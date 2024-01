Sáblíková vynechá mistrovství Evropy, po zranění se bude soustředit na závěr sezony

Rychlobruslařka Martina Sáblíková (36) nebude startovat na nadcházejícím mistrovství Evropy v Heerenveenu. Trojnásobná olympijská vítězka nemohla po prosincovém zranění naplno trénovat a rozhodla se, že se připraví na závěr sezony. V dalších závodech by se měla představit na konci ledna v Salt Lake City, kde se uskuteční další díl Světového poháru. Sáblíková to uvedla v nahrávce pro média.

"Start na mistrovství Evropy jsme měli v plánu, ale bohužel po zranění v Tomaszówě, kdy jsem měla problém s tříslem a s přitahovačem, jsme museli plány změnit. Na soustředění před Vánoci jsem nemohla ani do posilovny, jezdit na ledě nebo běhat taky ze začátku nešlo. Jediné, co jsem mohla, bylo jezdit na kole," řekla Sáblíková.

Společně s trenérem Petrem Novákem se proto dohodli, že do Nizozemska, kde se od pátku do neděle uskuteční ME na jednotlivých tratích, neodcestuje. "Nejsem připravená tak, jak bych chtěla být. Proto jsme se rozhodli, že mistrovství vynecháme a budu se soustředit na přípravu na zbytek sezony. Na dva závěrečné Světové poháry v Salt Lake City a Québecu, a pak na mistrovství světa na jednotlivých tratích a ve čtyřboji," uvedla rychlobruslařka.

Kontinentální šampionát vynechala ze zdravotních důvodů i v předchozích dvou letech. V minulosti na něm získala 12 medailí včetně pěti zlatých.

Pátý díl Světového poháru se v Salt Lake City uskuteční od 26. do 29. ledna a Sáblíková na něm bude hájit druhé místo v seriálu za Norkou Ragne Wiklundovou. Nejdůležitější akcí pro rodačku z Nového Města na Moravě bude světový šampionát na jednotlivých tratích v polovině února v Calgary. "Uvidíme, jak se nám podaří vyladit formu. Na další závody se ale těším a doufám, že už bude vše v pořádku," řekla třináctinásobná vítězka SP na dlouhých tratích.

Česko budou v Heerenveenu zastupovat Zuzana Kuršová, Lucie Korvasová a Nikol Nepokojová, které se mimo jiné představí v týmovém sprintu.