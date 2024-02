Poslední Znojmo zdolalo druhý Vsetín 6:3 a udrželo naději na záchranu v Chance lize

Znojmo vyhrálo v 50. kole Chance ligy doma nad druhým Vsetínem 6:3 a udrželo naději na záchranu. Orli ztrácejí z posledního místa tabulky dvě kola před koncem čtyři body na 13. Frýdek-Místek, který na vlastním ledě podlehl Slavii 2:3. O bod více mají 12. Pardubice B, které podlehly ve Zlíně 1:2 a také nemají jistotu setrvání ve druhé nejvyšší soutěži, ze které poslední tým přímo sestoupí do druhé ligy. Poruba vládne po výhře v Sokolově 6:5 po samostatných nájezdech soutěži o 19 bodů.

Suverén první ligy Poruba sice v Sokolově prohrával v úvodu třetí třetiny 3:5, ale nakonec slaví čtvrtou výhru za sebou. V nájezdech o ní rozhodl Lotyš Frenks Razgals. Gól a přihrávku si za Ostravany připsali Vojtěch Střondala a Kanaďan Aaron Berisha. Páté porážce osmého Sokolova za sebou nezabránili dvěma trefami Tomáš Vracovský ani třemi asistencemi Vojtěch Tomeček.

Znojmo zůstalo ve hře díky tomu, že přerušilo sérii tří porážek, při kterých nezískalo ani bod. Uspělo i přesto, že s druhým Vsetínem prohrávalo 1:3. Na úvodní branku Pavla Klhůfka sice odpověděl v polovině úvodní části Tomáš Svoboda, ale ještě v první třetině vrátil hostům náskok Štěpán Bláha a po 37 sekundách druhého dějství zvýšil druhým gólem v utkání Klhůfek.

Mezi 28. a 31. minutou ale smazali ztrátu Petr Beránek s Pavlem Jenyšem a v čase 45:39 otočil stav Beránek. Za 75 sekund navíc využil přesilovku také svou druhu trefou v utkání Svoboda, který si celkem připsal čtyři body, a výsledek zpečetil Martin Šťovíček.

Pardubice B si připsaly třetí porážku z posledních čtyř duelů. Zlín se proti záložnímu týmu Dynama ujal vedení v 18. minutě díky brance Jakuba Šlahaře a po 97 sekundách druhé třetiny zvýšil v přesilové hře Jan Süss. Za hosty jen zkorigoval výsledek v 33. minutě Ondřej Rohlík. Sedmý Zlín, který obhajuje triumf v soutěži, se díky třetí výhře z pěti utkání drží o dva body za šestým Přerovem.

Přerov vyhrál v Pelhřimově nad domácí Jihlavou 6:2 a drží postupovou pozici přímo do čtvrtfinále. Zubři vedli ve 12. minutě už 4:0. Dvěma góly pomohl k jejich úspěchu David Březina. Jihlavská Dukla prohrála počtvrté za sebou a na 11. Slavii má jen tříbodový náskok.

Frýdek-Místek prohrál čtvrté z uplynulých pěti utkání. Naopak pražská Slavia dosáhla na čtvrtou výhru v řadě, má jistotu záchrany a ještě bude usilovat o účast ve vyřazovací části. Na desátý Kolín ztrácí dva body. O vítězství Slavie rozhodl ve 43. minutě v přesilové hře Tomáš Guman. Přihrál mu Matěj Beran, který v utkání i skóroval.

Desáté místo, ze kterého se ještě jde do předkola play off, stále drží Kolín. Vyhrál doma nad čtvrtými Litoměřicemi 5:4 po samostatných nájezdech a zvítězil v šestém z uplynulých sedmi zápasů. Třemi asistencemi se o to přičinil útočník Matěj Chalupa, který se také jako jediný společně s autorem vítězného gólu Janem Klozem prosadil v rozstřelu. Litoměřice neuspěly poprvé po sérii tří výher.

Třetí Prostějov vyhrál doma nad pátou Třebíčí 4:2. Shodně gólem a asistencí k tomu pomohli obránce Lukáš Forman a útočník Zdeněk Doležal. Za poražené měl stejnou bilanci Ladislav Bittner. Třebíč a Litoměřice tak stále nemají jistotu přímé účasti ve čtvrtfinále. Litoměřice mají před sedmým Zlínem náskok pěti bodů a Třebíč čtyř.