Ekologické organizace i návštěvníci her Paříž kritizují, že současný model má ke snižování používání plastu opravdu daleko, napsal deník Le Monde.

06:00 – Američanka Katie Ledecká má deváté zlato z olympijských her. Kraulovou osmistovku v Paříži vyhrála počtvrté za sebou, to zatím v plavání dokázal jenom její krajan Michael Phelps. Ve smíšené polohové štafetě na 4x100 m zvítězili ve světovém rekordu Američané, domácí sestava s Léonem Marchandem byla čtvrtá.

V Paříži Ledecká přidala čtvrtou medaili, celkově jich má ve sbírce už 14 a je nejúspěšnější olympijskou plavkyní všech dob. Devět zlatých stejně jako ona a Dressel mají pod pěti kruhy i gymnastka Larisa Latyninová, atleti Paavo Nurmi, Carl Lewis a plavec Mark Spitz. V čele tohoto pořadí je s 23 triumfy nedostižný Phelps.