Ostrý skluzy Mikoláše Tučka: Čekal jsem konec Kloppovy první éry. Bylo to horší

Zdar, jsem Mikoláš Tuček a možná mě znáš z pořadů jako Re-Play a Applikace nebo z časopisu SCORE. Od revoluce intenzivně hltám fotbal, převážně ten anglický. Podílel jsem se na rozjezdu premiership.cz, dělal jsem reportéra na Euru a v současnosti se bavím svým blogem i vlogem Football Fanatic’s. Fandím Liverpoolu a Spartě, ale i svejm dokážu naložit, když je potřeba. Moc se s tím nemažu, proto se můj sloupek jmenuje Ostrý skluzy Mikoláše Tučka. Vítej!

Když jsem loni v říjnu vyhlašoval v televizní verzi Football Fanatics, že Kloppus Primus Erus Exitus, tedy že první éra Jürgena Kloppa je definitivně u konce, trochu jsem jako fanoušek Reds doufal, že se mýlím. Nicméně realita se ukázala ještě trochu černější a nebýt vzepětí okolo 30. kola (7-2-0 v posledních 9 zápasech), mohli jsme se smát Liverpoolu více než Tottenhamu a Chelsea, a to už by naše bránice byly na výkonnostní hraně (jely by "na laktát", abych to doplnil fyzio-hantýrkou).

Jaké jsou důvody pádu Liverpoolu? Hned několik, co by zaznamenal i Captain Obvious, některé ale zůstávají poněkud pod povrchem.

Když uletí tip

Předem řekněme, že to fakt čekal málokdo! Ze zhruba 25 fotbalových expertů BBC, jejichž predikce se zveřejňují před začátkem ligy, měli Liverpool ÚPLNĚ všichni ne v TOP 4, ale v TOP 2. Bývalí hráči jako Jermaine Jenas nebo Chris Sutton se dokonce shodli, že na konci sezony budou kluby přesně v tomhle pořadí: Liverpool, Manchester City, Tottenham a Chelsea. Vzpomeňte si na to, až Láďovi Vízkovi ujede v deníku Sport pár divokých tipů, prostě to není jednoduchá disciplína. Ale zpátky k naší otázce.

Některé důvody liverpoolského sešupu byly jasné. Trojzubci chyběl zub (Mané odešel do Mnichova) a vzhledem k tomu, že Anfield opouští i Roberto Firmino, můžeme namísto tridentu mluvit už jen o egyptském kopí, kterážto přezdívka se doufám neujme.

Klub ale neposílil vůbec! I když investice do Núñeze vypadá jako krok vpřed a "statement signing", když srovnáme příchody a odchody, Liverpool spíš oslabil.

Přitom na začátku měli připraveno okolo 80 milionů na Tchouaméniho a všichni jsme mysleli, že se vrací špidlovské "Zdroje tu jsou!" Nebyly. Tchouaméni si vcelku logicky vybral Real a další rekruti evidentně nebyli vyhodnoceni jako dobrý nákup tady a teď.

Panic buy, respektive panic loan v podobě Artura, jen dokreslilo, že klíčové letní okno Liverpool dramaticky nezvládl.

Intenzita chyběla

Svůj díl viny si vybrala předešlá sezona, kdy Liverpool do posledních dvou víkendů bojoval dokonce o magický kvadrupl, aby nakonec skončil se dvěma domácími poháry. Stále parádní sezona, ale Liverpool odehrál nejvíce zápasů z celé Evropy a klíčový hráči měli v nohách mezi 60 a 70 zápasy. Takový Fabinho to vyběhal až někdy po Novém roce.

O čem jiném mohl být můj první komentář, než o Liverpoolu... archiv Mikoláše Tučka

Zatímco fyzickou únavu ještě můžeš změřit, u té psychické to jde hůř a na Liverpoolu bylo jasně vidět, že jim chybí intenzita. (Intensity –⁠ ta zřejmě zůstala na pultech knihkupců, kam ji jako objemný svazek vyslal Kloppův asistent Lijnders.)

Mohl na to být klub připravený? Sportovní vedení se pokusilo replikovat šablonu ze sezony 2019. Liverpool tehdy prohrál ligu o jediný bod, ale Klopp týmu sdělil, že to příště urvou právě oni. A ve chvíli, kdy experti unisono říkali, že "k titulu chybí jeden dva top hráči," trenér mančaft neměnil a skončilo to prvním titulem po 30 letech. (Nejdražší posilou léta byl tehdy… Sepp van den Berg za 1,9 milionu euro!)

Jako fanoušek Liverpoolu si kladu otázku: Byla to jedna blbá sezona a příště zas budeme nahánět City? Nejsem si vůbec jistý.

Otazníky v sestavě i vedení

I když se s nimi neloučím těžce, letos opustí kabinu James Milner, Naby Keita a Roberto Firmino – čísla 7, 8 a 9. (A Oxlade s 15.) I když už numerologie zdaleka není tak klíčová, tohle byly opory klubu, minimálně Mily a Bobby. Jak jsme zjistili loni, když nahradíš kus za kus (Darwin za Maného), nemusí to hned fungovat.

Alexis Mac Allister vypadá jako skvělej nákup, ale Reds trápí mnohem víc pozic. Stále potřebují větší než malé množství záložníků a o obraně se sice vůbec nemluví, ale je na čase se ptát, co by se stalo, kdyby odešel Virgil van Dijk.

Kritizovat jej sice je trochu jako vyčítat Ježíšovi, že Nový zákon je "trochu moc o něm", ale loňská sezona mu nevyšla. Pichlavost krajních beků už také není tak bodavá jako v předešlých letech, navíc není jasné, kde vůbec bude TAA nastupovat. Southgate už ho po Lahmovsku šoupl do zálohy a Klopp myslím udělá to samé. (Čili nutně potřebujeme pravého beka!)

Světlem na konci temného tunelu letošní sezony je, že Núñez dal v první sezoně za Benfiku šest, ve druhé 26 fíků. Salah stále vypadá motorově, Gakpo byl nenápadný, ale skvělý nákup a předek obecně vypadá výborně. Alisson si umí vybrat megaminelu, ale jinak byl loni naprostý držák. Čili skladba obrany a zálohy je největší otazník.

Jestli mě ovšem něco jako erudovaného fanouška loni děsilo, tak to ani nebyly výsledky, ale jak postupně opouštěli klub nenápadné, ale klíčové postavy sportovního vedení.

Michael Edwards je nezapomenutelný, ale vychoval si nástupce Warda. Ten však vydržel jediný rok a když v zimě oznamoval, že bude potřebovat pauzu, kroutil jsem hlavou jak lopatky větrníku za uragánu.

Odešel ale i Ian Graham, tvůrce analytického oddělení. Nový sportovní ředitel Jörg Schmadtke tak má před sebou spoustu práce! A samozřejmě Klopp. Zvládnou pod jeho vedením "redefinovat sami sebe," abych jej citoval? Držím jim palce… ale horentní sumy na to sázet nebudu!