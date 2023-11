Tennis Tracker: Davis Cup bez Murrayho, Ram a Salisbury kráčí za obhajobou v Turnaji mistrů

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 18. listopadu?

20:37 – Američan Rajeev Ram (39) a Joe Salisbury (31) z Velké Británie se potřetí v řadě probojovali do deblového finále Turnaje mistrů. Obhájci titulu zdolali v Turíně ve druhém sobotním semifinále mexicko-francouzskou dvojici Santiago Gonzalez - Edouard Roger-Vasselin ve třech setech 6:3, 6:7 a 10:7.

Těm bylo málo platné, že v semifinálovém zápase neztratili ani jednou své podání. Supertiebreak rozhodla jejich jediná chyba už v úvodu rozhodujícího setu. Od té chvíle každý z servírujících hráčů svou pozici uhájil.

Ram se Salisburym natáhli svou vítěznou šňůru v Turíně už na devět zápasů. Loni triumfovali bez jediného zaváhání a i letos neprohráli ani jeden zápas.

Nedělní finále má složení Ram/Salisbury vs. Granollers/Zeballos.

19:14 – Michael Vrbenský (23) nenastoupil do semifinálového utkání turnaje ATP Challenger v kanadském Drummondville a tak do finále prošel bez boje Belgičan Zizou Bergs. Český tenista přitom mohl vybojovat svou vůbec první účast na challengeru v kariéře. Rodák z Nymburka přesto po víkendu poskočí ve světovém žebříčku na 301. místo.

17:24 – Jannik Sinner (22) vyhrál i svůj čtvrtý zápas na Turnaji mistrů a postoupil do finále závěrečného klání sezony. Italský mladík zdolal v domácím prostředí v Turíně v semifinálovém duelu Daniila Medveděva (27) ve třech setech 6:3, 6:7 a 6:1, bylo to již jeho třetí vítězství v řadě nad ruským tenistou. V neděli se střetne o turnajový primát s vítězem duelu Alcaraz – Djokovič.

Sestřih zápasu Sinner – Medveděv 6:3, 6:7, 6:1 ATP

Pro Sinnera je turínské ATP Finals druhým vystoupením na Turnaji mistrů a zatímco předloni jen v roli náhradníka zaskočil za krajana Mattea Berrettiniho, tentokrát pojímá podnik jako svou vlastní šou. Poté, co se v základní skupině vypořádal s Tsitsipasem, Djokovičem i Runem, zůstal na vítězné vlně i v semifinále.

Sinner vyhrál nad Medveděvem potřetí.v řadě, triumf v Turíně je ale zcela jistě tím nejdůležitějším. Díky němu se stal vůbec prvním Italem v historii, který si zahraje ATP Finals.

17:02 – Bývalá světová jednička Andy Murray (36) nepomůže příští týden britským tenistům na finálovém turnaji Davis Cupu. Trojnásobný grandslamový šampion se přitom podílel na postupu Britů do čtvrtfinále v září ve skupinové fázi v Manchesteru a kvůli zápasům se nezúčastnil pohřbu babičky. Ve čtvrtfinále v Málaze se britský tým střetne se Srbskem, které povede Murrayho dlouholetý rival Novak Djokovič.

"Utrpěl jsem menší zranění ramena. Štve mě to, ale nyní se soustředím na rehabilitaci a přípravu na novou sezonu," uvedl v prohlášení dvojnásobný olympijský šampion, jenž se minulý týden potřetí v kariéře rozešel s trenérem Ivanem Lendlem.

16:20 – Dominika Šalková (19) dokázala na turnaji ITF 40 v portugalském Funchalu otočit semifinálový zápas s francouzskou veteránkou Amandine Hesseovou (30) a po vítězství 2:6, 6:1 a 6:2 postoupila do svého již třetího finále v posledních pěti týdnech. Šalkovou čeká v neděli v boji o titul čtvrtá nasazená Lea Boškovičová (24) z Chorvatska.

Nadějná česká hráčka dokázala vyhrát v průběhu října dvě “pětadvacítky” ve španělské v Seville a v portugalském Loule a nyní si vůbec poprvé v kariéře zahraje finále na “čtyřicítce”. Šalková už také ví, že po víkendu vylepší své kariérní maximum a posune se minimálně na 232. místo žebříčku WTA.

15:58 – Hynek Bartoň (19) si v portugalském Vale do Lobo zahraje finále turnaje ITF 25. Tenista pražské Sparty zdolal v sobotu třetího nasazeného Michaela Geertse z Belgie ve třísetové bitvě 5:7, 6:2 a 7:6. O titul si zahraje s domácím Henrique Rochou.

Bartoň mohl postoupit i do finále čtyřhry, společně s krajanem Michalem Lušovským ale za stavu 0:3 v první sadě skrečoval svému nedělnímu soupeři, který deblový turnaj hraje s bratrem Franciscem.

14:55 – Jakub Nicod (19) je blízko třetího turnajového titulu na okruhu ITF v posledních dvou měsících. Český teenager porazil v řeckém Heraklionu v semifinále Alexe Knaffa z Lucemburska ve dvou setech 7:6 a 6:2 a v boji o celkový triumf bude v neděli jeho soupeřem Arthur Gea (18) z Francie.

Nicod prožívá v posledních měsících velmi úspěšné období, svůj první turnaj kategorie ITF 15 vyhrál na konci září v rumunském Aradu, následně vyhrál “patnáctku” i v průběhu října řeckém Heraklionu. Aktuálně má díky vítězné sérii na dalšímu turnaji v řeckém letovisku z bilanci 14 vítězství a jediné prohry v posledních 15 zápasech.

13:38 – Linda Klimovičová (19) vyhrála na turnaji ITF v italském Sorianu semifinálový duel s Bulharkou Isabellou Šinikovovou ve dvou setech 6:1 a 6:4 a prodloužila svou šňůru vítězných zápasů na 10. Česká naděje se v neděli utká ve finálovém souboji s domácí Lisou Pigatovou (20) a bude usilovat o druhé turnajové vítězství v řadě. Klimovičová se vůbec poprvé v kariéře dostala do čtvrté stovky žebříčku WTA.

13:31 – Španěl Marcel Granollers a Horacio Zeballos z Argentony se stali prvními finalisty Turnaje mistrů ve čtyřhře, když porazili ve dvou setech 7:5 a 6:4 indicko-australskou dvojici Rohan Bopanna - Matthew Ebden. Pro Granollerse je to druhá finálová účast, při té první v roce 2012 zvítězil společně s krajanem Marcem Lopezem.

Dvojici Granollers - Zeballos se podařilo postoupit na ATP Finals do finále na čtvrtý pokus, předchozí pokusy končily dvakrát v semifinále a jednou v základní skupině.

10:30 – Serena Williamsová bude v březnu uvedena do americké Národní ženské síně slávy. Vítězka 23 grandslamových titulů bude do společnosti amerických legend uvedena společně s Ruby Bridgesovou, která ve svých 6 letech byla jednou z prvních černošských dívek, které navštěvovaly rasově segregovanou školu.

Serenu Williamsovou si v USA necení jen kvůli významné tenisové kariéře. Je uznávána také za své podnikatelské aktivity, filantropii a vliv ve světě módy.

07:44 – Turnaj mistrů nabídne v sobotu parádní program. V napínavém souboji se utká světová jednička Novak Djokovič s druhým nasazeným Carlosem Alcarazem, zatímco ve druhém zápase na sebe narazí Jannik Sinner s Daniilem Medveděvem.