České tenistky ovládly letošní ročník BJK Cupu, a přesto nemají jistý start na finálovém turnaji v roce 2027 a musí hrát kvalifikaci. Pokud se pravidla v následujících týdnech nezmění, budou mít coby úřadující šampionky možnost výběru dějiště na českém území a nasazování jednotlivých týmů proběhne podle momentálního žebříčku.
V něm je Česko na druhém místě za Itálií. Mezi nasazenými týmy dále budou Ukrajina, Velká Británie, Španělsko, USA a Kazachstán. Češky tak mohou v kvalifikaci, která se hraje na tři vítězné body, potkat buď Polsko, Japonsko, Belgii, Austrálii, Slovinsko, Brazílii, nebo Thajsko. Jistou účast na finálovém turnaji 2027 má pouze domácí Čína.
Nejatraktivnější duel představují Polsko a Japonsko. Naši sousedé by totiž mohli dorazit s hvězdnou Igou Šwiatekovou a Majou Chwaliňskou, která letos prožila neuvěřitelnou a průlomovou sezonu. Japonkám by zase mohla přijet pomoct další bývalá světová jednička a vícenásobná grandslamová šampionka Naomi Ósakaová.
Takový souboj by si jistě zasloužil vyprodanou pražskou O2 arenu, podobně jako letošní kvalifikační zápas Davis Cupu mezi Českem a USA. "Přála bych si, aby se to hrálo v O2 areně. Holky mají na to ji vyprodat. Chtěla bych, aby se to hrálo doma v Praze a zažily si to. Uvidíme, jaké budeme mít soupeřky," uvedla kapitánka Barbora Strýcová po triumfu Česka v letošním ročníku.
Kvalifikace by měla stejně jako letos proběhnout o jednom z dubnových víkendů. Přesný termín zatím není známý. Los kvalifikace se uskuteční v následujících týdnech, nejpozději zhruba dva měsíce před startem, protože jednotlivé svazy potřebují čas na přípravu.
Los letošní kvalifikace byl odhalen 19. ledna a Česko v této fázi i díky odvráceným mečbolům v bitvě mezi Lindou Noskovou a Belindou Bencicovou uspělo ve švýcarském Bielu.
Týmy pro kvalifikaci Poháru BJK 2027
Nasazené týmy
Itálie
Česko
Ukrajina
Velká Británie
Španělsko
USA
Kazachstán
Nenasazené týmy
Polsko
Japonsko
Belgie
Austrálie
Slovinsko
Thajsko
Brazílie