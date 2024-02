Dva světadíly, osm dní a osm vítězství. Plíšková udolala i Ósakaovou a je v semifinále

Karolína Plíšková (31) v sobě dál nachází síly prodlužovat vítěznou sérii během extrémně náročného programu. Po triumfu v rumunské Kluži a ukončení měsíce trvajícího trápení pokračuje na vítězné vlně i v katarském Dauhá. Ve čtvrtfinále udolala v souboji bývalých světový jedniček Japonku Naomi Ósakaovou (26) ve dvou tie-breacích, vyhrála osmý zápas během osmi dnů na dvou kontinentech a svou neporazitelnost protáhla na devět utkání. O finále si zahraje s dvojnásobnou šampionkou a světovou jedničkou Igou Šwiatekovou (22).

Čtyři roky nevyhrála turnaj, dva a půl roku nebyla ve finále, rok a půl si nezahrála semifinále a 10 měsíců nevyhrála dva zápasy po sobě.

To všechno platilo ještě 7. února, tedy před osmi dny. Od té chvíle Karolína Plíšková odehrála osm zápasů a všechny vyhrála. Na dvou různých světadílech.

Minulý týden se po bezmála dvou letech představila na podniku nižší kategorie WTA 250 a rázem proměnila se v 'neporazitelný stroj'. V rumunské Kluži si bez ztráty setu dokráčela pro svůj 17. titul, první od ledna 2020. A především našla ztracené sebevědomí.

Čas na oslavy ale nebyl. Soukromým letadlem se okamžitě přesunula do Istanbulu, kde na poslední chvíli stihla linkový let do Dauhá, aby druhý den na Blízkém východě mohla zahájit další a mnohem prestižnější turnaj kategorie WTA 1000.

Horkých 24 hodin Plíškové: Boj o minuty, last-call, spánek v osm ráno a nakonec zázrak

Po minimu odpočinku a ani ne 24 hodin po slavnostní ceremonii v evropské hale už v Kataru nastoupila k utkání v outdoorovém prostředí a byť s Annou Kalinskou prohrála první čtyři gamy, dokázala se aklimatizovat a na pobřeží Perského zálivu vyhrála další čtyři zápasy během čtyř dní.

Jednatřicetiletá rodačka z Loun si po třech třísetových duelech s Kalinskou, Anastasií Potapovovou a Lindou Noskovou ve čtvrtfinále poradila 2:0 na sety s Naomi Ósakaovou. Ani s Japonkou ale nedohrála snadné utkání, soupeřku udolala až hodině a tři čtvrtě 7:6, 7:6.

Statistiky zápasu Naomi Ósakaová – Karolína Plíšková Livesport

Plíšková v obou setech prohrávala 0:2, ale ztrátu pokaždé rychle smazala. Ve druhé sadě měla za stavů 5:4 a 6:5 celkem tři mečboly, ale proměnit dokázala až ten čtvrtý ve zkrácené hře. V té nejprve ztratila vedení 3:0 s dvěma minibrejky a prohrávala 3:4, ovšem další tříseťák s vypětím všech sil zažehnala.

"Jsem super šťastná, že jsem vyhrála tolik zápasů v řadě. Na kurtu se cítím čím dál lépe, i když je to každým dnem náročnější. Dnes to nebyl nijak skvělý zápas, ale jsem šťastná, že jsem zase dokázala postoupit dál," komentovala Plíšková v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

"Měla jsem štěstí, že jsem v neděli stihla let. Sem jsem dorazila ráno a večer jsem hrála. Tento týden mám docela štěstí a platí to i pro některé zápasy. Stále přeživám ajsem ráda, že v turnaji pokračuju," usmála se.

Česká tenistka tak neprohrála již devět zápasů v řadě, jež odehrála na dvou kontinentech během 10 dní. Semifinále, na které čekala rok a půl, si teď zahraje na druhém turnaji během dvou týdnů.

Bývalá světová jednička Plíšková minulý týden figurovala ve světovém žebříčku až na 78. místě, což bylo její nejhorší umístění po více než 10 letech. Teď už si ale zajistila posun na 36. příčku a má na dosah pozice zajišťující nasazení na grandslamových turnajích.

V pátečním semifinále finalistka US Open 2016 či Wimbledonu 2021 zaútočí na své celkově 34. finále. Šampionka z roku 2017 se střetne s vítězkou posledních dvou ročníků Igou Šwiatekovou, se kterou prohrála všechny tři vzájemné zápasy. Naposledy na o devět let mladší Polku nestačila loni v Montrealu.

Současná světová jednička Šwiateková si ve čtvrtfinále poradila v souboji dvojnásobných šampionek s Viktorií Azarenkovou a v Dauhá neprohrála 11 zápasů a 21 setů v řadě.

Druhou semifinálovou dvojici vytvořily sedm zápasů neporažená Kazaška Jelena Rybakinová, jež minulý týden triumfovala v Abú Zabí, a Ruska Anastasia Pavljučenkovová.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá