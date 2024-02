V Jablonci se čtvrtfinále MOL Cupu hrát nebude, kvůli husté mlze byl zápas s Plzní odložen

Úterní čtvrtfinále domácího poháru MOL Cup mezi fotbalisty Jablonce a Plzně bylo kvůli husté mlze odloženo. Hlavní rozhodčí Dalibor Černý krátce před výkopem rozhodl, že podmínky by byly neregulérní. O náhradním termínu rozhodne řídící orgán soutěže později. Oba kluby o tom informovaly na sociální síti X.

Jablonec trápila mlha většinu dne. Okolo čtvrté hodiny Střelnici zahalila ještě více a situace se nakonec nezlepšila ani s blížícím se výkopem. Sudí Černý proto musel duel zhruba 10 minut před začátkem odložit. "Na hřiště se snesla hustá mlha, nejde vidět na větší vzdálenost. Také není předpoklad, že by mlha ustoupila a posunuli jsme třeba začátek utkání," řekl televizní stanici ČT sport Černý.

"Přibližně hodinu před utkáním to vypadalo, že by možná mlha mohla ustoupit, trochu se zvýšila viditelnost. Ale pak jsme šli dvakrát na hrací plochu viditelnost zkontrolovat a nešlo vidět z jedné branky na druhou. Brankář by neměl přehled o dění na hrací ploše. Také asistenti by měli sníženou viditelnost na druhou stranu hrací plochy při rozhodování o ofsajdovém postavení. Z toho důvodu by byly podmínky neregulérní," dodal Černý.

Správné rozhodnutí

Oba týmy označily rozhodnutí sudího za správné. "Všichni jsme chtěli hrát, ale my ani fanoušci by nic neviděli. Mlha tu sice byla od rána, ale trochu jsme doufali, že to zmizí. Chtěli jsme hrát i proto, že teď předvádíme dobré výkony. Na začátku tréninku jsme aspoň viděli k rohovým praporkům, ale pak si to sedlo úplně a nebyly vidět ani ty praporky. Bylo by to neregulérní," uvedl jablonecký středopolař Miloš Kratochvíl.

"Nedá se nic dělat. Už po příjezdu na stadion to nevypadalo dobře a situace se s blížícím se zápasem nelepšila, spíše naopak. Během rozcvičky jsme prakticky neviděli na druhou polovinu hřiště. Samozřejmě bychom byli všichni raději, pokud by se zápas normálně odehrál, ale přírodě prostě neporučíte," uvedl plzeňský záložník Lukáš Kalvach.

Náhradní termín se bude teprve hledat, neboť Západočeši mají nabitý program a příští týden vstoupí do vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy. "O náhradním termínu zápasu musí rozhodnout řídící orgán soutěže, protože oba kluby se po odložení nedohodly na novém. Řešilo se více termínů, ale s ohledem na nabitý program Plzně bylo těžké najít nějaké okénko. Termínová listina je hodně nabitá. Uvidíme, s jakým řešením přijde řídící orgán," poznamenal pro klubový web jablonecký mluvčí Martin Bergman.

Ze čtvrtfinálového programu zatím bylo odehráno jen nedělní utkání, v němž Opava v souboji druholigových celků porazila Duklu Praha 2:0. Ve středu jsou na programu zápasy Zlína s Libercem a pražské derby mezi Slavií a Spartou.