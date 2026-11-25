Itálie – Jižní Korea 2:1
Italové byli ve čtvrtfinále jasnými favority i bez hvězdné světové dvojky Jannika Sinnera, který kvůli zranění kolene předčasně ukončil letošní sezonu. Souboj s Jižní Koreou rozehrál Lorenzo Musetti proti Seong-Chan Hongovi. Utkání trvalo zhruba hodinu a půl a nabídlo dva naprosto rozdílné sety.
Zatímco v tom úvodním Musetti za 26 minut nadělil soupeři, který figuruje v žebříčku o 760 míst níže, potupného kanára, druhé dějství se hrálo přes hodinu a vyvrcholilo tie-breakem. Hvězdný Ital v této sadě nepotvrdil brejk a zkrácenou hru navzdory vedení 5:0 vyhrál nejtěsnějším možným rozdílem 7:5.
Papírové předpoklady se po vítězství Musettiho poměrem 6:0, 7:6 naopak nenaplnily v souboji týmových jedniček mezi světovou sedmičkou Cobollim a 139. hráčem hodnocení Soonwoo Kwonem. Úřadující finalista Roland Garros prohrál 6:3, 6:7, 6:7 nečekanou bitvu.
V úvodním setu byl Cobolli na svém servisu neprůstřelný a Kwonovi dvakrát sebral podání. Ve druhé sadě však nevyužil své šance a tentokrát to byl Ital, kdo v pátém gamu přišel o servis. Korejec měl příležitost při skóre 5:4 na vlastním podání poslat zápas do rozhodujícího dějství. Cobolli sice včas zabral a skóre srovnal, ovšem Kwon sehrál vynikající tie-break, v němž dominoval 7:3.
Cobolli bojoval do posledního dechu, ale extrémně agresivního Kwona nakonec neudolal, i když už za stavu 4:5 odvrátil mečbol, na který Korejec zkazil return po druhém servisu. Došlo na další tie-break a opět se radoval Kwon, tentokrát poměrem 7:5.
Do rozhodující čtyřhry nastoupili za domácí podle plánu Berrettini a Vavassori, kteří byli proti Hyeonu Chungovi a Kwonovi velcí favorité. Italské duo se snažilo napravit šokující prohru Cobolliho a prodloužit vítěznou sérii své země v Davis Cupu.
Italové se dostali ke dvěma brejkbolům při podání Chunga za stavu 3:3. Bývalý 19. hráč světa ale obě šance domácích odvrátil, tu druhou skvělým bekhendovým prohozem a korejská dvojice si znovu udržela servis. Další šanci na příjmu si favorité vytvořili v deváté hře, ani tentokrát ale neuspěli a ani Kwon tak na podání nezaváhal. V prvním setu tak nebyl k vidění jediný brejk a dějství musel rozhodnout tie-break.
Po vítězném voleji Vavassoriho se Italové dostali do vedení 3:2. Následně italský deblový specialista obhájil oba servisy a zvýšil na rozdíl tří bodů. Po dalším minibrejku se domácí dostali ke čtyřem setbolům. Ten první Vavassori proměnil vítězným returnem a Italové tak ve zkrácené hře dominovali poměrem 7:2.
V úvodu druhého dějství se k brejkbolu dostali jako první Italové po zázračném voleji Berrettiniho. Šanci tentokrát využili a dostali se do vedení 2:0. I domácí však zaváhali na servisu. Korejci předvedli dva parádní bekhendové returny, snížili a po podání Chunga vyrovnali.
Obě dvojice si snadno držely svoje servisy až do závěrečné koncovky. Klíčový game zvládl i Berrettini a po vítězném voleji Vavassoriho si Italové zajistili minimálně další tie-break.
Na ten po chvíli došlo a znovu začali lépe domácí. Rychle se dostali do vedení o minibrejk a po skvělé práci na síti Vavassoriho vedli už 4:1. Náskok však okamžitě ztratili a po prohozu Kwona byl stav vyrovnaný. Korejci si dokonce po skvělém servisu vypracovali setbol. Italský deblový specialista ale znovu úřadoval na síti a srovnal na 6:6. Domácí se dostali k prvnímu mečbolu po hodině a 45 minutách, ale Chung ho smazal skvělým bekhendem. Po dalším vítězném úderu získal pro Koreu druhý setbol. Ani tentokrát ale set neskončil.
Vavassoriho po skvělém servisu získal druhý mečbol, ale Korejci srovnali na 9:9 a drama nadále pokračovalo. Za stavu 10:10 Berrettini spáchal dvojchybu a Chung měl setbol na vlastním servisu. Chyboval ale z forhendu a domácí vyrovnali. Získali i další bod na returnu a disponovali mečbolem na podání. Tentokrát už bitvu ukončili a po vítězství 7:6, 7:6 získali pro Itálii druhý postupový bod.
Italové si vítězstvím nad Jižní Koreou zajistili semifinálový souboj s Českem. Na ten dojde v pátek odpoledne v 16 hodin. Itálie se radovala v historii Davis Cupu čtyřikrát a ovládla poslední tři ročníky. Česko slavilo třikrát a naposledy v letech 2012 a 2013, kdy se na triumfech podílel současný kapitán Berdych.
V dějinách nejprestižnější mužské týmové soutěže se Češi a Italové střetli dvakrát. V roce 1995 v Neapoli měli navrch 4:1 Italové. Před 14 lety v Ostravě naopak oslavovali stejné vítězství Češi. Vždy se jednalo o zápas prvního kola světové skupiny.
O druhé semifinálové dvojici se rozhodne ve čtvrtek, kdy se utkají Německo s Velkou Británií a Španělsko s Rakouskem.