Tři české výhry v Birminghamu. Krejčíková, L. Fruhvirtová a Martincová neztratily ani set

České tenistky mají za sebou v Birminghamu úspěšný den. Vítězně do travnaté části sezony vstoupila nejvýše nasazená Barbora Krejčíková (27), jež si poradila 6:3, 6:3 s Cristinou Bucsaovou (25) a má na dosah své první čtvrtfinále na zeleném pažitu. Bojovat o něj bude proti krajance a další kvalifikantce Tereze Martincové (28), jež smetla Bulharku Viktoriji Tomovovou (28) a vyhrála šest setů v řadě-. Na vítězku českého souboje už čeká Linda Fruhvirtová (18), která porazila Bernardu Peraovou (28) a poprvé v sezoně postoupila mezi osmičku nejlepších.

Barbora Krejčíková porazila na konci února v Dubaji tehdy tři nejvýše postavené hráčky žebříčku, získala svou nejcennější trofej na betonech a slavila první triumf na podnicích série WTA 1000. Na žádném z dalších 10 turnajů v sezoně však nepostoupila ani do čtvrtfinále. Její slabší forma vygradovala na French Open, předloňská šampionka vypadla druhým rokem po sobě hned v prvním kole, a dokonce nezvládla vstup ani do deblové soutěže.

Chuť si bude chtít spravit na trávě. Na nejrychlejším povrchu ale ve středu absolvovala svůj teprve 14. kariérní zápas a zapsala sedmou výhru. Osmifinalistka předloňského Wimbledonu je v Birminghamu nasazenou jedničkou a v úvodním kole si bez větších problémů poradila s kvalifikantkou Cristinou Bucsaovou.

Sestřih zápasu Krejčíková – Bucsaová Livesport CZ

V obou setech jednou zaváhala na podání, ovšem náskok si vždy znovu vypracovala a od začátku utkání neustále vedla. V duelu se Španělkou trefila shodně pět es i dvojchyb a na postup potřebovala hodinu a 22 minut.

Krejčíkovou ve čtvrtek čeká útok na premiérové čtvrtfinále na trávě, do kterého se letos dostala jen během cesty za titulem v Dubaji. V Birminghamu by si postupem mezi osmičku nejlepších teoreticky mohla zajistit návrat do TOP 10.

Ve druhém kole se Krejčíková utká s krajankou Terezou Martincovou, s níž má vyrovnanou bilanci 2:2, ale poslední dva duely včetně finále na Livesport Prague Open 2021 vyhrála 2:0 na sety.

Předloňská čtvrtfinalistka Martincová v Birminghamu nejprve přerušila sérii čtyř porážek a nyní už se třemi soupeřkami po sobě neztratila ani set. Po úspěšně zvládnuté kvalifikaci vstoupila do hlavní soutěže hladkou výhrou 6:1, 6:3 nad Bulharkou Viktorijou Tomovovou, které oplatila dva měsíce starou porážku z finále antukového turnaje ITF v Zaragoze.

Český tenis má v Birminghamu jistou semifinalistku, neboť ve čtvrtfinále už na vítězku souboje Krejčíkové s Martincovou čeká 18letá Linda Fruhvirtová. Ta od lednového postupu do osmifinále Australian Open neporazila na deseti turnajích po sobě víc jak jednu soupeřku, při premiéře v hlavní soutěži podniku WTA na trávě se jí ale daří.

Semifinalistka wimbledonské juniorky z roku 2021 po úvodní jednoznačné výhře 6:2, 6:0 nad rozjetou Ukrajinkou Elinou Svitolinovou začala skvěle i proti 27. hráčce světa Bernardě Peraové. Američanku porazila 6:1, 7:6, když vývoj druhé sady otočila z 1:4, a poprvé od loňského triumfu v Monastiru postoupila do čtvrtfinále.

Výsledky dvouhry turnaje WTA v Birminghamu