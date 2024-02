Sáblíková na MS v Calgary obhájila medaili, na trati dlouhé 3000 metrů získala bronz

Martina Sáblíková (36) obhájila na mistrovství světa v rychlobruslení bronz na trati dlouhé 3000 metrů. Přestože česká reprezentantka nepatřila mezi kandidátky na medaili, zaostala pouze za světovou šampionkou Nizozemkou Irene Schoutenovou (31) a stříbrnou Kanaďankou Isabelle Weidemannovou (28). Trojnásobná olympijská vítězka získala už 33. cenný kov z MS.

Sáblíková v dějišti olympijských her z roku 1988 zajela čas 3:58,33 a na hlavní akci roku si vylepšila o více než pět sekund sezonní maximum.

"Medaile pro mě znamená strašně moc. Po Salt Lake jsem se necítila dobře a nechtěla jsme na mistrovství světa vůbec odjet," přiznala Sáblíková v nahrávce pro média. Na konci ledna totiž skončila v závodu SP na 3000 metrů až jedenáctá. "Hodně lidí mě přemlouvalo a říkalo, že do mistrovství je hodně času a že se mám zkusit dát dokupy. Nakonec se to povedlo a děkuji všem," radovala se trojnásobná olympijská vítězka.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka se v Calgary představila v osmé z deseti rozjížděk společně s obhájkyní zlata Ragne Wiklundovou z Norska. Od počátku byla rychlejší a nakonec ji dokázala o 1,5 sekundy porazit.

"Jezdíme spolu skoro celou sezonu na všech závodech, takže jsem ani nebyla nervózní. Šla jsem do toho s tím, že jí tentokrát nedám v prvních kolech šanci, aby se za mnou vyvezla v háku. Rozjížděla jsem tak, aby se nemohla chytnout, a v konci to bylo rozhodující. Měla jsem více sil než ona," řekla Sáblíková, která před MS v sezoně všechny souboje s Wiklundovou prohrála.

Po projetí cíle byla rodačka z Nového Města na Moravě průběžně druhá za Weidemannovou, která v lednu v Salt Lake City zajela nejlepší čas sezony. Tentokrát byla o tři desetiny sekundy rychlejší než Sáblíková.

O tom, že česká trojnásobná olympijská vítězka rozšíří bohatou medailovou sbírku, rozhodla poslední rozjížďka, v níž se představila Schoutenová a další domácí reprezentantka Valerie Maltaisová. Zatímco Schoutenová potvrdila roli jedné z hlavních favoritek a poprvé v kariéře na MS získala na trojce zlato, Maltaisová zajela až desátý čas.

Sáblíková v Kanadě získala 33. medaili na světových šampionátech v součtu MS na jednotlivých tratích a ve vícebojích. "Zní to neuvěřitelně, ale pro mě je neuvěřitelný pocit, že si z mistrovství světa opět odvážím placku. A je jedno jakou. Nejdůležitější pro mě ale je projev z dnešní jízdy, protože jak jsem se v předešlých závodech trápila, tak tady jsem si to užila. I přes tu bolest. Hned, když jsme dojela, tak jsem byla spokojená. Říkala jsem si, že budu nejhůře šestá," uvedla Sáblíková.

Teď ji čeká v Calgary ještě jeden start, v neděli bude obhajovat bronz na trati 5000 metrů. "Uvidíme, máme před sebou ještě tři dny. Půjdu do toho s tím, že tam nechám vše a uvidím, jak to dopadne. Výsledek z trojky mě asi povzbudí, ale bude to opět těžký závod. Těším se," dodala Sáblíková.