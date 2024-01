Sáblíková se po sedmi týdnech vrací na ovály, v Salt Lake City ji čekají dva závody

Rychlobruslařka Martina Sáblíková (36) se po sedmi týdnech, kdy vynechala mistrovství Evropy, vrací zpět k závodům. Trojnásobná olympijská vítězka se v pátek představí v Salt Lake City, kde bude pokračovat Světový pohár. Česká reprezentantka by se v USA měla představit na trati 3000 metrů a v sobotu na patnáctistovce.

"Pauzu bez závodů jsme využila k tomu, abych doléčila tříslo, zranění z Tomaszówa. Samozřejmě jsem do toho poctivě trénovala, pak už to šlo bez omezení, což bylo dobré," řekla Sáblíková v nahrávce pro média. V Polsku v prosinci nastoupila i přes problémy s nataženým přitahovačem stehna a dojela šestá. Další plánovaný program ale pozměnila.

Na začátku ledna proto svěřenkyně trenéra Petra Nováka chyběla na kontinentálním šampionátu v Heerenveenu a chystala se na klíčovou část sezony v zámoří. Ze Salt Lake City se potom přesune na další díl SP do Québecu a poté ji čeká mistrovství světa na jednotlivých tratích v Calgary. "Už se těším na další závody," řekla Sáblíková.

Do Salt Lake City se těšila i proto, že zde v březnu 2019 zajela světový rekord na 3000 metrů. "Uvidíme, jaká bude dráha. Zatím vypadá slušně, ale bude záležet na tlaku, na počasí. Minulý týden se tady jel šampionát čtyř kontinentů a nevypadalo to vůbec špatně. Uvidíme, jak to bude vypadat teď," uvedla Sáblíková, která je v průběžném pořadí SP na dlouhých tratích druhá s odstupem 36 bodů za vedoucí Norkou Ragne Wiklundovou.