ŠESTKA: Last minute hokejové Slavie, zkouška odolnosti Liverpoolu i šlágr o nizozemský titul

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom pomáhá speciální rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich je šest – jako stěn na hrací kostce.

Úterý 27. února

Jablonec – Plzeň

Čtvrtfinále domácího poháru skýtá vedle velkého pražského derby ještě jeden atraktivní duel. Do Jablonce přijede Plzeň, aktuálně třetí tým ligové tabulky. A dají se čekat góly. Vždyť domácí mají na jaře nejlepší útok (společně se Slavií, ta však odehrála o zápas víc), jenže také po Karviné nejhorší obranu. Ve třech utkáních Jablonce po zimní pauze padlo závratných 20 branek (průměr 6,67 na zápas!).

Poslední zápasy Jablonce. Livesport

Pozoruhodné je, že ve všech duelech se trefil gruzínský záložník Čanturišvili, který rozhodně nepatří mezi střelce a za předešlých pět sezon v dresu Zlína a Jablonce nasbíral jen pět zásahů. V týmu soupeře stihl na jaře tři zásahy Šulc. Z předchozích 13 vzájemných zápasů se hned devětkrát stalo, že padly alespoň tři branky (pětkrát dokonce bylo k vidění pět gólů), a tuto tradici dodrží oba týmy i nyní.

* V době vzniku článku ještě bylo utkání, jehož odehrání nakonec zabránilo počasí, na programu.

Středa 28. února

Slavia – Třebíč

Základní část druhé nejvyšší hokejové soutěže v Česku má před sebou poslední dvě kola. A může mít překvapivé rozuzlení. Pražská Slavia, která se většinu ročníku topila u dna tabulky, ještě na poslední chvíli může proklouznout do předkola play off a zahrát si o postup mezi elitu. V závěru totiž chytila nejlepší formu ze všech, uspěla čtyřikrát za sebou, vedle svých sousedů v tabulce zdolala minulý týden doma i třetí Prostějov. A zvítězí znovu.

Jednou z opor týmu je host z Kladna Matěj Beran, který je vždy na ledě u rozhodujících momentů zápasu. Červenobílí mohou vedle své formy spoléhat na útlum Třebíče, která prohrála dvakrát za sebou, i tak ji s největší pravděpodobností místo v elitní šestce (tedy rovnou ve čtvrtfinále) nemine. Slavii požene vpřed i motivace v podobě vědomí, že se může dotáhnout na Jihlavu či Sokolov, na něž ztrácí tři body a které čeká ve středu vzájemný duel.

Čtvrtek 29. února

LA Clippers – LA Lakers

Jestliže Praha žije nadcházejícím fotbalovým dvojderby, v Los Angeles se v tomto kalendářním roce uskuteční už třetí klání městských basketbalových rivalů. A celkově čtvrté v sezoně. Navrch mají zatím LeBron James a spol., kteří jej ovládli dvakrát (z toho jednou v prodloužení). Nicméně v pořadí Západní konference jsou na tom o mnoho lépe Clippers, jimž patří jedna z příček, z níž se jde do čtvrtfinále play off.

Lakers drží alespoň místo v předkole. Právě po změně letopočtu se však chytili, zabrali v sedmi z 10 utkání a není vyloučené, že na výhodnější pozici dosáhnou i oni. Zvlášť, když LeBronovo herní vytížení po problémech s kotníkem stále narůstá. Clippers se proti městskému rivalovi radovali právě při jeho absenci, show pro sebe uzmul Kawhi Leonard. Jenže 39letý nestor tentokrát v sestavě chybět nebude a Lakers dovede k triumfu.

Pátek 1. března

Lazio Řím – AC Milán

Milánský celek nastoupí před úvodním domácím duelem osmifinále Evropské ligy se Slavií na Olympijském stadionu v Římě proti Laziu. Minule tam utržil potupný debakl 0:4, a ani teď nemá důvod k optimismu. Rossoneri totiž v této sezoně vůbec nefunguje obrana, která už nyní inkasovala víc gólů než za celou předminulou (mistrovskou) sezonu. A to přitom nyní do konce ročníku chybí 12 kol.

AC scházejí dlouhodobě zranění zadáci Tomori a Kalulu, a když se k nim nedávno přidal Calabria, schytali svěřenci Stefana Pioliho čtyřbrankový příděl na hřišti průměrné Monzy a další tři góly v Evropské lize v Rennes. Následovala domácí remíza s Atalantou, poprvé od začátku listopadu se tak stalo, že tým v lize dvakrát po sobě nevyhrál. Lazio potřebuje doma zabrat, aby udrželo kontakt s pohárovými příčkami a matnému soupeři nepodlehne.

Sobota 2. března

Nottingham – Liverpool

Družina Jürgena Kloppa bude mít před cestou na pražskou Letnou k prvnímu zápasu osmifinále EL napilno. Po nedělním triumfu ve finále Ligovém poháru nad Chelsea vyběhne ve čtvrtek v FA Cupu proti Southamptonu, načež v lize pojede do Nottinghamu. Právě tam se ovšem Reds nedaří, nevyhráli tam v nejvyšší soutěži 13krát za sebou. Naposledy se tam radovali před dlouhými 40 lety v říjnu 1984.

Tehdy při výhře 2:0 nahrál na oba góly legendární Kenny Dalglish, jenž mimochodem oslaví dva dny po sobotním duelu 72. narozeniny. Tak dávno se onen úspěch Liverpoolu zrodil. Tamní City Ground však v této sezoně rozhodně není nedobytnou pevností, ze 13 utkání na něm domácí prohráli celkem šestkrát a nyní přidají další nezdar. Soupeř je mimořádně silný také vnitřně, vítězí i s přeplněnou marodkou, na níž má nyní 10 hráčů v čele se Salahem.

Neděle 3. března

PSV – Feyenoord

Nizozemská Eredivisie nabídne to nejlepší, co v současnosti může. Duel prvního PSV s druhým Feyenoordem, které dělí 10 bodů, může 10 kol před koncem hodně napovědět o tom, jestli titul uzme jasně Eindhoven, nebo se o něj bude ještě bojovat. Mírnou výhodu má rotterdamský celek, a to hned z několika důvodů. Po vyřazení z Evropské ligy se může soustředit jen na domácí scénu (PSV ještě čeká v Lize mistrů odveta proti Dortmundu).

Eindhoven proti velkému protivníkovi zvítězil z posledních pěti pokusů jen jednou, přestřelku 4:3 tehdy mimořádným výkonem řídil Cody Gakpo, jenž se podílel na všech čtyřech brankách. Už nějaký pátek je však střílí v Liverpoolu… Feyenoord nedávno vyřadil PSV z poháru, navíc má skvělou sérii pěti ligových duelů bez inkasované branky. Tu patrně na Philips stadionu neprodlouží, nicméně šanci na to, že tam bude bodovat, má velice slušnou.