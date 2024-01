Co stojí za debaklem Vondroušové? Nejistota, nejhorší čísla kariéry i odhodlaná soupeřka

Vyhrála Wimbledon, dostala se do společnosti TOP 10 ve světovém žebříčku a v domovině ji vyhlásili nejlepší sportovkyní roku. Markéta Vondroušová (24) ale na začátku nové sezony poznala i druhou stranu sportovních emocí. Na prvním grandslamu sezony uhrála proti Dajaně Jastremské (23) z Ukrajiny jen tři gamy a její vyřazení se řadí mezi doposud největší senzace Australian Open.

Do Austrálie vyrazila v předstihu, aby se rozehrála na United Cupu, jenže náznakem problémů mohl být už i zápas s Číňankou Qinwen Zheng, který rozhodovala třetí sada. Tu česká tenistka ztratila jasně 1:6. Následné vítězství nad Srbkou Olgou Danilevičovou, hráčkou druhé stovky rankingu, bylo vlastně také hodně utrápené. A nepohodu Vondroušové zápas s Jastremskou jen potvrdil.

Tradiční lehkost úderů i zabijácký instinkt byl najednou pryč. Vondroušová za celé utkání zaznamenala jen 5 vítězných úderů, oproti tomu odhodlaná ukrajinská tenistka 26. "Pro mě je důležité mít dobrou přípravu. Tu jsem neměla, takže je těžké hrát podobné zápasy," přemítala česká tenistka po debaklu.

Do ideálního scénáře prý v Austrálii vstoupily zdravotní problémy. Kvůli zranění kyčle se Vondroušová odhlásila z turnaje v Adelaide a do ideálního rozpoložení se dostat nedokázala. "Bolela mě spodní část zad, přeneslo se to i do boku. Nemohla jsem pomalu ani chodit. Ale dnes jsem bolest necítila, stejně tak rameno, které jsem měla zatejpované. Bohužel mi ale chyběl v zápase kvalitní trénink," vyprávěla Vondroušová, v jejímž hlase bylo znát i nachlazení.

Jen 2 vítězství z 10 zápasů

Nejde však jen o začátek letošního roku. Forma nejlepší současné české tenistky začala kolísat už po US Open. V New Yorku sice postoupila do čtvrtfinále ale od té chvíle počítá v posledních 10 utkáních pouhé dvě výhry. Kromě již zmíněného vítězství nad Danilovičovou přehrála v Billie Jean King Cupu v zápase s USA Sofii Keninovou.

Pohledem statistik je patrné, že oproti loňskému roku se výrazně zhoršila čísla úspěšnosti při prvním servisu, po něm dokázala Vondroušová uhrát jen 54% výměn (v roce 2023 to bylo 66%), podobně je tomu i u druhého podání, tam klesla úspěšnost vyhraných výměn z 48% na pouhých 38%.

Přehled utkání Jastremská – Vondroušová 6:1, 6:2

Vondroušová dělá také v posledním období výrazné množství dvojchyb – proti Jastremské jich bylo 8 a celkově se poměr odevzdaných servisů vyhoupl v letošním roce na 11%. Ve všech případech jde o nejhorší čísla dosavadní kariéry. Úspěšnost při brejkbolech má letos wimbledonská vítězka jen 32,3%, horší bilanci měla jen ve své první sezoně na okruhu v roce 2016.

Markéta Vondroušová 2023 vs. 2024 Livesport

Vondroušová ale rozhodně nehledala žádné výmluvy. "Ten zápas jsem nezačala nejlépe, hned jsem ztratila servis. Nehrála jsem dobře, ale ani mi nedávala moc šancí. Ona prošla kvalifikací, byla už rozehraná, předvedla opravdu skvělý výkon. Zaslouží plné uznání," gratulovala.

Vítězství pro Ukrajinu

Pro Jastremskou byl postup do druhého kola grandslamu pohlazením na duši. Nešlo o to, že se jí podařilo postoupit mezi 64 nejlepších po devíti neúspěšných pokusech, naposledy to bylo na US Open 2020. Ukrajinská tenistka totiž v posledních týdnech má velký strach o své blízké. "Když jsem byla v Brisbane, před zápasem mi řekli, že na dům mé babičky dopadla raketa. Bylo těžké hrát. Mluvit o tom, co se děje na Ukrajině, na to pár sekund nestačí," vyprávěla po utkání. "Musíme pamatovat na to, co se u nás děje. Moje země potřebuje co největší podporu. Jsem hrdá na to, že jsem Ukrajinka," dodala.

Ve druhém kole se Jastremská střetne s rodačkou z Moskvy Varvarou Gračovovou. Ta se v březnu rozhodla požádat o francouzské občanství, neboť už od roku 2016 žije a trénuje Cannes, a na konci června už hrála pod novou vlajkou. Gračovová uvažovala o změně občanství už před invazí ruských vojsk na Ukrajinu, válka ale k jejímu rozhodnutí přispěla.