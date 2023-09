Šilhavý na Maďarsko protočí sestavu. V Budapešti vzpomínal na úspěch proti Nizozemsku

Trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý (61) připustil, že je stále hodně zklamaný ze čtvrteční domácí remízy 1:1 s Albánií v kvalifikaci Eura 2024. S mužstvem důkladně rozebral chyby a věří, že se z nich hráči poučí v nedělním přípravném utkání v Maďarsku. Na tiskové konferenci v Budapešti uvedl, že plánuje protočit základní sestavu a změnu udělá i na brankářském postu.

Český tým ve čtvrtek proti Albánii neudržel náskok 1:0 a zkomplikoval si boj o postup na evropský šampionát. Reprezentanti sice stále vedou svou kvalifikační skupinu, ale balkánský soupeř nadále ztrácí jen bod a třetí Poláci dva body.

"Jsme zklamaní hodně, nejen já. Ještě to asi bude dlouho trvat. Ale už je to pryč, už to nespravíme. Takže už se musíme soustředit na další utkání. Po půlce kvalifikace vedeme tabulku, mohli jsme si tu pozici ještě vylepšit, ale bohužel se tak nestalo. Jedeme dál, neházíme flintu do žita," uvedl Šilhavý.

Výkon si s hráči důkladně rozebral. "Samozřejmě jsme si to vyhodnotili u videa. Věřím, že se z chyb, které jsme udělali, poučíme. A nějaké nabuzení? Kluci dobře vnímají, že to nebylo ideální hlavně v prvním poločase. Zítra jdeme na další zápas. Nebudeme ho hrát kvůli tomu, že jsme to zpackali proti Albánii. Je to prostě zase další utkání a doufám, že na něj budeme dobře připraveni," doplnil Šilhavý.

Oproti zápasu s Albánií udělá změny v základní sestavě, šanci dostane i jeden z dvojice brankářů Jindřich Staněk, Tomáš Koubek. Ve čtvrtek chytal Jiří Pavlenka. "Určitě chceme dát prostor dalším hráčům z kádru. I na brankářském postu bude změna."

Poslední výsledky české reprezentace. Livesport

Od mužstva se po duelu s Albánií odpojil lehce zraněný obránce Vladimír Coufal, další hráči by měli být připraveni. "Jsou tam drobné šrámy, ale zítra by všichni měli být k dispozici. Tomáš Čvančara má nějaký problém, ten asi nejvíc. Uvidíme, jak to bude vypadat na tréninku. Ale vypadá to tak, že i on by se měl dát dohromady."

Maďary považuje za velmi silného soupeře. Svěřenci italského trenéra Marca Rossiho od loňského září sedm zápasů neprohráli a aktuálně vedou svou skupinu evropské kvalifikace. "Hvězda čísla jedna Maďarů je teď Szoboszlai, takže ten bude vyžadovat největší pozornost. Ale celkově jsou teď maďarské výsledky i výkony skvělé," podotkl Šilhavý.

Poslední výsledky maďarské reprezentace. Livesport

"Loni vyhráli 4:0 v Anglii, 1:0 v Německu, teď v kvalifikaci zvítězili v Srbsku. Mají velkou sílu, lehký a rychlý přechod do útoku. Velice sebevědomé mužstvo, hodně kvalitní tým. To je jen dobře, pro nás to bude velmi dobrá konfrontace. Nebereme to jako přátelský zápas," mínil Šilhavý před závěrečným zápasem zářijového srazu.

S mužstvem se po více než dvou letech vrátil do Puskás Arény, kde český tým předloni v létě v osmifinále evropského šampionátu nečekaně porazil Nizozemsko 2:0. "Samozřejmě jsem si promítl, jak to tenkrát bylo. Měli jsme na začátku nějaké problémy s cestováním, nakonec to dopadlo skvěle. Byl to silný zážitek i díky tomu, že lidé po covidu mohli na stadion. Nám se povedl takovýhle velký výsledek, takže skvělé vzpomínky," řekl Šilhavý.

Utkání v Budapešti bude speciální především pro českého obránce Patrizia Stronatiho, který působí v maďarském klubu Puskás Akadémia. "Říkal, že o zápasy nároďáku je tady veliký zájem, že přijde hodně lidí. Že se na to těší. Spíš jsme se bavili takhle obecně. Když tady hraje, bude se chtít předvést, pokud zítra dostane šanci. Nebude to pro něj nic nového, bude jim rozumět," poznamenal trenér s úsměvem.