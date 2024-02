Plíšková v Dauhá porazila Noskovou a dál vítězí, v osmifinále skončily Vondroušová a Siniaková

Karolína Plíšková (31) pokračuje na podniku WTA 1000 v katarském Dauhá po bleskovém a náročném přesunu z haly v rumunské Kluži na vítězné vlně. Šampionka ročníku 2017 porazila ve třech setech i krajanku Lindu Noskovou (19) a po vítězství 3:6, 7:5, 6:1 protáhla svou aktuální neporazitelnost na osm utkání. Do čtvrtfinále první letošní tisícovky naopak nepostoupily Markéta Vondroušová (24) ani Kateřina Siniaková (27), které si mohly zajistit vzájemný souboj.

Karolína Plíšková prožívá po velmi dlouhé době povedené období. Před týdnem v hale v Kluži přerušila sérii 14 turnajů s maximálně jednou výhrou, zaznamenala svou první vítěznou sérii a zároveň své premiérové čtvrtfinále od dubna a nakonec to dotáhla až do svého prvního semifinále od srpna 2022, prvního finále od léta 2021 a k prvnímu triumfu od ledna 2020.

Po bleskovém a náročném přesunu překvapivě porazila už tři soupeřky na tisícovce v Dauhá, všechny ve třech setech. A to navzdory tomu, že do katarské metropole dorazila v pondělí ráno a měla jen čtyři hodiny spánku a velmi krátkou rozehrávku před úvodním zápasem. Po ruském dvojboji v podobě Anny Kalinské a Anastasie Potapovové zvládla i osmifinále s Lindou Noskovou a protáhla svou aktuální neporazitelnost na osm duelů.

Statistiky zápasu. Livesport

V premiérovém vzájemném souboji s Noskovou šla jako první do vedení brejku, jenže od stavu 3:2 prohrála čtyři gamy v řadě a až do 10. hry druhé sady tahala za kratší konec. O 12 let mladší krajanka, která za stavu 6:3, 5:4 podávala na postup, jí ovšem pomohla vlastními nevynucenými chybami se do utkání vrátit a v posledních třech gamech druhého dějství získala dohromady jen čtyři fiftýny.

Rozhodující set už byl kompletně v režii bývalé světové jedničky a nyní až 59. hráčky pořadí. Plíšková odvrátila obě brejkbolové hrozby, trefila sedm nechytatelných podání a české derby zakončila esem, svým celkově 12. v zápase.

Plíšková se v roce 2017 radovala v Dauhá z jednoho ze svých 17 kariérních titulů. Od té doby je v tomto dějišti ve čtvrtfinále teprve podruhé, před třemi lety v něm schytala výprask od Jessicy Pegulaové. O své největší semifinále od předloňského srpna bude usilovat proti Naomi Ósakaové.

Bývalou světovou jedničku vracející se po mateřské pauze potkala na začátku sezony v Brisbane a zvítězila po obratu. Ve vzájemné bilanci vede 4:2. Ósakaová měla nakonec v osmifinálové fázi volno. Z turnaje totiž odstoupila Lesja Curenková a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku poslala automaticky do prvního čtvrtfinále od března 2022.

Noskové se při premiérovém vystoupení na Blízkém východě příliš nedaří. V Abú Zabí vypadla už v úvodním kole a mezi nejlepší osmičku se nedostala ani teď v Dauhá, kde v předchozím kole likvidovala mečbol světové devítky Marie Sakkariové. Česká teenagerka útočila na své osmé čtvrtfinále na této úrovni a právě jen postup mezi nejlepší osmičku na akcích WTA 1000 jí chybí ke zkompletování čtvrtfinálových účastí na turnajích všech kategorií. Další šanci bude mít v příštím týdnu v Dubaji.

Markéta Vondroušová se loni stala první nenasazenou vítězkou Wimbledonu v open éře a zároveň zbrusu novou grandslamovou šampionkou. Po čtvrtfinálové účasti na US Open se ale aktuální světové osmičce a české jedničce přestalo dařit a ve zbytku jinak povedené sezony prohrála všechny čtyři zápasy na invididuálních akcích.

