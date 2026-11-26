Sezona, která je jubilejním 50. oficiálním ročníkem Světového poháru mužů a 45. pro ženy, startuje ve čtvrtek 26. listopadu ve finském Kontiolahti. Oproti té minulé, při níž biatlonová špička strávila dva týdny na olympijských hrách v Anterselvě, má Světový pohár o jednu zastávku více.
Termínová listina a přehled závodů SP v biatlonu
Biatlonová sezona 2026/27 se uskuteční výhradně v evropských destinacích, dva závody jsou naplánovány do německých středisek, pojede se znovu i v Novém Městě na Moravě. V zámoří, v americkém Soldier Hollow a v Canmore, se jelo naposledy v březnu 2024.
Do seriálu se vrací populární podnik ve slovinské Pokljuce, naopak na švýcarské Lenzerheide, kde se v roce 2025 konal světový šampionát, nezbylo místo.
Naopak estonské Otepää prožije atmosféru mistrovství světa poprvé v historii. Loni se pobaltské středisko vrátilo po pěti letech do seriálu Světového poháru a byla to zároveň úspěšná generálka pro světový šampionát.
Biatlonový kalendář 2026/27
26. – 29. listopadu: SP Kontiolahti (Finsko)
4. – 6. prosince: SP Hochfilzen (Rakousko)
10. – 13. prosince: SP Le Grand-Bornand (Francie)
2. – 3. ledna: SP Pokljuka (Slovinsko)
6. – 10. ledna: SP Ruhpolding (Německo)
14. – 17. ledna: SP Anterselva (Itálie)
21. – 24. ledna: SP Nové Město na Moravě (ČR)
10. – 21. února: MS Otepää (Estonsko)
4. – 7. března: SP Oberhof (Německo)
11. – 14. března: SP Östersund (Švédsko)
18. – 21. března: SP Oslo – Holmenkollen (Norsko)
Česká reprezentace
V sezoně 2026/27 bude český mužský reprezentační tým tvořit šestice Petr Hák, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Tomáš Mikyska. Trenéry jsou Ondřej Moravec a Michal Šlesingr.
Ženský výběr absolvuje sezonu ve složení Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Heda Mikolášová, Kateřina Pavlů a Tereza Voborníková. Na první podnik do Kontiolahti míří i Lucie Jandurová. Trenéry jsou Lukáš Dostál a Jakub Procházka.
Minulá sezona
V minulé sezoně se do TOP 30 celkového pořadí Světového poháru dostali muži Vítězslav Hornig (19.) a Michal Krčmář (20.), mezi ženami pak Tereza Voborníková (12.) a Lucie Charvátová (30.).
Čeští reprezentanti se ve Světovém poháru třikrát umístili na stupních vítězů a pokaždé u toho byla Tereza Voborníková. Hned na prvním podniku sezony dojela česká ženská štafeta na třetí příčce, bronz vybojovalo i smíšené kvarteto na domácím podniku v Novém Městě na Moravě. Voborníková pak korunovala svou nejlepší sezonu kariéry třetí příčkou v závěrečném závodu s hromadným startem na Holmenkollenu.
Voborníková svou výbornou formu potvrdila i ziskem bronzové medaile ze závodu s masovým startem na olympijských hrách.
Celkové vítězství z minulé sezony 2025/26 budou v individuálních disciplínách obhajovat reprezentanti Francie. Mezi muži byl v minulém ročníku nejlepším Eric Perrot, mezi ženami kralovala Lou Jeanmonnotová. Pořadí národů mezi muži ovládlo Norsko, mezi ženami vyhrály Švédky.
Systém bodování Světového poháru
Mužský i ženský seriál Světového poháru v sezoně 2026/27 obsahuje 21 individuálních závodů a 8 štafet.
8 sprintů (muži 10 km, ženy 7,5 km)
5 stíhacích závodů (muži 10 km, ženy 7,5 km)
5 závodů s hromadným startem (muži 15 km, ženy 12,5 km)
3 vytrvalostní závody (muži 20 nebo 15 km, ženy 15 km)
5 štafet (muži 4 x 7,5 km, ženy 4 x 6 km)
3 smíšené štafety (muži 2 x 7,5 km + ženy 2 x 6 km)
V individuálních závodech získá body prvních 40 závodníků, v závodech s masovým startem nejlepších 30. Vítěz závodu získá 90 bodů, druhý 75 a třetí 65.
Ceny a prize money na SP v biatlonu
Vítěz celkové klasifikace v kategorii mužů i žen získá jako trofej velký křišťálový glóbus, vítězové jednotlivých kategorií získají malé křišťálové glóby.
Celková částka určená na odměny ve Světovém poháru přesahuje 8,5 milionu eur. Vítěz každého jednotlivého závodu Světového poháru je odměněn částkou 20 tisíc eur (cca 460 tisíc Kč), finanční odměny dostává 30 nejlepších. Vítězný tým ve čtyřčlenné štafetě obdrží celkem 30 tisíc eur, odměny získá osm nejlepších štafet.
Soutěže bez ruské účasti
Mezinárodní biatlonová unie (IBU) oznámila, že ani v sezoně 2026/27 neumožní start biatlonistů z Ruska, a to ani v roli neutrálních sportovců. Organizace potvrdila, že stanovisko, které vydala v roce 2022, je platné jak pro Světový pohár, tak i pro mistrovství světa, a trvá kvůli pokračující válce na Ukrajině.
Kde sledovat SP v biatlonu 2026/27
Seriál Světového poháru biatlonistů a biatlonistek vysílá pro české publikum ČT sport. Biatlonové závody bude přenášet i česká verze kanálu Eurosport.