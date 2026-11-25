Hughes tímto vyřešil největší slabinu týmu – kvalitní obsazení centra druhé formace. Canadiens nyní mají potenciál vyhrát Stanley Cup. A možná ne jen jednou.
Hughes se stal generálním manažerem kanadského celku v lednu 2022. V té době byli z aktuálního kádru součástí organizace Josh Anderson, Jake Evans a Nick Suzuki. Právě tehdy Hughes převzal vedení Canadiens.
O necelých pět let později je tak tým (téměř) kompletně přebudovaný. V minulé sezoně se Montreal dostal do finále Východní konference, v němž v pěti zápasech podlehl Carolina Hurricanes, která následně vyhrála Stanley Cup. Bylo zřejmé, že Canadiens chybí legitimní centr druhé formace. A Hughes nyní dokázal vyřešit i tento problém.
Jak to všechno začalo?
Generální manažer i celé vedení si zaslouží obrovské uznání. Od chvíle, kdy do Montrealu přišli, přesně věděli, co je třeba udělat: kompletně přestavět kádr. V lednu 2022 byli totiž Canadiens alespoň na papíře jedním z nejslabších týmů v celé NHL.
Hughes neváhal. A právě to bylo nejdůležitější. Nečekal na zázrak, na rozvoj mladých hráčů ani na příchod vysokých draftových voleb. Místo toho okamžitě vzal situaci do vlastních rukou.
Při první uzávěrce přestupů vyměnil čtyři cenné hráče. Na konci března už Tyler Toffoli, Brett Kulak, Ben Chiarot ani Artturi Lehkonen nebyli součástí Canadiens a kdykoli se naskytla příležitost, Hughes vyměnil zkušené hráče za draftové volby nebo mladé talenty.
Při trejdu Toffoliho například získal Emila Heinemana, kterého později využil k získání zkušeného zadáka Noaha Dobsona. Při následném draftu měli Habs první volbu celkově a vybrali Juraje Slafkovského.
Nejlepší trejd
S odstupem se dnes dá říct, že získání Seana Monahana, kterého se Calgary v létě 2022 zoufale potřebovalo zbavit kvůli jeho vysokému kontraktu, spolu s volbou v prvním kole draftu 2025 bylo (velmi pravděpodobně) nejlepším krokem, který Hughes jako generální manažer Canadiens udělal.
Monahan, jenž nyní působí v Columbusu, prožil v Kanadě povedenou sezonu a v únoru 2024 byl vyměněn do Winnipegu za volbu v prvním kole draftu 2024. Jinými slovy, Canadiens v podstatě získali dvě volby v prvním kole zadarmo. Původní volba od Calgary se později stala součástí balíčku, za který Montreal získal Dobsona.
Volbu od Winnipegu pak Montreal využil k posunu v draftu NHL 2024. Díky tomu si vybral Michaela Hageho, který se stal nejdůležitějším aktivem nedělního velkého trejdu za Dylana Larkina.
Vynikající kontrakty
Šestapadesátiletý generální manažer dříve působil jako hráčský agent a tato zkušenost se jasně odráží ve způsobu, jakým vyjednává nové smlouvy se svými hráči. Canadiens mají své nejlepší borce momentálně na roky dopředu zajištěné vynikajícími kontrakty.
Suzuki, Larkin, Caufield, Děmidov a Slafkovský jsou nejdůležitějšími útočníky a všichni mají smlouvy minimálně do léta 2030. Lane Hutson je pro změnu nejlepším obráncem týmu. Smlouvu má do roku 2034 s ročním dopadem na platový strop ve výši 8,85 milionu dolarů. Dobson, který se v této sezoně zatím bodově trápí, ale jinak se etabloval jako jasný obránce do první dvojice, má kontrakt do roku 2033 na 9,5 milionu dolarů ročně.
A právě takové vynikající kontrakty dávají Montrealu obrovskou příležitost vybudovat něco výjimečného. Organizace i její fanoušci však zůstávají pevně nohama na zemi.
K vybudování dynastie totiž nejprve musíte vyhrát alespoň jeden Stanley Cup. A to samo o sobě představuje neuvěřitelně obtížnou a náročnou výzvu. Dokonce i pro nejúspěšnější celek v historii NHL, který naposledy zvedl trofej nad hlavu v roce 1993.
Larkinův trejd
Po oznámení trejdu si většina fanoušků myslela, že Detroit Montreal oškubal. Tak tomu ale není, oba týmy mají důvod ke spokojenosti.
Red Wings získali Hageho, o jehož příchod měli obrovský zájem. A není se čemu divit. Hage v NCAA průměrně sbírá dva body na zápas, což naposledy dokázal Johnny Gaudreau. Jednou z něj může vyrůst centr první formace.
Ostatní části trejdu by však Habs neměly příliš znepokojovat, gólman Sam Montembeault primárně uvolnil místo pod platovým stropem, zatímco Kirby Dach byl na seznamu hráčů určených k výměně už nějakou dobu.
Detroit navíc získal volbu v prvním kole draftu 2027, která velmi pravděpodobně připadne na 24. místo nebo později. Montreal původně získal volbu Detroitu ve druhém kole draftu 2028, ale okamžitě ji vyměnil do Anaheimu za detroitskou volbu ve druhém kole draftu 2027, která by měla připadnout přibližně na 36. místo. Pro Canadiens to znamená propad zhruba o 12 míst.
Jediným dalším relativně cenným aktivem z pohledu Montrealu je volba v prvním kole draftu 2029. I v tomto případě je však velká šance, že půjde o 24. místo nebo pozdější volbu.
Jeden důležitý detail ale zůstává – pokud by Canadiens nějakým způsobem prožili katastrofální sezonu (například jako naposledy Florida), jsou obě volby v prvním kole chráněné v TOP 10.
Montreal se tak nakonec vzdal "pouze" Hageho a volby v prvním kole draftu 2029, aby konečně získal centra druhé formace, kterého zoufale potřeboval. Nejde přitom o kritiku Detroitu, Red Wings ze situace vytěžili maximum, zejména s ohledem na velmi malou vyjednávací pozici kvůli Larkinovu požadavku na trejd.
Co bude dál?
Základ týmu je nyní hotov. V brance se pomalu prosazuje Jacob Fowler, kterému je stále teprve 22 let. Jeho náhradníkem je pětadvacetiletý Jakub Dobeš, který zazářil v minulém play off. Klíčovou čtveřici obrany tvoří Hutson, Dobson, Matheson a Guhle. Dalo by se namítnout, že příchod dalšího kvalitního obránce by neuškodil.
Pokud bychom však měli určit poslední slabinu montrealské sestavy, byl by jí další křídelník do TOP 6. Spekuluje se také o tom, že kanadský klub bude dost možná v létě mít zájem o Nikita Kučerova, pokud dodrží své slovo a odejde z Tampy Bay Lightning.
Jen si představte tento tým s Kučerovem v sestavě. Montreal by navíc měl mít dostatek prostoru pod platovým stropem, aby si ruského útočníka mohl dovolit. Podle CapWages by Canadiens měli mít v létě k dispozici až 20 milionů dolarů.
To vše díky vynikajícímu generálnímu manažerovi, který si své nejlepší hráče zajistil s velkým předstihem a pod tržní hodnotou.
Za necelých pět let Hughes vybudoval tým, který nyní patří mezi nejlepší v celé NHL. A měl by mezi nimi zůstat ještě řadu let, protože Dylan Larkin, nejstarší člen týmového jádra, má teprve 30 let.