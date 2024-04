Konečně doma. Gudas se těší na české publikum a pochvaluje si široký reprezentační kádr

Obránce Radko Gudas (33) je nadšený, že si může v dresu reprezentace prodloužit sezonu, která mu skončila s Anaheimem již po základní části NHL. Jak řekl po tréninku národního mužstva v Brně před Českými hrami, domácí šampionát v Praze a Ostravě měl v kalendáři zakroužkovaný už dlouhou dobu.

Gudas se na mistrovství světa představil naposledy v roce 2019 v Bratislavě. Nyní je blízko čtvrté účasti. "Těším se moc, minule mi to uteklo, když se hrálo v Česku. Zápas s Flyers v Praze mi taky nevyšel, konečně si doma zahraju," řekl Gudas.

Ačkoliv zástupci vedení národního týmu avizovali, že jediným hráčem, který by měl jistotu startu na MS, je David Pastrňák, jeden z nejlepších hokejistů současnosti, lze předpokládat, že Gudas po finálním zúžení nebude na soupisce chybět. Mužstvo ale nyní čítá dokonce 37 jmen.

"To je potřeba, aby tým byl dobrý a trenéři viděli, kdo si s kým sedne. Široký kádr podle mě není vůbec na škodu. Popereme se o místa, což vůbec není špatně. Všichni budou každý trénink makat naplno, ten první probíhal ve velkém nasazení," popisoval.

Na jeho konci absolvoval ještě minitrénink obránců s Markem Židlickým, který během kariéry v NHL dlouho hrál. "Pořád to tam ještě má," ocenil jednoho z asistentů trenéra. "Možná ho oblékneme na nějaký trénink. Nebo na zápas?" řekl se smíchem. "Taky se mi líbily jeho hokejky, ještě ze Soči si je pamatuju. Je vidět, že to v něm pořád je, chlap na správném místě."

Vyslyšet pozvánku mohl i proto, že Ducks byli třetím nejhorším týmem NHL a zůstali daleko za branami play off. Ještě loni si přitom užíval tažení Floridy až do finálové série o Stanley Cup. "Věděl jsem po podpisu smlouvy, co mě čeká. Počítal jsem s tím, že budeme řešit asi trochu jiné situace než na Floridě. Ale to je součást budování týmu," pochvaloval siGudas.

Zároveň netajil, že sezona nevyšla, jak si představoval. "Myslel jsem si, že po prvních patnácti zápasech budeme trochu výš. Ale máme mladý tým, nějaké chyby se tam občas objeví a v NHL se trestají. Osobně jsem měl dobrou sezonu a v klubu jsme založili nějaké kameny, abychom budovali dál. Kluci pochopili, o čem NHL je, hodně z nich nemělo zkušenost s celým ročníkem. Byl to rok plný ponaučení," konstatoval Gudas, jenž si za 66 zápasů připsal šest gólů a 12 nahrávek.

Na přelomu března a dubna vypadl na tři týdny ze sestavy po nepříjemně vypadajícím nárazu na hrazení. "Nemyslím si, že byla ohrožena má účast, ale chtěli, abych byl stoprocentní, než se vrátím do sestavy, tak proto to trvalo déle, než muselo. Chtěli se ujistit, že je vše v pohodě."

Anaheim ho přivedl mimo jiné i proto, aby byl mentorem pro mladé a nezkušené spoluhráče. "Podle mě jsem snad nehrál s nikým, kdo by v NHL nebyl první ročník. Užívám si některé jejich otázky, občas jsou srandovní. Nechci říct, že by to bylo zarážející, ale někdy jsou ty dotazy prostě vtipné, takové nováčkovské," vyprávěl Gudas. Svou roli si ale užívá, rád pomůže. "Je paráda, když situaci pak vyřeší, jak by měli. Je pak vidět, že můj názor má aspoň nějaký smysl."

Kalifornský celek má výborné mladé hráče, jako jsou útočník Leo Carlsson nebo obránce Olen Zellweger. Jednou by měli být hvězdami NHL, zatím se ale stále učí. "Je super vidět, kolik toho umí a že mají chuť se zlepšovat, budoucnost Anaheimu je víc než jasná. Jen jde o to, aby se sehrál celý mančaft, hráli jsme trochu lepší obranu. Když zlepšíme speciální týmy, možná se dostaneme v tabulce výš," věřil.

Zatímco v NHL je obávaným tvrďákem, který rozdá řadu nekompromisních hitů, v reprezentaci dostával ve hře o něco větší prostor ukázat, co umí. "Stoprocentně se těším, až si vystřelím pár puků, to je jasný," hlásil s úsměvem.

"Navíc je tady trochu větší hřiště, tím pádem si musíte na fyzický hokej trochu počkat nebo si vyčekat, než někdo přijede blíž. Není tady tak časté, že by se dokázal někdo tak srážet jak v NHL. Navíc záleží na systému, který se v defenzivní zóně hraje. Je to určitě jiné, zabere to adaptaci. Budu na tom taky týden a půl pracovat. Je potřeba si objezdit cvičení, zvyknout si na všechny úhly," popisoval Gudas.

Plánoval také, jak bude shánět vstupenky pro velkou rodinu. "Bude jich potřeba dost. Budu tady taky pořád klečet na Hnildovi (sportovním manažerovi národního týmu Milanu Hniličkovi), ať mi sežene lístky navíc. Tohle bude asi naše nejčastější konverzace," smál se.