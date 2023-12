Nadal v neprobádaném terénu. Hlavně žádná očekávání a nevyžadovat od sebe maximum

Rafael Nadal (37) se po své dosud nejdelší tenisové odmlce zaviněné zraněním levé kyčle těší na návrat na kurty. I když je v podobné situaci jako ryba ve vodě, je to poprvé jiné. Na sklonku kariéry si uvědomuje, že je potřeba změnit své priority a již od sebe nesmí vyžadovat maximum. "Očekávám od sebe, že nebudu nic očekávat," prohlásil zkušený Španěl necelé čtyři týdny před comebackem v australském Brisbane.

Pokud budete hledat sportovní celebrity s nejpestřejším seznamem zranění, jistě mezi nimi bude i Rafael Nadal. I vzhledem k fyzicky extrémně náročné hře měl od mládí problémy s koleny a předpovídala se mu krátká kariéra. Ve třiceti letech už hrát nebude, kolena bude mít oddělaná, sýčkovali lékaři a fyzioterapeuti.

Španělský tenista z Mallorky se sice narodil ve znamení blížence, ale povahou je býk. Je houževnatý, silný, pracovitý, nerad se vzdává. Vybavíte si logo jeho vlastní značky? Znázorňuje právě býka.

I proto se černé predikce lékařů nenaplnily. Ještě loni na Roland Garros si dva dny po oslavě 36. narozenin zahrál 30. grandslamové finále a získal tehdy rekordní 22. titul.

Nadalovu úspěšnou kariéru přitom prošpikovaly i mnohé další zdravotní potíže. Léčil levý loket, levé rameno, obě zápěstí, pravé předloktí, levé chodidlo, pravý kotník, pravou kyčel, levou patu, záda, břišní svaly, stehenní svaly, hýžďový sval či zánět slepého střeva.

Nikdy ale z turnajového kolotoče nevypadl víc jak na šest měsíců. S maximální intenzitou a nasazením pracoval na uzdravení a návratu na milované kurty.

Až poslední pauza se protáhne téměř na celý rok. Letos v lednu si během Australian Open poranil levou kyčel a poté co nezabrala konzervativní léčba, musel na operaci a fanoušci se obávali, že už Rafu na okruhu neuvidí.

Býk z Manacoru se ale nevzdal ani v 37 letech a opět se dostává do formy, aby se mohl představit na té nejvyšší úrovni a absolvovat svou zřejmě rozlučkovou sezonu. "Nezasloužím si skončit takhle. Celou kariéru jsem tvrdě pracoval, takže můj konec nepřijde na tiskové konferenci. Budu dál dřít, abych svou kariéru ukončil tím správným způsobem," oznámil 1. prosince Nadal, že se na přelomu roku představí na turnaji ATP 250 v australském Brisbane.

Žádná očekávání

Zatímco comebacky v letech minulých byly cílené vždy na úspěch, tentokrát je to jiné. Žádná očekávání, jen si užívat chvíle na kurtu.

"Myslím, že jsem připravený. Věřím a doufám, že vše půjde hladce a dostanu příležitost si to na kurtu užít. Utekla spousta času, tak doufám, že hlavně zase ucítím to napětí a obavy," těší se Nadal pár týdnů před svým comebackem.

"Očekávám od sebe, že nebudu nic očekávat. Že budu mít schopnost od sebe nevyžadovat to, co jsem od sebe vyžadoval po celou kariéru," vysvěluje bývalý první hráč světa ve videu zveřejněném na sociálních sítích.

Sezona 2024 nabídne kromě tradičních grandslamů či podniků ATP Masters 1000 také olympijský turnaj na pařížské antuce v areálu Rolanda Garrose, na které Nadal získal 14 grandslamových trofejí. Sedmatřicetiletý Španěl má ve sbírce olympijská zlata z dvouhry (Peking 2008) a čtyřhry (Rio de Janeiro 2016), nyní si ale cíle v podobě získávání trofejí nedává.

"Věřím, že jsem teď v jiné situaci. Nacházím se v neprobádaném terénu. Po celý život jsem od sebe vyžadoval maximum, ale teď opravdu doufám, že budu schopný akceptovat situaci," uvědomuje si Nadal jiné nastavení své mysli.

"Zpočátku to bude velmi obtížné a budu na to potřebovat nějaký čas. Bude důležité odpustit sám sobě, pokud se to bude zpočátku vyvíjet špatně, což je velmi pravděpodobné," dodal zkušený Španěl.

Nadal při svém jediném startu v Brisbane 2017 skončil ve čtvrtfinále na raketě Kanaďana Milose Raonice. Tehdy se vracel po zranění levého zápěstí, kvůli nemuž přišel o závěr předchozí sezony včetně účasti na Turnaji mistrů. Do ročníku 2024 vstoupí jako nenasazený, turnaj začíná v neděli 31. prosince.