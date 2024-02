Rybakinová pokračuje na vítězné vlně i v Dauhá, zahraje si o již třetí letošní finále

Jelena Rybakinová (24) vyhrála na Blízkém východě i sedmý letošní zápas. V Dauhá s Leylah Fernandezovou (21) sice v úvodu přišla dvakrát o podání a prohrávala 1:4, vývoj ale otočila a zaznamenala už 14. výhru v sezoně. O již třetí letošní finále si světová čtyřka zahraje s Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou (32). V semifinále nechybí ani světová jednička a dvojnásobná obhájkyně titulu Iga Šwiateková (22).

Jelena Rybakinová zahájila sezonu suverénním triumfem v Brisbane a ,byť na dalších dvou akcích skončila už na raketě své druhé soupeřky a na Australian Open neobájila loňské finále, v neděli na pětistovce v Abú Zabí získala už druhý letošní titul.

A na vítězné vlně na Blízkém východu pokračuje i tento týden i na tisícovce v Dauhá. Po výhrách nad Číňankou Lin Zhu a Američankou Emmou Navarrovou potvrdila roli favoritky i proti Leylah Fernandezové, kterou přehrála 6:4, 6:2.

Statistika zápasu Leylah Fernandezová – Jelena Rybakinová Livesport

Čtyřiadvacetiletá Kazaška přitom nezačala první vzájemný duel s levou rukou hrající Kanaďankou vůbec dobře a prohrávala 1:4 s mankem dvou brejků. Pak ovšem získala pět gamů v řadě a odpor o tři roky mladší finalistky US Open 2020 zlomila.

"Bylo to náročné, nezačala jsem vůbec dobře. Chvíli mi trvalo, než jsem si na její hru zvykla. Hraje jinak, je to levačka. Jsem moc ráda, že se mi podařilo vyhrát ten první, ve druhém to pak už bylo snazší," komentovala Rybakinová, jež prodloužila svou neporazitelnost ne sedm utkání a letošní bilanci vylepšila na 14:2.

Vítězka předloňského Wimbledonu, jež může poprvé v kariéře vyhrát tři turnaje během jedné sezony, si o své 17. finále zahraje s Anastasií Pavljučenkovovou. S o osm let starší Ruskou jediný vzájemný souboj před třemi lety na Roland Garros prohrála po třísetové bitvě.

Pavljučenkovová ve čtvrtfinále porazila 7:5, 6:4 Američanku Danielle Collinsovou, s níž si poradila až ve čtvrtém vzájemném střetnutí. Do semifinále postoupila bez ztráty setu na druhém turnaji po sobě, ovšem teprve potřetí od operace kolena v roce 2022, která ji na osm měsíců vyřadilo za hry.

Dvaatřicetiletá Ruska je mezi nejlepší čtyřkou takto velkého turnaje na tvrdém povrchu potřetí v kariéře a poprvé od Cincinnati 2010. V pátek bude usilovat o 22. finále a první od Roland Garros 2021, kdy ji o životní triumf připravila Barbora Krejčíková. Na 13. titul čeká už od května 2018.

Světová jednička Iga Šwiateková na turnaji WTA 1000 v Dauhá neprohrála již 11 zápasů a 21 setů v řadě. Ve čtvrtfinálovém souboji dvojnásobných šampionek smetla 6:4, 6:0 Bělorusku Viktorii Azarenkovou a vzájemnou bilanci vylepšila na 3:1.

"Vika je velká šampionka. Patřila mezi nejlepší hráčky, když jsem začala tenis sledovat. Jsem pyšná na to, že s ní mohu sdílet jeden kurt, hrát s ní a vítězit. Je to bláznivé," řekla Šwiateková, které bylo 9 let, když Azarenková na Australian Open 2012 získala první grandslamový titul.

"Moc si jí vážím. A hlavně, je to máma a nevím, jak to všechno zvládá spojit. Být součásti turné a starat se o svého syna. Je příkladem a jsem šťastná, že proti takovým hráčkám mohu hrát," dodala dvaadvacetiletá rodačka z Varšavy.

O finále si polská tenistka zahraje s další bývalou světovou jedničkou Karolínou Plíškovou, nebo Naomi Ósakaovou.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá