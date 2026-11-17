K neobvyklému momentu došlo ve čtvrtém legu za stavu 2:1 pro Price. Velšan potřeboval k zavření 135 bodů a první šipkou zasáhl triple 19. Správně mu tak zbývalo 78 bodů, jenže rozhodčí Charlie Corstorphine mu na dotaz oznámil 88. Price následně trefil triple 16 a double 20, čímž celkově získal 145 bodů.
Za normálních okolností by takový hod znamenal přehoz a pokračování legu. Rozhodčí však oznámil jeho konec a Price získal bod, který mu podle pravidel neměl náležet. "Dozvěděl jsem se to až teď, když jsem přišel sem. Trefil jsem první triple a zeptal se, kolik mi zbývá. Řekl mi 88, takže jsem hodil triple 16 a double 20. A on oznámil konec legu," vysvětloval Price na pozápasové tiskové konferenci.
Bývalý mistr světa přiznal, že si chyby během utkání vůbec nevšiml. "Přísahám bohu, že jsem o tom nevěděl, dokud jsem se sem nevrátil. Jsem rád, že jsem to netušil, protože by mi to pravděpodobně vrtalo hlavou," dodal pro web Sky Sports.
K celé situaci se následně vyjádřila také organizace PDC. "Rozhodčí se ve čtvrtém legu zápasu mezi Gerwynem Pricem a Sebastianem Bialeckým dopustil vzácné chyby při počítání. Podle pravidla 6.4 organizace DRA zůstává výsledek legu v platnosti, protože chyba nebyla opravena před začátkem následujícího legu," uvedla PDC v prohlášení pro BBC Sport.
Price tak může pokračovat v cestě za dalším titulem. Polského soupeře porazil 5:2 a v osmifinále se utká s Ryanem Searlem. Jeho vítězství však zastínil jeden z nejbizarnějších momentů letošního Grand Slamu.