Horkých 24 hodin Plíškové: Boj o minuty, last-call, spánek v osm ráno a nakonec zázrak

Více než čtyři roky čekala na to, až si zase užije pocit vítězky. Triumf na turnaji v Kluži si ale Karolína Plíšková (31) zrovna pohodově vychutnat nemohla. Dát si vínko, pozvat přátele? Kdepak. Po ceremoniálu a rychlé tiskovce spěšně zabalila a upalovala na letiště, aby stihla jediný možný let do 3 500 kilometrů vzdáleného katarského Dauhá.

Finálový zápas na Transylvania Open a pondělní duel prvního kola na prestižním klání v Dauhá s označením WTA 1000 dělilo pouhých 23 hodin. A kdyby Plíšková nevyřídila v neděli domácí naději Anu Bogdanovou hladce ve dvou setech, možná by do Kataru posílala omluvenku.

Finále v Kluži začínalo až v 17:30 a končilo v 19:11 (v Rumunsku je o hodinu více). Poslední možný spoj z tamního letiště do Dauhá byl ve 21:40 s přestupem v Istanbulu. Stihnout přesun? Nemožné.

Dárek ředitele

Naštěstí Karolíně vyšel vstříc ředitel turnaje Patrick Ciorcila. Vítězce a bývalé světové jedničce zajistil privátní let do Istanbulu. I tak měla ale česká tenistka co dělat, aby linku Istanbul - Dauhá stihla. Do letadla nastupovala jako úplně poslední v době, kdy se ozýval tradiční "last-call". Šlo o minuty. Ale letadlo nakonec odletělo i s ní.

Nebývá zvykem, že tenisová klání na sebe navazují v tak rychlém sledu. Vítězky či finalistky předchozích turnajů většinou mívají to privilegium, že vstupují do dalšího turnaje až v úterý či ve středu. Jenže Qatar Open a vůbec akce únorové arabské tour mají trochu jiná specifika. Začíná se v neděli a končí v sobotu. První kolo musela Plíšková chtě-nechtě odehrát v pondělí, tedy necelý den po triumfu v Rumunsku.

Česká tenistka nebyla jedinou, která musela bojovat s téměř nesmyslným časovým harmonogramem. Ruska Darja Kasatkinová se dokonce ozvala s ostrou kritikou. "Mám otázku, nevím pro koho, zda na WTA nebo na turnaje. Ale chcete, aby opravdu hráči na kurtu umírali nebo byli často zranění? Možná budu muset v pondělí odletět a ještě ten samý den hrát na dalším turnaji. Nebrečím, jen říkám fakta. A fakta říkají, že to takhle být nemůže. Doufám, že mě slyší správní lidé," vyprávěla po svém postupu do nedělního finále v Abú Zabí, které následně prohrála s Jelenou Rybakinovou.

A ano, v pondělí už musela na kurt v Kataru proti Anastasii Pavljučenkovové. Kasatkinová ale přece jen oproti české tenistce měla snazší přesun, z Emirátů do Dauhá je to jen hodina letu.

Jak utíkal čas

To Plíšková startovala z Kluže těsně před jedenáctou večer a v Istanbulu okolo 2:00 tamního času nasedala do letadla. Po letu dlouhém 4,5 hodiny dorazila do Dauhá v sedm ráno, v 8:00 byla v hotelu a naordinovala si spánek do 12:30. Po rychlém obědě vyrazila ve 14:30 na rozehrávku. Zatímco v Kluži se hrálo v hale, v Kataru jsou kurty pod širým nebem. Tenisté tento přesun příliš rádi nemají. A když také Plíšková vstupovala do zápasu s odpočatou Annou Kalinskou z Ruska, která se naposledy představila ve čtvrtfinále Australian Open, bylo to znát.

Na úvod dvakrát za sebou ztratila svůj servis a během chvilky prohrávala 0:4. První sada trvala pouhých 29 minut. Ani druhé dějství nezačalo dobře. Jenže Karolína v první hře odvrátila tři brejkboly, otočila ztrátu z 0:40 ve svůj prospěch a nakonec dotáhla set do tie-breaku. Míček od míčku se s novým prostředím sžívala a nakonec ruskou rivalku po třísetové bitvě udolala. Na kurtu strávila více než dvě hodiny a už zase utíkala na hotel dohnat spánkový deficit.

Odměnou byly hlavně gratulace blízkých, ale potěšila i jedna speciální. Tu poslal Karolíně ředitel turnaje v Kluži Patrick Ciorcila - ano, právě ten muž, který pomáhal zařizovat šílený přesun proti času.

Zatímco Kasatkinová přesun a první zápas v Dauhá nezvládla, Plíšková dokázala postoupit. Už v úterý ji ale v našlapaném programu čeká další zápas – tentokrát s další Ruskou Anastasií Potapovovou, která ve světovém rankingu figuruje na 34. místě. Pro Karolínu to bude sedmý zápas v osmi dnech, v programu, kde každá minuta spánku má cenu zlata.

Je ale zřejmé, že česká tenistka se s novou rolí, kdy už nebývá nasazenou a nemá privilegia volných losů, pere statečně. V letošní sezoně má bilanci sedmi vítězství a tří proher a snad jen jediný zápas - s krajankou Kateřinou Siniakovou - byl z její strany opravdu nepovedený.

Titul z Kluže, i když přišel po čtyřletém půstu a jeho dozvuky byly spíše dramatické, ale rozhodně nebyl náhodný. To triumf s Kalinskou ale vzhledem k okolnostem a vývoji zápasu zázrakem byl. Ale tenhle příběh si hezký konec zasloužil.