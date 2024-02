Vracející se Ósakaová chce zpět na nejvyšší příčky, inspirací je pro ni dcera

Bývalá světová jednička Naomi Ósakaová (26) věří, že se jí do konce roku podaří vrátit se na nejvyšší příčky světového žebříčku. Inspirací je pro japonskou tenistku její dcerka Shai.

Čtyřnásobná grandslamová šampionka se k tenisu vrátila zkraje letošního roku po patnáctiměsíční pauze, avšak v Brisbane akončila ve 2. kole na raketě Karolíny Plíškové a s Australian Open se rozloučila už po úvodním zápase. Nyní se soustředí na turnaj WTA 500 v Abú Zabí.

"Mám velký respekt (k hráčkám na vrcholu žebříčku) a ke všemu, co dokázaly. Ale sama sebe nevnímám jako vyzyvatelku, což je možná zvláštní," uvedla Ósakaová v rozhovoru pro The National. "Je to odvážné říct, ale vím, že jsem schopna být nahoře a není pro mě přitažené za vlasy říct, že se tam vidím."

"Doufám, že se tam letos dostanu, snad ke konci roku. Pokud ne, nevadí, budu trpělivá. Vždy jsem byla trpělivý člověk. Nakonec se tam dostanu," prohlásila s tím, že mateřství jí pomohlo získat novou perspektivu. "Mít Shai mě vyrovnalo. Je příjemné vědět, že ať se stane cokoli, bude tu někdo, kdo vás miluje a komu na vás záleží."

"Vždy jsem byla typ člověka, který si raději dá opravdu vysoké cíle. Třeba z nich splním jen pětadvacet procent, ale i to by bylo úžasné," vyprávěla Ósakaová, která se v úterý v Abú Zabí utká v 32. kole se 71. Američankou a finalistkou Australian Open z roku 2022 Danielle Collinsovou.

