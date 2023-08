Cincinnati bojuje o zachování tradice. Turnaji, kde se fandí i při tréninku, hrozí přesun

Western & Southern Open je nejstarším americkým tenisovým turnajem, který od data založení nezměnil místo konání. V Cincinnati proběhla první edice už v roce 1899, i proto američtí fandové velmi citlivě reagují na informace o možném přemístění turnaje o 800 kilometrů na jihovýchod do Charlotte.

Cincinnati má své kouzlo. "Vždy jsem ráda, že jsem zpátky v Cinci. Je to jako můj domov daleko od domova," vyznala se Venus Williamsová v pondělí po vítězství v prvním kole nad světovou šestnáctkou Veroniku Kuděrmetovovou. Dřív jezdila do Ohia jako jedna z favoritek a i když nemá z oblíbeného prostředí žádnou trofej, vypráví, proč se tak ráda stále vrací: "Miluji lidi ze Středozápadu, jsou jedni z nejlepších na planetě."

V Cincinnati se vždycky hrálo hlavně pro fanoušky. Tradice, proč mají fanoušci k tenistům tak blízko a dokážou je povzbuzovat, vznikla díky prosté myšlence. Hráče je možné sledovat i během tréninků. A tak nadšenci chodí blízko ke kurtům a volají na ně, jako by to byli jejich dobří přátelé. Na publikum se usmívá věčně dobře naladěná Ons Jabeurová, ovace jako rocková hvězda si užívá Carlos Alcaraz.

Malý grandslam

Do idylky a letité tradice přišla loni nečekaná zpráva. Turnaj koupil Ben Navarro, majitel společnosti Beemok Capital s vizí rozšířit turnaj na 12 hracích dnů a se startovním polem 96 hráčů a hráček. Prostě touží po malém grandslamu, jaký znáte z Indian Wells, Madridu nebo Říma. Jenže na to kapacita Lindner Family Tennis Center nestačí. Proto padla zmínka o možné relokaci do Charlotte.

Těžce snáší nejistotu i místní patroni J.J. Wolf nebo Peyton Stearnsová. "Všichni tady opravdu doufají, že to zůstane tak, jak to je. Děláme pro to všechno,” vyprávěla americká tenistka. "Nakonec to ale stejně není v našich rukou. Jediné, co můžeme udělat, je ukázat, jak skvělý tento turnaj je a jak moc ho Cincinnati miluje," dodala.

Proti stěhování do Charlotte je samozřejmě více argumentů. Tím často skloňovaným je skutečnost, že v Severní Karolině už má své místo další zavedený turnaj ve Winston Salemu a turnaje by si mohly, co se diváckého zájmu týče, konkurovat.

Dojezd odkudkoli

"Procházíte-li po parkovišti, vidíte poznávací značky z Missouri, Texasu, Indiany, Pensylvánie, Illinois, Kentucky nebo Iowy seřazené v řadě. Celá Amerika to má blízko. Pokud se turnaj přesune na jih, fanoušci si cestu rozmyslí. Stále to bude Masters 1000, stále bude přitahovat hvězdy hry, ale oblíbená, jedinečná a stoletá tradice skončí," píše ve svém story na Tennis.com uznávaný tenisový žurnalista Steve Tignor.

Rozhodnutí má v rukou samozřejmě majitel. A i on už naznačil, že původně zamýšlené stěhování už není tak žhavé, jako bylo před pár měsíci. "Vedeme pozitivní rozhovory s místní správou a vynaložili jsme značné úsilí do nového plánu na rozšíření akce v současné lokaci," sdělil Ben Navarro. Turnaj tak má šanci, že udrží tradici. Je ale zřejmé, že areál se bude muset rozšířit.

