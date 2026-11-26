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Spartu čeká proti Alkmaaru důležitý evropský večer, kdy nebude bojovat jen o body v Evropské lize, ale musí obhájit i samu sebe před vlastními fanoušky. "Budeme bojovat za tento klub, není to vůbec o mně," prohlásil Bláža na předzápasové tiskové konferenci. O to víc bude důležité vyřešit prázdná místa v sestavě.
Nejvíce otazníků se rýsuje na čtyřech pozicích. Sparta musí vyřešit složení stoperské dvojice, obsazení pravého a levého kraje obrany a také podobu středu zálohy.
Kdo nahradí Guddala?
První vynucenou změnu musí Bláža udělat ve středu obrany. Tobias Guddal totiž bude kvůli červené kartě v utkání s Bournemouthem chybět a trenér musí najít vhodného partnera ke zbývajícímu stoperovi Loicu Mbe-Sohovi. Na výběr má několik možností, žádná však není úplně bez otazníků.
Jednou z nich je Adam Ševínský. Ten sice představuje klasického stopera s bojovnou mentalitou, jehož výhodou může být také osobní vazba na Blážu. Dočasný trenér Sparty ho zná z mládežnických kategorií a dobře ví, jaké vlastnosti může týmu nabídnout. Ševínský je přirozeným lídrem, typem hráče, který dokáže do mužstva přinést potřebnou energii i zarputilost. Právě tyto vlastnosti mohly Spartě v posledních týdnech chybět.
Otázkou ovšem zůstává jeho herní vytížení a také náchylnost k chybám, kterého v minulosti srážely. Naposledy nastoupil 15. října proti Lilleströmu a teprve v neděli proti Liberci se dostal na lavičku. Nasazení do takto důležitého evropského utkání by pro něj představovalo náročnou prověrku.
Druhou výraznou variantou je Jaroslav Zelený. Zkušený obránce zvládne nastoupit na stoperu i na levém kraji obrany, což může být při současných absencích velkou výhodou i bolehlavem zároveň.
Ve hře je také Jakub Martinec, u kterého ale může být otazníkem rychlost. Alkmaar disponuje pohyblivými ofenzivními hráči a Sparta si nemůže dovolit příliš snadno otevírat prostor za obrannou linií. Zajímavou, ale zatím méně prověřenou možností je Viktor Vitalyos, který na pozici stopera dosud nemá tolik zkušeností.
Pravý bek: Návrat Hoevera, nebo další šance pro Suchomela?
Na pravém kraji obrany se nabízí návrat Ki-Jany Hoevera. Ten si odpykal ligový trest za žluté karty a znovu je k dispozici. Před nucenou pauzou přitom začínal vypadat dobře a postupně se rozehrával do solidní formy. Jeho předností je také ofenzivní pojetí hry. Jde o moderního krajního obránce, který se rád zapojuje do útočení a dokáže být nebezpečný i na soupeřově polovině.
To ostatně ukázal také v předchozím evropském utkání proti Bournemouthu, v němž působil velmi dobře. Právě podobné vlastnosti by mohly být proti Alkmaaru důležité. Sparta potřebuje hráče, kteří dokážou soupeře zatlačit a nabídnout řešení směrem dopředu.
Alternativou zůstává Martin Suchomel, jehož poslední výkony ale příliš přesvědčivé nejsou. Zápas s Libercem se mu hrubě nepovedl a nabízí se otázka, zda by si neměl na chvíli odpočinout. Bláža ho ovšem zná z dorosteneckých kategorií Sparty, což může při rozhodování hrát určitou roli.
Třetí možností je Pavel Kadeřábek. Zkušený obránce ale v posledních pěti zápasech nedostal ani minutu, a jeho nasazení by tak bylo poměrně překvapivé.
Levá strana obrany bez Ryneše. Dostane přednost Zelený, nebo Vitalyos?
Situaci na opačné straně komplikuje stav Matěje Ryneše. Sparta tak postrádá svou ideální variantu a Bláža musí vybírat z hráčů, kteří mají k dispozici jiné přirozené pozice nebo zatím nedostali tolik prostoru.
Nejlogičtější možností je Zelený. Pokud by však dostal přednost ve středu obrany, musel by trenér hledat jiné řešení. Nabízí se Viktor Vitalyos, levonohý hráč, který zatím nedostával příliš mnoho prostoru, ale mohl by dostat příležitost právě v tomto utkání.
Ve hře zůstává také Martin Suchomel. Ten sice hraje přes nohu, ale tuto roli zná a dokáže ji zvládnout..
Střed zálohy: Macka posunout výš?
Nejkomplikovanější situace se ale rýsuje ve středu pole. Sparta musí řešit absence Adama Karabce, Huga Sochůrka a Santiaga Enemeho. Bláža tak přichází o několik možností, především při obsazení kreativnějších pozic. K dispozici má Patrika Vydru, Andrewa Irvinga, Siverta Mannsverka a Romana Macka. Každý z nich přitom nabízí trochu jiný profil a má také své limity.
Vydra je jedním z kapitánů mužstva, ale v poslední době není ve své nejlepší formě. Jeho předností je spíše pracovitost a schopnost plnit taktické úkoly než kreativní řešení v poslední třetině hřiště. Vzhledem k absencím se však nabízí jako jedna z nejpřirozenějších variant do středu pole. Mohl by zastávat roli osmičky a pomoci týmu především v soubojích, pohybu a organizaci hry.
Irving patří mezi hráče, kteří mohou Spartě nabídnout tolik potřebnou kreativitu. V současné situaci jde o jednu z mála dostupných variant, která dokáže hru organizovat a nabídnout konstruktivní řešení. Otazníkem je jeho pohybová vybavenost. Proti Alkmaaru, který může využívat rychlý přechod do útoku i aktivní presink, by mohl mít v tomto ohledu problémy.
Mannsverk je naopak variantou na pozici defenzivního záložníka. V poslední době čelil kritice za chyby, příliš alibistický přístup a nedostatek kreativity i ofenzivních vlastností. Jenže právě nyní by mohl dostat roli, která mu bude nejlépe vyhovovat. Sparta potřebuje hráče, který bude chránit obrannou linii, sbírat druhé míče a pomáhat s rozehrávkou. Mannsverk může být v tomto ohledu nejpřirozenější volbou na pozici šestky.
A pak je tu Macek. Do Sparty přišel z Mladé Boleslavi jako varianta na šestku, která pomůže zaplnit prostor po odchodu Kaana Kairinena a zároveň reagovat na tehdejší zranění Mannsverka. Jeho přednostmi jsou zkušenosti a schopnost pracovat s míčem, naopak mu dělá potíže rychlost a důraz při plnění defenzivních povinností.
Právě proto se nabízí otázka, zda by mu nesvědčil posun na ofenzivnější pozici. Macek totiž v minulosti býval výrazně kreativnějším záložníkem, který dokázal tvořit hru a hledat řešení směrem dopředu. V současné situaci by mohl být alternativou na pozici desítky, kde Sparta postrádá Karabce.