Do letošní sezony vstoupila bilancí 1:1 v týmovém United Cupu a výpraskem v prvním kole Australian Open od kvalifikantky a pozdější semifinalistky Dajany Jastremské. Prvního turnajového vítězství v aktuálním roce se dočkala až na probíhající tisícovce v Dauhá, kde zlikvidovala manko 2:4 v rozhodujícím setu proti kvalifikantce Greet Minnenové. Zápasové manko a slabší forma však byly znát i v dalším utkání s Anastasií Pavljučenkovovou, na kterou už recept nenašla.

Statistiky zápasu. Livesport

Se zkušenou Ruskou vyhrála oba předchozí souboje v roce 2021 v Chicagu a Moskvě, dokonce jí v ani jednom duelu nepovolila více než šest gamů. Skvěle vstoupila i do třetího vzájemného souboje, jenže od stavu 3:1 prohrála čtyři hry v řadě, v 11. hře promarnila brejkbol a set po 63 minutách ztratila.

S proměňováním brejkbolových šancí měla potíže i v následujícím dějství. Ve třetím gamu disponovala třemi možnostmi na rebrejk, avšak se jí manko smazat nepodařilo. Pavljučenkovová si poté uhájila náskok brejku až do konce setu.

Vondroušová se na Qatar Open představila potřetí a dohromady v hlavní soutěži této prestižní akce vyhrála jen dvakrát. Nyní se přesune na další tisícovku do Dubaje, kde začne hlavní soutěž stejně jako v Kataru už v neděli.

Pavljučenkovové se podařilo až při šestém startu projít v Dauhá do čtvrtfinále a také si připsat svůj první skalp TOP 10 od French Open 2021, kde prohrála až ve finále s Barborou Krejčíkovou. Bývalá světová jedenáctka ve svém největším čtvrtfinále na betonech od Australian Open 2020 a prvním na WTA 1000 od Madridu 2021 vyzve Danielle Collinsovou.

Kateřina Siniaková vypadla na úvodních čtyřech letošních turnajích nejpozději ve druhém kole a v Dauhá zakončila všechny čtyři předchozí starty v hlavní soutěži hned v úvodním kole. Přesto v neoblíbeném dějišti poprvé v sezoně přešla přes druhé kolo, a navíc po senzačním vítězství nad úřadující šampionkou US Open Coco Gauffovou zaregistrovala svůj první skalp TOP 10 od konce roku 2022.

Bývalá deblová světová jednička, která loni triumfovala ve dvouhře v Bad Homburgu a Nanchangu a hrála singlové finále v Hongkongu, ale na cennou výhru nad světovou trojkou nenavázala a podlehla Danielle Collinsové. Američanka v předchozím kole vyřadila další českou naději Marii Bouzkovou a zaznamenala svou první letošní vítěznou sérii v hlavních soutěžích.

Statistiky zápasu. Livesport

Na kvalifikantku a bývalou světovou sedmičku Collinsovou nestačila ve dvou setech ani na konci předchozí sezony na finálovém turnaji BJK Cupu. V Dauhá přitom měla oba sety rozehrané velmi dobře a pokaždé vedla dvakrát o brejk. V úvodním dějství však od stavu 4:3 neuhrála už ani jednu hru a v úvodu následující sady se jí nepodařilo potvrdit brejk hned dvakrát za sebou a nakonec prohrála pět ze šesti posledních gamů.

Stejně jako Vondroušová se teď přesune do Dubaje, kde bude muset s největší pravděpodobností do kvalifikace. Na čtvrtfinále na akcích větších než WTA 250 čeká od podzimu 2018, kdy si ve Wuhanu a Pekingu zahrála své jediné předchozí čtvrtfinálové zápasy na podnicích série WTA 1000.

Collinsová, jež letos hraje kvůli neustálým zdravotním problémům svou poslední sezonu, se mezi nejlepší osmičku probojovala poprvé od zářijového San Diega. Američanka bude útočit na své druhé semifinále na prestižních tisícovkách, dosud se tak daleko podívala jen na domácí půdě v Miami 2018. S následující soupeřkou Anastasií Pavljučenkovovou vyhrála všechny tři dosavadní souboje.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá