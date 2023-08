Ondra na MS medaili nezískal, v lezení na obtížnost chyboval a skončil osmý

Adam Ondra (30) poprvé na mistrovství světa nezískal medaili v lezení na obtížnost, což je jeho nejsilnější disciplína. Po chybě ve finále skončil osmý. Bez cenného kovu v lezení na laně skončil na světovém šampionátu poprvé od roku 2009. Na stupních vítězů chyběl i předloni, ale tehdy v Moskvě nestartoval. Vyhrál Rakušan Jakob Schubert, pro něhož je to čtvrtý světový titul v této disciplíně.

Od roku 2012 se Schubert na trůnu střídá s trojnásobným šampionem Ondrou. Třicetiletý český reprezentant měl i v Bernu medailové ambice, ze semifinále postupoval jako druhý. Ve finále zvládl úvodní pasáže, ze kterých měl po prohlídce obavy, včetně ošemetného skoku. "Některé sekvence byly hodně nepříjemné. Bylo potřeba vypnout hlavu a obzvlášť v těch dvou 'dynamách' do toho jít, což se mi podařilo," ocenil v nahrávce pro média.

Pak ale chyboval už před 28. chytem, což bylo mnohem níž než soupeři. "Rozhodl jsem se, že do toho jdu naplno se vším rizikem a budu lézt co nejuvolněněji a co nejefektivněji. Bohužel se mi to hned po té poslední části, která se lezla bez nohou, šeredně vymstilo," řekl.

V kritické pasáži v zájmu ušetření sil vynechal pomocný chyt pro přidržení, díky němuž by si mohl posunout špičku více doprava. "Ta špička pocitově výborně fungovala na to, abych dosáhl do toho následujícího chytu rovnou. Bohužel pozice byla asi o trochu méně výhodná, než kdybych ji posunul," přiblížil brněnský rodák své postavení těsně před tím, než ze stěny spadl. "Stalo se to rychle, nedokážu rozklíčovat, co se přesně stalo. Šel jsem až do moc velkého rizika, možná jsme až moc chtěl vyhrát. Možná to bylo tím, jak moc dobře jsem se cítil a jak výborně jsem proplul tou začáteční částí," přemítal.

Na triumf nenavázal

Po chybě se zařadil na průběžné osmé místo a na něm zůstal, protože vítěz semifinále Toby Roberts překvapivě spadl ještě níže. Ondra tak vyrovnal umístění z boulderingu a nenavázal na loňský evropský titul ani triumf při své poslední účasti na MS v roce 2019. "Samozřejmě osmé místo je velké zklamání. Na druhou stranu, kdybych lezl perfektně a přesto by mě kluci výrazně přelezli, bolelo by to víc," svěřil se účastník olympijských her v Tokiu.

V Bernu je ale pro něj nejdůležitější soutěž v kombinaci obtížnosti a boulderingu, odkud se medailisté kvalifikují na olympiádu v Paříži. O postup do finále bude usilovat ve středu. "Teď se hlavně příliš netrápit, což přiznávám, že není příliš jednoduché. Za tři dny se už závodí. Je třeba na to zapomenut a ve středu být plně ve střehu a plně se soustředit," dodal Ondra.

Celou finálovou cestu nezdolal žádný lezec. Nejlépe si vedl bronzový olympijský medailista Schubert, který zapsal výkon 48+. Na cestu dál mu scházely nejen dovednosti, ale i čas. Spadl čtyři sekundy před vypršením šestiminutového limitu. Těsně druhý skončil Japonec Sorato Anraku, bronz získal Alexander Megos z Německa.

V ženském závodě slovinská favoritka Janja Garnbretová vylezla až na vrchol, ale na osmé světové zlato jí to nestačilo. Stejně úspěšná totiž dnes byla i Japonka Ai Moriová, jež zvítězila díky lepšímu výkonu v semifinále. Garnbretová po zlatu z boulderingu tentokrát získala stříbro.