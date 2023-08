Sommer podruhé v tomto roce mění dres, z Bayernu ho na přestup získal Inter

Inter Milán řeší otázku obsazení brankářského postu angažováním Yanna Sommera (34). Italský klub jej získal na přestup z Bayernu Mnichov, švýcarský gólman podepsal smlouvu na tři roky a do Bavorska za něj putuje šest milionů eur.

Inter po minulé sezoně přišel o oba gólmany, novou smlouvu nedostal Samir Handanovič a do Manchesteru United následně zamířil André Onana. O příchodu Sommera se mluvilo delší dobu, v pondělí úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku a večer podepsal tříletý kontrakt.

Sommer na dlouho nezůstane jedinou posilou Interu mezi tyče, dalším brankářem na seznamu je Emil Audero ze Sampdorie, o jehož příchodu milánský klub začal jednat.

Sommer mění zaměstnavatele podruhé během jednoho kalendářního roku, v lednu se stěhoval z Mönchengladbachu do Bayernu a jeho úkolem bylo nahradit dlouhodobě zraněného Manuela Neuera. To se mu nepovedlo a vedení od úmyslu zbavit se ho neodstoupilo ani poté, co se německý reprezentant podrobil další operaci. Ligový ročník tak v roli jedničky začne Sven Ulreich.

"Yann Sommer nám pomohl dostat se z komplikované situace, kdy se vážně zranil Manuel Neuer a my bychom mu rádi poděkovali za jeho příspěvek. Chápeme a respektujeme jeho touhu po další výzvě v Interu Milán, chce dlouhodobě chytat jako brankář číslo jedna," rozloučil se se Sommerem ředitel Jan-Christian Dreesen.