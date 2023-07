První etapu Tour de France ovládla britská dvojčata, vyhrál Adam Yates před Simonem

První etapu Tour de France vyhrál britský cyklista Adam Yates (30) před svým dvojčetem Simonem. Za oběma uprchlíky dojel třetí Slovinec Tadej Pogačar (24), dvojnásobný vítěz Tour byl nejrychlejší ve spurtu první skupiny pronásledovatelů.

Hned v první etapě skončil závod pro Španěla Enrica Mase, který měl patřit mezi adepty na přední umístění. Třikrát druhý muž Vuelty spadl ve sjezdu zhruba 22 kilometrů před cílem v Bilbau, kde 110. ročník Tour také odstartoval. Mas nedokončil závod ani loni, kdy odstoupil kvůli covidu-19. Předtím vybojoval páté a šesté místo.

Na zemi spolu s ním skončil i další z uchazečů o celkové stupně vítězů Ekvádorec Richard Carapaz. Vítěz Gira d'Italia z roku 2019 a třetí jezdec předloňské Tour navzdory poraněnému kolenu dojel do cíle s více než čtvrthodinovou ztrátou na vítěze.

Bratři Yatesové v závěru členité, 182 kilometrů dlouhé etapy ujeli soupeřům a v posledních stovkách metrů měl více sil Adam. Pogačarův kolega ze stáje SAE Team Emirates, který má na Tour za úkol pomáhat slovinské hvězdě, si připsal první etapové vítězství na slavném závodě.

"Ve stoupání jsme se snažili připravit to Tadejovi, který pak zaútočil. Pak tam ale ve sjezdu foukal protivítr. Zaútočil jsem zezadu, brácha se ke mně přidal a jeli jsme spolu. Nejdřív jsem nevěděl, jestli s ním mám spolupracovat. Zeptal jsem se do vysílačky a řekli mi, ať do toho jdu. Byla to zlomyslnost," řekl vítěz, který ovládl etapu na Grand Tour poprvé.

Jeho bratr, startující za tým Jayco-AlUla, už má dvě etapová prvenství z Tour, stejně jako z Vuelty, kterou v roce 2018 vyhrál. Dokonce šestkrát slavil dílčí úspěch na Giru 'Italia.

"Mluvíme spolu denně, jsme si opravdu blízcí. Sdílet s ním tuhle zkušenost je vážně prima. Bylo by lepší, kdyby do toho tak nešlapal, protože v jednu chvíli mě málem utrhl. Mám ohromnou radost," uvedl Adam Yates.

V neděli se oblékne do žlutého dresu lídra závodu, který měl už několik dnů v roce 2020. Získal ho po penalizaci Francouze Juliana Alaphilippea za nepovolené občerstvování. "To bylo v době covidu. Taky zvláštní chvíle. Zůstávám ale nohama na zemi. Jsem tu pro Tadeje, on je šéf. Už ukázal, že je nejlepší na světě. Jsem si jistý, že toho v příštích týdnech předvede mraky," prohlásil britský cyklista.

"Je to týmové vítězství, jako bych vyhrál já sám. To, že Adam využil příležitost a získal žlutý dres, je pro náš tým splněný sen," řekl Pogačar.

Vítěz Tour z let 2020 a 2021 se chce vrátit na trůn po loňské porážce s Dánem Jonasem Vingegaardem. Po první etapě na něj má k dobru čtyři sekundy. Adam Yates vede před bratrem o osm sekund. V neděli čeká peloton další etapa na španělském území, na trase Vitoria-Gasteiz –⁠ San Sebastián absolvuje 209 km.

Výsledky Tour de France