Maďarsko? Fotbalová země se skvělými hráči. Jsem naprosto spokojený, pochvaluje si Stronati

Nedělní přípravné utkání českých fotbalistů v Budapešti bude speciální především pro obránce Patrizia Stronatiho (28), který už dva roky působí v maďarském klubu Puskás Akadémia. Dnes už zkušený zadák na vlastní kůži poznává vzestup tamního fotbalu a současné angažmá si nemůže vynachválit. V nahrávce pro média uvedl, že maďarská reprezentace díky italskému trenérovi Marcu Rossimu vyniká taktickou připraveností a kompaktností.

"V Maďarsku jde fotbal nahoru. Kluby, zázemí, stadiony, všechno je tam na skvělé úrovni. Myslím, že do budoucna to bude ještě čím dál lepší a lepší. Prostě fotbalová země," prohlásil Stronati před odletem do Budapešti.

Od předloňského léta působí v Puskási, který patří ke špičce maďarské ligy. Spolu s ním hraje v klubu také další Čech záložník Jakub Plšek. "Jsem tam naprosto spokojený. Fotbal se mi líbí, baví mě to tam. Náš klub má perfektní zázemí, vše, co potřebujeme k fotbalu. Všechno je na výborné úrovni," uvedl Stronati, jenž do Puskáse přestoupil z Baníku Ostrava.

Stronati kroutí v Maďarsku už třetí sezonu. Livesport

I maďarská reprezentace jde v poslední době výsledkově nahoru. Aktuálně vede svou skupinu evropské kvalifikace a vloni v Lize národů senzačně zvítězila v Anglii i Německu. "Maďarsko má velmi dobrý tým a skvělé hráče, z nichž mnozí hrají v zahraničí. I dobrého trenéra. Lidé tam reprezentací žijí. Určitě to pro nás bude zajímavý a těžký zápas a dobrý test," řekl Stronati.

Maďaři v posledních pěti zápasech inkasovali jediný gól. "Myslím, že Maďaři jsou s trenérem Rossim spokojeni, co tak slyším, vidím a i něco čtu. Má italskou krev, takže Maďaři jsou silní v taktické připravenosti, v obranné fázi. Hrají dobře kompaktně, poctivě, to je zdobí," poznamenal Stronati.

Obránce s italskými kořeny očekává, že Puskás Aréna pro 67 tisíc diváků bude v neděli i na přípravný duel zaplněná. "Myslím, že přijde hodně lidí. Lidé maďarským nároďákem žijí. Doufám, že bude skvělá atmosféra," řekl Stronati.

Jeho tým ve čtvrtek v kvalifikaci mistrovství Evropy doma jen remizoval 1:1 s Albánií. "Druhá půle byla o něco lepší než první. Vytvořili jsme si šance, škoda, že jsme je neproměnili. Škoda, že nám Albánci z jediné, byť krásné střely dali gól, to jsme měli trochu smůlu. Pořád jsme ve skupině první, máme to ve svých rukách. Věřím, že zbývající zápasy zvládneme," doplnil Stronati.