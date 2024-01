Menšík, Kopřiva, Šalková a Knutsonová úspěšně vstoupili do kvalifikace Australian Open

Šest českých tenistů ve středu zahájilo tříkolovou kvalifikaci Australian Open a čtyři z nich dokázali odstartovat vítězstvím. Neporazitelnost v grandslamových kvalifikacích drží Jakub Menšík (18), vítězný debut si odbyly Dominika Šalková (19) a Gabriela Knutsonová (26) a boj o premiérový start v hlavní soutěži jednoho z turnajů velké čtyřky úspěšně zahájil Vít Kopřiva (26). Dokonce už do třetího kola postoupila Sára Bejlek (17). Naopak vypadly Tereza Martincová (29) a Dalibor Svrčina (21).

Jakub Menšík během minulé sezony získal první challengerový titul a prodral se již mezi 200 nejlepších tenistů světa. Letošní sezonu odstartoval postupem do finále challengeru v Canbeře a v žebříčku se vyšplhal už do TOP 150.

Nyní se snaží prodat svůj talent i formu při premiéře v kvalifikaci Australian Open, na kterém si předloni zahrál čtyřhodinové finále juniorky. Vstoupil do ní úspěšně, Američanovi Brandonu Nakashimovi nenabídl ani jeden brejkbol a zvítězil 6:4, 7:6. Bývalého 43. hráče světa porazil znovu po pěti dnech.

Osmnáctiletý Menšík zahrál 27 winnerů, udělal 19 nevynucených chyb a svou bilanci v kvalifikacích grandslamů vylepšil na 4:0. Loni slavil vítězný debut na US Open, na kterém to dotáhl až do třetího kola hlavní soutěže.

V Melbourne českého mladíka čeká ve druhém kole kvalifikace o třináct let starší Ital Federico Gaio, s nímž se utká poprvé.

Vít Kopřiva zkoušel štěstí v kvalifikacích grandslamů celkem osmkrát, ale jen dvakrát se dostal do 2. kola. Nyní v Melbourne své maximum již vyrovnal, svůj 9. pokus prodrat se do hlavní soutěže majoru zahájil výhrou dvakrát 6:3 nad Francouzem Calvinem Hemerym.

O svůj nejlepší grandslamový výsledek si šestadvacetiletý Čech zahraje se Španělem Oriolem Rocou (h2h 2:0).

Dalibor Svrčina loňskou úspěšnou jízdu kvalifikací Australian Open a následný postup do druhého kola hlavní soutěže nezopakuje. Jednadvacetiletý Čech letos v Melbourne skončil už po svém úvodním vystoupení, v němž podlehl 3:6, 6:1, 2:6 domácímu Omaru Jasikovi.

Bejlek je už ve 3. kole

Dominika Šalková má za sebou vítěznou premiéru v kvalifikaci grandslamového turnaje. Boj o účast na Australian Open devatenáctiletá Češka zahájila výhrou 7:5, 3:6, 7:5 nad Chorvatkou Janou Fettovou. Ve druhém kole se střetne s Uzbečkou Niginou Abduraimovovou (h2h 0:0).

Také Gabriela Knutsonová si v Melbourne připsala vítězný debut v grandslamové kvalifikaci. Šestadvacetiletá Češka odstartovala své snažení dostat se mezi elitu na Australian Open obratem a výhrou 2:6, 6:1 6:2 nad nasazenou Němkou Annou-Lenou Friedsamovou. Ve druhém kole se utká s Ralucou Serbanovou z Kypru (h2h 1:0).

Tereza Martincová si třetí rok po sobě hlavní soutěž na Australian Open nezahraje. Devětadvacetiletá Češka v Melbourne ani posedmé v kariéře nedokáže projít kvalifikací, letos skončila hned v prvním kole po těsné porážce 7:6, 4:6, 4:6 s Američankou Ann Liovou.

Martincová, která přišla o závěr loňské sezony kvůli zranění zápěstí, vedla 7:6 a 3:2 s brejkem v zádech, ale potvrdit ho nedokázala. V rozhodujícím dějství za stavu 4:4 nevyužila brejkbol, vzápětí poosmé přišla o podání a naděje na úspěch po více než dvou a půl hodinách boje vyhasla.

Do druhého kola kvalifikace se tak dostali dva čeští tenisté a čtyři české tenistky, neboť už v úterý vítězně odstartovaly šestnáctiletá Brenda Fruhvirtová a Sára Bejlek.

A právě sedmnáctiletá Bejlek, jež byla minulý týden součástí českého výběru v United Cupu v Perthu, ve středu zvládla už také své druhé vystoupení. Indku Ankitu Rainaovou porazila 6:1, 7:5 a udržela svou neporazitelnost v kvalifikaci Australian Open i po celkově pátém utkání.

Bejlek se loni právě v Melbourne poprvé kvalifikovala na grandslamový turnaj a totéž zopakovala i na následném Roland Garros. Aktuálně má bilanci v grandslamových kvalifikacích 8:2.

O zopakování loňského postupu do hlavní soutěže si Bejlek zahraje s Nizozemkou Lesley Pattinamaovou Kerkhoveovou.

