Úkaz Collinsová. Na dvou površích vyhrála 12 duelů v řadě, už třikrát porazila hráčku TOP 10

Danielle Collinsová (30) v Charlestonu porazila dvakrát 6:3 světovou sedmičku Mariu Sakkariovou (28) z Řecka a týden po triumfu na hardovém podniku WTA 1000 v Miami postoupila do finále i na antukovém turnaji WTA 500. V životní formě hrající Američanka neprohrála už 12 zápasů v řadě, čímž vyrovnala svou nejdelší vítěznou šňůru z léta 2021. O celkově čtvrtý titul si zahraje s ruskou šampionkou z roku 2017 Darjou Kasatkinovou (26).

Danielle Collinsová v konkurenci světové špičky boří mýty o náročném přechodu z tvrdého povrchu na antuku. V sobotu 30. března ovládla turnaj WTA 1000 na tvrdém povrchu v Miami a v neděli 7. dubna bude hrát finále i na antukovém klání WTA 500 v Charlestonu.

Místo oslav a odpočinku bez potíží zvládla únavný přesun z Floridy do Jižní Karolíny i bleskový přechod na pomalý povrch a dál si užívá svou životní formu.

V Charlestonu po skalpech někdejší světové dvojky Pauly Badosaové, Belgičanky Elise Mertensové a bývalých šampionek Ons Jabeurové a Sloane Stephensové neskončila ani v sobotním semifinále na raketě Marii Sakkariové. Světovou sedmičku z Řecka přehrála 6:3, 6:3.

Statistiky zápasu Maria Sakkariová – Danielle Collinsová Livesport

Collinsová v úvodu zápasu neudržela vedení 3:0, ale pak získala pět her v řadě a zápas rozhodla. Ve druhé sadě sice ve dvou gamech čelila celkem čtyřem brejkbolům, podruhé ale servis neztratila a během necelého roku vyrovnala vzájemnou bilanci na 2:2.

"Dnes mi pomohl můj agresivní styl hry. Musela jsem se toho držet, protože Maria na mě zkoušela různé věci. Musela jsem tomu čelit a co nejvíce využít své agresivní hry," komentovala americká vítězka.

Collinsová vyhrála 24 z 25 posledních setů a ztratila v nich dohromady jen 66 gamů. Letošní bilanci vylepšila na 21:7 (včetně kvalifikací 25:7) a v hodnocení sezony 2024 jí patří již 4. místo zajišťující start na Turnaji mistryň. Ve velkém stylu by tak mohla zakončit svou poslední sezonu, po které ukončí kariéru. Touží totiž po založení rodiny, které jí už několik let komplikuje onemocnění revmatoidní artritidou.

Třicetiletá Američanka si během 18 dní připsala 12. výhru v řadě a vyrovnala svou nejdelší šňůru bez porážky z léta 2021. Tehdy rovněž kralovala na dvou površích, jen v opačném pořadí a v menší konkurenci.

Zatímco před třemi lety cestou za triumfy na antuce v italském Palermu (WTA 250) a na domácím hardu v San Jose (WTA 500) nečelila hráčce TOP 10 a pět výher zapsala proti tenistkám mimo TOP 100, během aktuální vítězné série skolila už tři členky TOP 10 a všech dvanáct soupeřek je členkami elitní stovky - z toho osm figuruje v TOP 30.

"Musíte být univerzální a flexibilní. Na turnaj jsem dorazila s vědomím, že to nebude dokonalé. Na cestě jsou různé hrboly a během zápasů se musím různě přizpůsobovat. Někdy je to těžké, ale celý turnaj jsem flexibilní," pochvaluje si Collinsová, jež vylepšila bilanci s hráčkami TOP 10 na 15:26. Třikrát po sobě je porazila poprvé v kariéře.

Dostat se do finále dvou turnajů na dvou různých površích během dvou týdnů dokázala jako teprve pátá tenistka za posledních 15 let a první od roku 2013. Naposledy se to povedlo Simoně Halepové na antuce v Norimberku a na trávě v Hertogenboschi, Rumunka tehdy oba turnaje vyhrála.

Ve světovém žebříčku se bývalá světová sedmička vrátí do elitní dvacítky, v případě triumfu vyskočí na 15. příčku. Pokud v Charlestonu naváže na osm dní starý triumf z Miami, vylepší svou finálovou bilanci na 4:1. Kromě Palerma 2021, San Jose 2021 a Miami 2024 jiný titul neslavila, jedinou finálovou porážku utrpěla na Australian Open 2022.

V celkově 5. finále a největším na antuce Collinsová zabojuje o 4. titul proti Darje Kasatkinové. S o čtyři roky mladší Ruskou prohrává ve vzájemné bilanci 1:2, nicméně jediné vítězství zaznamenala v posledním střetnutí před třemi lety ve finále v San Jose.

Šestadvacetiletá Kasatkinová v roce 2017 v Charlestonu slavila ještě jako teenagerka svůj první z aktuálně šesti triumfů na okruhu WTA. Letos se ruská tenistka do finále dostala po vítězství nad domácí světovou šestkou Jessicou Pegulaovou, kterou zdolala po 2 hodinách a 47 minutách boje 6:4, 4:6, 7:6 a na třetí pokus si připsala její skalp.

Do finále Kasatkinová postoupila již potřetí v sezoně, poslední triumf ale slavila v srpnu 2022 v kanadském Grandby a od té doby ve finále čtyřikrát v řadě prohrála 0:2 na sety. Pokud zastaví Collinsovou a získá 7. titul, vrátí se do TOP 10.

"Danielle teď hraje nejlepší tenis své kariéry. Je nebojácná a když cítí svou hru, je to jedna z nejnebezpečnějších hráček na okruhu. A teď ji rozhodně cítí," uvědomuje si Kasatkinová sílu své poslední soupeřky na turnaji. Sama má v Charlestonu, kde při žádné z pěti účastí nechyběla ve čtvrtfinále, skvělou bilanci 18:3.

"Skoro každý rok se sem ráda vracím a vždy to tu vypadá, jako když jsem tu byla poprvé. Když jsem na stadion přišla před pár dny na rozehrávku, cítila jsem se stejně jako před sedmi lety," řekla Kasatkinová ke kouzlu netradiční zelené antuky.

