Pro životní vítězství si na Vueltě dojel Ir Dunbar. Roglič stáhl na lídra 37 vteřin

Kopcovitou 11. etapu Vuelty se startem a cílem v Padrónu vyhrál po úniku z vedoucí skupiny irský cyklista Eddie Dunbar (27). Červený trikot lídra udržel Australan Ben O'Connor (28), v závěrečném kopci ovšem soupeřům nestačil a druhý Primož Roglič (34) ze Slovinska na něj stáhl 37 sekund.

Sedmadvacetiletý Dunbar si dojel po 166,5 km pro životní vítězství díky nástupu na posledním kilometru z původně zhruba 30členné skupiny uprchlíků. S dvousekundovým odstupem za členem týmu Jayco AIUla spurtovali Belgičan Quinten Hermans a Brit Max Poole.

"Abych řekl pravdu, už je to docela dlouho, co jsem byl v takové situaci, že jsem mohl vyhrát. Využil jsem svých zkušeností. Hrál jsem s kartami, které jsem měl, a řekl jsem si, že to v závěru prostě risknu," uvedl Dunbar, jenž nedokončil loni Vueltu ani letos Giro d'Italia. "Od loňské Vuelty jsem měl sedm nebo osm pádů. Vybralo si to svou daň fyzicky a psychicky, takže už jsem si říkal, že možná ani v tomto sportu nemám budoucnost," přiznal letošní mistr Irska v časovce.

Favorité na celkové vítězství dorazili do cíle s odstupem tři a půl minuty ve čtvrté desítce. Jejich skupinu v posledním z dnešních čtyř kategorizovaných stoupání na Puerto Cruxeiras roztrhali zhruba 10 kilometrů před cílem Roglič a Španěl Enric Mas, kteří setřásli mimo jiné i lídra O'Connora.

V cíli měl Australan na největší rivaly více než půlminutovou ztrátu. V čele má nicméně stále výrazný náskok 3:16 minuty před trojnásobným šampionem Rogličem a 3:58 minuty před nově třetím Masem, jenž si vyměnil pořadí s Ekvádorcem Richardem Carapazem.

"Bylo to prudké stoupání a někteří kluci dnes byli opravdu hodně silní. Já už měl lepší dny, ale takhle to letos na Vueltě mám. Dobrý den, průměrný den, dobrý, průměrný... Tak snad to ještě zvládnu změnit a být dobrý každý den," doufal O'Connor, jenž se dostal do čela pořadí díky triumfu v šesté etapě.

Ze dvou českých debutantů na Grand Tour se dostal do cíle dříve Mathias Vacek, jenž dojel s 10minutovou ztrátou na 88. pozici. Vítěz jedné ze spurtérských etap Pavel Bittner dojel se 17minutovým odstupem na 131. příčce.

Další vrchařská etapa čeká cyklisty ve čtvrtek. Z Ourense pojede peloton sice jen 137,5 km, ale v závěrečných 16 kilometrech bude trasa stoupat až do výšky 1491 metrů a cíle v horském středisku Manzaneda.