Tennis Tracker: Navarrová má první titul na okruhu WTA, premiérově v kariéře slaví i Lehečka

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 13. ledna?

10:59 - Lotyška Jelena Ostapenková v souboji o titul z akce WTA 500 v Adelaide porazila snadno 6:3, 6:2 Darju Kasatkinovou. Připsala si svůj sedmý turnajový vavřín a potvrdila svůj návrat do TOP 10 žebříčku.

09:09 – Jiří Lehečka ovládl turnaj v Adelaide a má první titul na okruhu ATP. V třísetovém finále otočil duel s Britem Jackem Draperem a po výhře 4:6, 6:4, 6:3 slaví svůj premiérový triumf.

08:25 – Jiří Lehečka vyrovnal stav finále na 1:1 na sety. Ten druhý vyhrál za 46 minut 6:4.

08:12 – Čtyřhru v Aucklandu vyhrála nizozemsko-chorvatská dvojice Wesley Koolhof a Nikola Mektič, která zdolala první nasazený pár turnaje Marcel Granollers a Horacio Zeballos 6:3, 6:7 (5:7), 10:7.

07:50 – Jiří Lehečka má zatím ke svému prvnímu titulu na okruhu ATP dál. Ve finále turnaje v Adelaide prohrál s Britem Jackem Draperem úvodní set 4:6.

06:19 – Americko-britský pár Rajeev Ram a Joe Salisbury vyhráli čtyřhru na podniku ATP 250 v Adelaide. V repríze loňského finále US Open porazili dvojici Rohan Bopanna a Matthew Ebden 7:5, 5:7, 11:9 a vyhráli proti nim i třetí vzájemný souboj.

06:03 – Američanka Emma Navarrová vyhrála ve finále v australském Hobartu souboj dvou nejvýše nasazených hráček, když porazila zdejší dvojnásobnou šampionku Elise Mertensovou. Ve svém prvním finále vybojovala premiérový titul po třísetové bitvě 6:1, 4:6, 7:5.

05:02 – Alejandro Tabilo si na turnaji ATP 250 v Aucklandu došel z kvalifikace až pro svůj premiérový titul. Ve svém celkově druhém finále porazil nenasazeného Japonce Tara Daniela 6:2, 7:5. Chilský tenista se po tomto triumfu posuno do TOP 50 žebříčku a stal se prvním hráčem své země, který vyhrál turnaj na tvrdém povrchu od roku 2007, kdy Fernando González triumfoval v Pekingu.