Ondra se vrací do závodního kolotoče. Ve Francii má další možnost kvalifikovat se na OH

Téměř dva měsíce nezávodil. Po zklamání na srpnovém světovém šampionátu lezec Adam Ondra (31) absolvoval jen prestižní Rock Master v italském Arcu, jinak se věnoval tréninku. Svou přípravu teď může zúročit ve francouzském Lavalu, kde má další šanci zajistit si účast na olympijských hrách 2024 v Paříži. Od pátku do neděle ho čeká evropská kvalifikace v kombinaci boulderingu a lezení na obtížnost, z níž si olympijskou nominaci vybojuje jen vítěz. Další lezci budou mít šanci příští rok při olympijské kvalifikační sérii.

Ondra neuspěl při první šanci na zisk letenky do Paříže, kterou měl na mistrovství světa. V srpnu na šampionátu v Bernu pokazil obtížnost a obsadil šestou příčku, přičemž na OH postoupili jen medailisté. Proto se dva měsíce chystal na další kvalifikační závod ve Francii. "Na Laval se cítím připravený velmi dobře," pochvaloval si v nahrávce pro média.

Zaměřil se na to, co mu na mistrovství světa scházelo. "To byla taková extra fyzičnost těch cest lezení na obtížnost. To znamená kroky zaměřené čistě na sílu s velmi špatnými stupy. A to jak při boulderingu, tak při lezení do nějaké vytrvalosti," přiblížil brněnský rodák.

Narozdíl od minulých let do přípravy na závody na umělé stěně zařadil i své oblíbené skály. Formu si otestoval ve Slovinsku, kde před pár dny na první pokus vylezl cestu obtížnosti 9a. "O to je to pro mě hodnotnější takhle před závodem, že je to cesta, která má i moderní prvky, které se dají vidět i při sportovním lezení na stěnách," ocenil.

Šestý muž z OH v Tokiu, kde bylo součástí kombinace ještě i lezení na rychlost, vnímá účast v evropské kvalifikaci pozitivně. "Můžu mít i výhodu oproti těm třem, kteří už jsou nominovaní na olympijské hry. Můžu sbírat zkušenosti v tomhle specifickém kombinačním stylu," přemítal.

Tlak si příliš nepřipouští. "I kdyby to nevyšlo, tak ta nominační série příští rok by taky byla dobrou zkušeností. Určitě do toho dám všechno, ale neupínám se v hlavě na to, že to zrovna teď musí vyjít," svěřil se. V kvalifikační sérii se bude na jaře 2024 rozdělovat dalších deset míst v každé kategorii.

Evropská kvalifikace v Lavalu má vedle Ondry řadu dalších favoritů. O šanci na obhajobu olympijského zlata z Tokia bude bojovat Španěl Alberto Ginés, který po zdravotních problémech získal v září na Světovém poháru v Koperu první medaili po více než roce. Do boje o vítězství se mohou zapojit Francouzi Mikael Mawem a Mejdi Schalck, kteří sou ale podle Ondry trochu slabší v obtížnosti.

Za největšího konkurenta považuje Ondra osmnáctiletého Brita Tobyho Robertse. "V této sezoně je výborný v lezení na obtížnost. Má opravdu neskutečnou vytrvalost, často to spíš kazí hlavou. I na boulderových závodech ukázal, že umí zalézt dobře," řekl o mladém lezci, jenž letos v obou kombinačních disciplínách vyhrál závod SP.

Obecně Ondra vnímá evropskou olympijskou kvalifikaci jako velmi otevřenou. "Může vyhrát kdokoliv, ale nakonec stejně asi rozhodne hlava. A třeba moje zkušenosti, přeci jenom v této hře nervů mohou rozhodnout," dodal.

Boj o Paříž v Lavalu začne už dnes kvalifikací žen. V pátek je na programu kvalifikace mužů, v sobotu se uskuteční obě semifinále a v neděli obě finále.