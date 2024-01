Ósakaová se v Brisbane vrátila výhrou a vyzve v duelu bývalých světových jedniček Plíškovou

Čtyřnásobná grandslamová šampionka Naomi Ósakaová (26) zvládla svůj první soutěžní zápas po mateřské pauze. Japonská hvězda, jež se na kurtech představila poprvé od září 2022, zdolala v prvním kole na akci WTA 500 v Brisbane i díky dvěma odvráceným setbolům 6:3, 7:6 Tamaru Korpatschovou (28). Ve druhém kole se utká v souboji bývalých světových jedniček s Karolínou Plíškovou (31).

Naomi Ósakaová odehrála svůj první soutěžní zápas od září 2022, kdy na domácí půdě v Tokiu absolvovala jediný game a po skreči Darjy Savilleové k dalšímu utkání nenastoupila. Následně oznámila těhotenství a loni v červenci přivedla na svět svého prvního potomka, dceru Shai.

Ještě před oznámením radostné novinky prožívala trápení na kurtech a kvůli psychickým problémům i mimo ně. Na triumf čeká od Australian Open 2021 a například před třemi lety na French Open nechtěla vůbec mluvit s novináři, odmítala tiskové konference a nakonec v průběhu antukového grandslamu ze soutěže odstoupila.

Statistiky zápasu. Livesport

Už během loňského US Open přiznala, že touží po návratu na kurty a o pár měsíců později ho uskutečnila. Jako první zastávku si vybrala tradičně silně obsazený podnik v Brisbane, který se do kalendáře WTA vrátil po čtyřech letech. V australské metropoli hraje hlavní soutěž potřetí v kariéře, obě předchozí účasti v letech 2019-20 přetavila v postup do semifinále.

K němu má namířeno také v nové sezoně. Své letošní působení na Brisbane International odstartovala výhrou nad Tamarou Korpatschovou, která do loňského tenisového roku vstoupila sérií devíti porážek, ale před pár měsíci poprvé kralovala na nejvyšším okruhu.

Ósakaová v úvodní sadě dominovala na servisu, nečelila ani jednomu brejkbolu a po prvním podání získala všech 11 fiftýnů. Druhé dějství však zahájila ztraceným servisem a set nedokázala za stavu 5:3 dopodávat. V dramatické zkrácené hře nejprve promarnila dva mečboly a následně musela likvidovat dva setboly soupeřky. Tie-break nakonec získala poměrem 11:9.

"Posledních pár let před narozením dcery jsem neopětovala lidem tolik lásky, kolik jsem dostávala. V této další kapitole bych to ráda napravila," řekla Ósakaová přímo na kurtu po zvládnutém prvním kole. "Vážím si toho, že lidé přišli a podporovali mě. Byla jsem celý zápas velmi nervózní, ale užívala jsem si to," dodala.

Čtyřnásobná grandslamová šampionka ve druhém kole narazí v souboji bývalých světových jedniček na trojnásobnou šampionku a vítězku posledních dvou ročníků Karolínu Plíškovou. S nasazenou Češkou, jež měla v úvodním kole volný los, může srovnat vzájemnou bilanci na 3:3. Naposledy se střetly před čtyřmi lety v semifinále právě v tomto dějišti a Plíšková po obratu zvítězila.

Po vystoupení v Brisbane se pokusí potřetí ovládnout Australian Open. Ósakaová momentálně nefiguruje v žebříčku, nicméně od pořadatelů úvodního grandslamu sezony má slíbenou divokou kartu do hlavní soutěže. Ta začne v Melbourne 14. ledna.

S návratem elitních tenistek po porodu se v posledních měsících 'roztrhl pytel'. Na jaře začala znovu hrát pouhých šest měsíců po narození dcery bývalá světová trojka Elina Svitolinová, v srpnu po více než třech letech obnovila kariéru bývalá světová jednička Caroline Woznická a zpět na kurtech už je i další grandslamová šampionka a někdejší lídryně pořadí Angelique Kerberová.

