Konečně jsem se cítila skvěle a plná sil. Opravdu mě to baví, zářila po triumfu Ledecká

Lyžařka Ester Ledecká (28) byla po vítězství v superobřím slalomu Světového poháru v Saalbachu šťastná, jak se zotavila během sezony ze zdravotních potíží a v závěru se vrátila do ideální formy. Triumf den před 29. narozeninami brala i jako dárek ostatním členům týmu. V nahrávce pro média řekla, že se pokusí uspět také v sobotním závěrečném sjezdu.

"Bylo to skvělé. Moc jsem si jízdu užila. Musím poděkovat svému týmu, jak tuhle sezonu tvrdě pracovali. Vím, že to nebylo jednoduché," uvedla Ledecká, kterou v rakouském středisku osobně podpořila také maminka Zuzana a otec Janek. "Jsem moc ráda, že jsem jim tímhle mohla dát takový malý dáreček," doplnila.

Olympijská vítězka v této disciplíně z her v Pchjongčchangu 2018 Ledecká o 28 setin sekundy porazila druhou Italku Federicu Brignoneovou. Třetí byla Norka Kajsa Vickhoff Lieová. Rodačka z Prahy vyhrála v rámci SP po více než dvou letech a poprvé od předloňského zranění klíční kosti. Naposledy ovládla sjezd v Crans Montaně v únoru 2022.

Triumf ji potěšil o to více, že většinu sezony laborovala s nemocemi. První stupně vítězů vybojovala před necelými třemi týdny, kdy skončila třetí v super-G v norském Kvitfjellu. Nyní umístění ještě vylepšila. "Cítila jsem se konečně skvěle a plná sil. Jsem ráda, že mohu teď jezdit ty jízdy, které si představuji v hlavě, a že už je na to tělo připravené. Po třech měsících, kdy jsem se trápila nemocná s kašlem, jsem tak nějak zpátky na svém a opravdu mě to baví," podotkla Ledecká.

Sjezdovka v Saalbachu se jí líbila. V rakouském středisku se příští rok uskuteční také mistrovství světa. "Je to skvělá generálka. Hlavní ale je, že jsem zdravá a mohu znovu trénovat," doplnila v rozhovoru pro stanici ORF.

Sezonu Ledecká uzavře sobotním sjezdem. Ten je na programu v 11:15. "Děkuji všem českým fanouškům za podporu a budu se snažit zase zítra," dodala Ledecká.