Tennis Tracker: Češí válí v kvalifikaci na AO. Shelton v Aucklandu končí v semifinále

Nový rok, nová sezona. Tenisová raketa se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 12. ledna?

08:33 – Los Australian Open je kompletní. Do pavouků byli nalosováni úspěšní kvalifikanti a své soupeře tak ve dvouhrách zná již všech devět českých tenistek a pět českých tenistů.

B. Fruhvirtová (Q-ČR) - Bogdanová (Rum.)

Bejlek (Q-ČR) - Fernandezová (32-Kan.)

Vondroušová (7-ČR) - Jastremská (Q-Ukr.)

Rozpis zápasů českých tenistek v 1. kole Australian Open. Livesport

Kopřiva (Q-ČR) - Korda (29-USA)

Menšík (Q-ČR) - Shapovalov (Kan.)

Macháč (ČR) - Močizuki (LL-Jap.)

Rozpis zápasů českých tenistů v 1. kole Australian Open. Livesport

| los Australian Open ve dvohře žen | los Australian Open ve dvouhře mužů |

08:18 – Lotyška Jelena Ostapenková v Adelaide ve svém prvním semifinále na australské půdě porazila 6:2, 7:6 Jekatěrinu Alexandrovovou, vzájemnou bilanci upravila na 4:5, zajistila si návrat do TOP 10 a popatnácté v kariéře postoupila do finále. O 7. titul si vítězka Roland Garros 2017 zahraje s další Ruskou Darjou Kasatkinovou (h2h 5:2).

07:48 – Elise Mertensová potřetí v kariéře postoupila do finále 'dvěstěpadesátky' v Hobartu, kde v letech 2017 a 2018 slavila první dva triumfy na okruhu WTA. V semifinále nejvýše nasazená Belgičanka zdolala po tříhodinovém boji 6:4, 4:6, 7:5 domácí Darju Savilleovou. O celkově 9. titul si zahraje s Američankou Emmou Navarrovou, nebo Číňankou Yue Yuan.

07:39 – Američanka Jessica Pegulaová dva dny před startem Australian Open odstoupila z generálky v Adelaide. Světová pětka kvůli žaludečním potížím nenastoupí k večernímu semifinále proti Darje Kasatkinové. Ruska ve finále narazí na krajanku Jekatěrinu Alexandrovovou, nebo Lotyšku Jelenu Ostapenkovou.

06:55 – Dominika Šalková se při premiéře v kvalifikaci grandslamu úspěšnou absolventkou nestala. Devatenáctiletá Češka v závěrečném třetím kole boje o start na Australian Open prohrála 6:3, 3:6, 4:6 s domácí nejlepší deblistkou současnosti Storm Hunterovou, jež bude hrát v Melbourne čtyřhru společně s Kateřinou Siniakovou.

06:26 – Gabriela Knutsonová byla velmi blízko k úspěšné premiéře v kvalifikaci grandslamového turnaje. Šestadvacetiletá Češka v závěrečném třetím kole podlehla 4:6, 6:1, 6:7 Ukrajince Julii Starodubcevové, přestože ve třetím setu za stavu 5:4 měla výhodu servisu a dva míčky ji dělily od vítězství.

5:59 –⁠ Jiří Lehečka na podniku ATP 250 v Adelaide utnul sérii nezdarů a postupně nabalované sebevědomí proměnil ve vyrovnání svého nejlepšího výsledku. Český mladík v Jižní Austrálii porazil i čtvrtého soupeře, loňského finalistu Sebastiana Kordu smetl jednoznačně 6:2, 6:1 a postoupil do svého druhého finále. O premiérový titul si zahraje s Britem Jackem Draperem, nebo Kazachem Alexanderem Bublikem. Více informací najdete v článku.

5:30 –⁠ Alejandro Tabilo v novozélandském Aucklandu překvapivě porazil 6:2, 7:5 francouzského teenagera Arthura Filse, včetně loňského triumfu na challengeru vyhrál 12. zápas v řadě a podruhé v kariéře postoupil do finále turnaje ATP. O premiérový titul si šestadvacetiletý chilský kvalifikant zahraje s Japoncem Tarem Danielem. Více informací najdete v článku.

04:20 –⁠ Čeští tenisté pokračují v úspěšné kvalifikaci na Australian Open. Ve třetím kole jsou po čtyřech vystoupeních stále neporažení, osmnáctiletý finalista předloňské juniorky Jakub Menšík přehrál 6:2, 7:6 Francouze Harolda Mayota a také na druhém grandslamu prošel nástrahami kvalifikace. Loni na US Open to dotáhl až do 3. kola hlavní soutěže. Více informací o kvalifikaci na AO najdete v článku.

03:30 –⁠ Vít Kopřiva na 9. pokus prošel kvalifikací grandslamového turnaje. Mezi elitu na Australian Open se šestadvacetiletý Čech prodral bez ztráty setu, při premiéře v rozhodujícím třetím kole si poradil 6:4, 6:4 s Britem Oliverem Crawfordem.

03:15 – Taro Daniel na podniku ATP 250 v Aucklandu zdolal 7:5, 7:6 nejvýše nasazeného Američana Bena Sheltona, připsal si teprve pátý skalp hráče TOP 20 a podruhé v kariéře a poprvé na tvrdém povrchu postoupil do finále. O druhý titul si třicetiletý Japonec zahraje s Francouzem Arthurem Filsem, nebo Chilanem Alejandrem Tabilem. Více informací najdete v článku.

02:59 –⁠ Také šestnáctiletá Brenda Fruhvirtová úspěšně absolvovala už třetí z pěti grandslamových kvalifikací. Start na Australian Open si znovu po roce zajistila poté, co v závěrečném třetím kole porazila 6:2, 6:4 Číňanku Sijiu Wei.

02:53 –⁠ Sára Bejlek i podruhé v kariéře úspěšně absolvovala kvalifikaci na Australian Open. Letos v Melbourne neztratila ve třech zápasech ani set, ve třetím kole si sedmnáctiletá Češka poradila 6:3, 6:4 s Nizozemkou Lesley Pattinamaovou Kerkhoveovou.