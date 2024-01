Velký návrat rivalek. Nejlepší Plíšková od finále Wimbledonu, žasl komentátor

Na návrat na kurty čekala skoro čtyři měsíce a po utrápené loňské sezoně se o Karolíně Plíškové (31) tak trochu přestalo mluvit. Z jejího prvního zápasu roku 2024, který bývalá světová jednička absolvovala v Brisbane proti čtyřnásobné grandslamové vítězce Naomi Ósakaové (26), se však stal hit. Tak dobrý tenis na úvod sezony totiž čekal málokdo.

Byla to velká tenisová jízda, nespoutaná ofenzivní bitva a diváci v Brisbane se bavili. Plíšková po prohrané první sadě otáčela vývoj zápasu, vyhrála tiebreak a svou rivalku, která měla od tenisu ještě o rok delší pauzu, nakonec udolala.

"Neskutečný zápas dvou bývalých světových jedniček. Bylo to to nejlepší, co jsem od Plíškové viděl od Wimbledonu 2021. A jak je možné, že je Ósakaová tak dobrá? Wow, dámy!" glosoval na sociální síti X tenisový komentátor José Morgado.

Plíšková hrála poslední zápas loni 18. září v Guadalajaře. Ósakaová se sice už stihla rozehrát v prvním kole s Tamarou Korpatschovou, předtím ale naposledy hrála ostrý zápas v září roku 2022 doma v Tokiu. Pak ze světa tenisu zmizela a přivedla na svět dcerku Shai.

Přesto, nebo možná právě proto, byl jejich šestý vzájemný zápas tak zajímavý. Ironií osudu se naposledy střetly také v Brisbane a v roce 2020 to byla téměř identická třísetová bitva, kterou Plíšková otáčela ve svůj prospěch přes vyhraný tiebreak ve druhé sadě. Následně česká tenistka ve své oblíbené destinaci triumfovala, z Brisbane si odvezla trofeje v letech 2017, 2019 a právě 2020.

"Mám ráda zdejší podmínky a ráda jsem se sem po pár letech vrátila. Takže je fajn, že jsem tu začala výhrou a hned tu nekončím. Začátek sezony je samozřejmě vždycky důležitý," svěřila se Plíšková po vítězném obratu. "Já tu většinou hraju dobré zápasy. Pamatuju i na ten poslední s Naomi, byl dlouhý snad přes tři hodiny. Myslím, že i dnes jsem hrála docela dobře. Vždycky je hodně věcí ke zlepšení, ale je to dobrý začátek," dodala.

Rodačku z Loun zdobily dlouhé tvrdé míče k základní čáře, kvůli kterým Ósakaová nemohla hrát nátlakový tenis. A samozřejmě také Plíškové tradiční zbraň, kterou je už léta servis. V utkání nasázela 16 es, nejvíc od jejího duelu s Kaiou Kanepiovou v roce 2022 v Berlíně (tehdy jich nastřílela 17). "Přitom jsem cítila, že se na podání tolik nesoustředím. Bylo to podobné jako v jednom zápase, který jsem opravdu chtěla rychle vyhrát, abych nemusela zůstávat na kurtu příliš dlouho."

Zápěstí, se kterým měla problémy, se zdá zcela v pořádku. I nálada, ve které odehrála své první utkání nové sezony, byla velmi pozitivní. "Pár měsíců jsem dobře trénovala, takže si myslím, že jsem v solidní formě. Samozřejmě, že pokud nehrajete, tak můžete trénovat, jak chcete, a zápasy budou vždycky trochu jiné. Ale tenisu se věnuju tolik let, že se vždycky ráda vracím."

Dobře se při návratu cítí i Ósakaová. Čtyřnásobná grandslamová vítězka měla období, kdy se v tenisovém prostředí cítila frustrovaná. Před startem v Brisbane ale uvedla, že jí delší pauza pomohla. "Mám pocit, že posledních pár let, ještě než se mi narodila dcerka, jsem tenisu neopětovala tolik lásky, kterou mi dal. Teď ale opravdu cítím, že tenis je to, čemu se chci v nejbližší době naplno věnovat," sdělila japonská hráčka, která může být s hrou, jíž se prezentovala, bezpochyby opět úspěšná.