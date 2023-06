Sagana čeká poslední Tour de France: Úspěšný dojezd do Paříže bude tou nejlepší rozlučkou

Hvězdný slovenský cyklista Peter Sagan (33) se letos představí již na své dvanácté Tour de France. Ta letošní bude pro sedminásobného vítěze bodovací soutěže definitivně poslední. Rodák ze Žiliny, jenž aktuálně obléká dres stáje TotalEnergies, si na konec sezony naplánoval i závěr kariéry v silničních závodech. Pak se vrátí na horská kola, na nichž začínal. Touží po startu na olympiádě v Paříži v příštím roce.

"Chci zajet co nejlépe. A vydat ze sebe to nejlepší, co ve mně je. Uvidíme, kam nás den po dni silnice ve Francii zavedou," řekl Sagan pro server cyclingnews.com.

"Nejdůležitější ze všeho je, abych dojel Tour až do Paříže. Abych bezpečně a v pořádku dorazil na Champs-Élysées a mohl slavit, že jsem svou poslední Tour dokončil. To bude ten nejlepší způsob, jak uzavřít kariéru na Tour de France a jak se s ní rozloučit. Budu šťastný, spokojený a hrdý, když se mi to podaří," dodal Sagan.

Neznamená to však, že by trojnásobný mistr světa ze silničního závodu stál při sobotním startu ve španělském Bilbau na začátku více než 3400 kilometrů dlouhé cesty úplně bez ambicí. Neslučovalo by se to s jeho srdcem závodníka, který hned sedmkrát opanoval na nejslavnějším závodě světa bodovací soutěž.

"Věřím, že bych mohl vyhrát nějakou etapu a že budu v centru dění. Vyhrát ten zelený trikot (pro vítěze bodovací soutěže) je těžší a těžší. A já dobře vím, že tok času nelze zastavit a obrátit zpátky. Ale nikdy nevíte, co se může přihodit. Abyste měli šance vyhrát, musíte být tam vepředu a bojovat každý den," zdůraznil Sagan.

Tour nelze jet jen pro zábavu

Dobře si také uvědomuje, že nelze příliš podlehnout sentimentu. "Tour de France je pokaždé příliš těžká na to, abyste to moc prožívali a ponořili se do emocí. Tour nelze jet pro zábavu nebo třeba jen jako rozlučku. Musíte si to protrpět a zůstat soustředěný každý den, abyste to celé zvládli. Možná pak na mě ty emoce přijdou, až se dostaneme do Paříže, ale do té doby mě čeká ještě dlouhá cesta."

Sagan na Tour debutoval v roce 2012. "To bylo ještě v Liquigasu, když jsem jel Tour poprvé. Myslím, že to byl jeden z mých vůbec nejlepších výkonů. Vůbec jsem nevěděl, co očekávat, takže jsem si na ramenou nenesl ani žádný tlak. A byla z toho pro mě skvělá Tour, při níž jsem vyhrál tři etapy, získal zelený trikot a ještě k tomu si užil spoustu zábavy. Vedle toho jsem také zjistil, jak moc jiným závodem je Tour oproti všem ostatním," připomněl Sagan.

I když mu bude špičková silniční cyklistika patrně chybět, rozhodně nebude postrádat právě tlak a očekávání, jimž čelil každý červenec ve spojení se startem v legendárním etapovém závodě.

"Tour vytváří zvláštní a intenzivní emoce, ale aby se takové kouzlo stalo, musíte trpět. Samozřejmě jsem za Tour vděčný. Vítězství v etapách a zisk sedmi zelených trikotů - změnilo mi to život. Každý jezdec sní o startu na Tour de France a také o vítězství v etapě, ale myslím si také, že každý jezdec má k Tour vztah, který balancuje na hraně lásky a nenávisti. Já rozhodně ano," přiznal Sagan.